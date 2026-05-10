गुजरात टाइटंस ने रौंदा तो टॉप-4 से बाहर हो गई राजस्थान रॉयल्स, प्लेऑफ के दरवाजे हो गए बंद? समझें पूरा समीकरण

IPL 2026, Rajasthan Royals Playoff Scenario: आईपीएल 2026 में पहली बार राजस्थान रॉयल्स पॉइंट्स टेबल पर टॉप-4 से बाहर हुई है. IPL के इतिहास में अपनी सबसे बड़ी जीत हासिल कर गुजरात टाइटंस पॉइंट्स टेबल पर छलांग लगाते हुए दूसरे पायदान पर पहुंच गई है. शुभमन गिल की अगुवाई वाली टीम ने प्लेऑफ से ठीक पहले जबरदस्त फॉर्म पकड़ा है और वो लगातार 4 मुकाबले जीत चुकी है. वहीं, दूसरी तरफ इस हार के बाद राजस्थान रॉयल्स के लिए आगे का सफर आसान नहीं होने वाला है.
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Rajasthan Royals Playoff Scenario: आईपीएल 2026 के आधे से ज्यादा सफर तक राजस्थान रॉयल्स की टीम पॉइंट्स टेबल पर टॉप-4 में थी. हालांकि, इस सीजन पहली बार वो नंबर-5 पर पहुंच गई है. शनिवार (10 मई) को हुए मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने आरआर को 77 रनों से रौंद दिया. IPL के इतिहास में अपनी सबसे बड़ी जीत हासिल कर गुजरात की टीम पॉइंट्स टेबल पर छलांग लगाते हुए दूसरे पायदान पर पहुंच गई है. शुभमन गिल की अगुवाई वाली टीम ने प्लेऑफ से ठीक पहले जबरदस्त फॉर्म पकड़ा है और वो लगातार 4 मुकाबले जीत चुकी है. वहीं, दूसरी तरफ इस हार के बाद राजस्थान रॉयल्स के लिए आगे का सफर आसान नहीं होने वाला है.
सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेले गए मैच में गुजरात टाइटंस ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 229 रनों का पहाड़ खड़ा किया था. इसके जवाब में राजस्थान रॉयल्स 152 रनों पर सिमट गई. रियान पराग की गैरमौजूदगी में कप्तानी का जिम्मा संभाल रहे यशस्वी जायसवाल के लिए ये मैच यादगार नहीं रहा. बतौर कप्तान वो आईपीएल में पहला मुकाबला हार भी गए. वहीं, बल्लेबाजी में भी उन्होंने निराश करते हुए सिर्फ 3 रन बनाए. 15 साल के युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी भी ज्यादा कमाल नहीं दिखा सके और 36 रन बनाकर मोहम्मद सिराज का शिकार बने. इस शर्मनाक हार के बाद राजस्थान रॉयल्स पॉइंट्स टेबल पर 5वें स्थान पर खिसक गई है और ऊपर से उनका नेट रन रेट भी खराब हुआ है.
बड़ा सवाल ये है कि गुजरात टाइटंस के खिलाफ बड़ी शिकस्त के बाद राजस्थान रॉयल्स प्लेऑफ में कैसे पहुंच सकती है? सबसे पहले तो ये साफ कर दें कि 2008 की चैंपियन टीम के लिए प्लेऑफ के दरवाजे अभी बंद नहीं हुए हैं. हां, इतना जरूर है कि उनके लिए काम मुश्किल हो गया है. राजस्थान रॉयल्स ने आईपीएल 2026 में अभी तक 11 मुकाबले खेले हैं. 6 में उन्हें जीत मिली है, जबकि 5 में हार का सामना करना पड़ा है. RR के खाते में फिलहाल 12 अंक हैं. प्लेऑफ में पहुंचने के लिए उन्हें बाकी बचे 3 मुकाबलों में से किसी कीमत पर 2 मैचों में जीत दर्ज करनी होगी. इस स्थिति में वो 16 अंक तक पहुंच पाएंगे और इतना प्लेऑफ में पहुंचने के लिए काफी हो सकता है. हालांकि, एक से ज्यादा हार के बाद उनका सफर समाप्त हो जाएगा.
बाकी बचे हैं- 3 मुकाबले
प्लेऑफ में पहुंचने के लिए- 2 जीत जरूरी
अगर 2 मैच हारे तो सफर समाप्त हो जाएगा
रविवार, 17 मई: बनाम दिल्ली कैपिटल्स (अरुण जेटली स्टेडियम)
मंगलवार, 19 मई: बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स (सवाई मानसिंह स्टेडियम)
रविवार, 24 मई: बनाम मुंबई इंडियंस (वानखेड़े स्टेडियम)