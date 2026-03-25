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Hindi Newsक्रिकेटना शुभमन ना ईशान, ये खिलाड़ी है IPL 2026 का सबसे युवा कप्तान, 6 गेंदों पर 6 छक्के जड़ मचाया था कोहराम

ना शुभमन ना ईशान, ये खिलाड़ी है IPL 2026 का सबसे युवा कप्तान, 6 गेंदों पर 6 छक्के जड़ मचाया था कोहराम

IPL 2026 Youngest Captain: आईपीएल 2026 की शुरुआत होने वाली है. 28 मार्च को एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच ओपनिंग मैच खेला जाएगा. आइए जानते हैं कि आईपीएल 2026 में सबसे युवा और सबसे उम्रदराज कप्तान कौन होगा.

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Mar 25, 2026, 08:24 PM IST
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आईपीएल 2026 सबसे युवा कप्तान (Photo- @ipl/bcci)
आईपीएल 2026 सबसे युवा कप्तान (Photo- @ipl/bcci)

IPL 2026 Youngest Captain: क्रिकेट का 'सबसे बड़ा त्योहार' एक बार फिर फैंस के दिलों पर राज करने के लिए तैयार है. 28 मार्च से आईपीएल 2026 की शुरुआत होने वाली है. ओपनिंग मैच में डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से होगा. मेगा इवेंट से पहले फैंस के मन में कई तरह के सवाल हैं. एक सवाल ये भी है कि आईपीएल 2026 में सबसे युवा कप्तान कौन होगा?

आईपीएल 2026 की शुरुआत से पहले राजस्थान रॉयल्स ने रियान पराग के कंधे पर बड़ी जिम्मेदारी सौंपी. संजू सैमसन के जाने के बाद फ्रेंचाइजी ने 24 साल के खिलाड़ी को टीम का रेगुलर कप्तान नियुक्त कर दिया. बता दें कि रियान पराग पिछले साल भी कई मैचों में राजस्थान रॉयल्स के कप्तान थे, लेकिन उन्हें ये जिम्मेदारी सैमसन के गैरमौजूदगी में दी गई थी.

रियान पराग होंगे सबसे युवा कप्तान

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आईपीएल 2026 में रियान पराग सभी 10 कप्तानों में से सबसे युवा कप्तान होंगे. वो फिलहाल 24 साल के हैं. वो लंबे समय से राजस्थान रॉयल्स टीम का हिस्सा हैं और फ्रेंचाइजी को उनपर पूरा भरोसा भी है. 2019 में डेब्यू करने के बाद से रियान पराग ने आईपीएल में अब तक 84 मुकाबले खेले हैं और 26.10 की औसत से 1566 रन बनाए हैं. इस दौरान उन्होंने 7 अर्धशतक ठोके हैं.

6 गेंदों पर छह छक्के का महारिकॉर्ड

रियान पराग ने आईपीएल 2025 में एक अद्भुत कारनामा किया था. 4 मई को कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ खेले गए मुकाबले में रियान ने 6 गेंदों पर लगातार 6 छक्के जड़कर इतिहास रचा था. वो आईपीएल में ये करिश्मा करने वाले पहले खिलाड़ी बने. ईडन गार्डन्स मैदान पर उन्होंने चौकों-छक्कों की बरसात करते हुए 45 गेंदों पर 95 रनों की बेहतरीन पारी खेली थी. 13वें ओवर की दूसरी गेंद पर उन्होंने मोईन अली के खिलाफ पहला छक्का जड़ा. इसके बाद इस ओवर में लगातार 4 छक्के जड़े. फिर अगले ओवर में वरुण चक्रवर्ती के खिलाफ दो लगातार सिक्स जड़कर इतिहास के पन्नों ने अपना नाम दर्ज करवा लिया. हालांकि, इस अद्भुत प्रदर्शन के बावजूद वो अपनी टीम को जीत नहीं दिला सके थे. बेहद रोमांचक मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स को एक रन से जीत मिली थी.

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सबसे उम्रदराज कप्तान कौन?

ये तो पता चल गया कि रियान पराग आईपीएल 2026 में सबसे युवा कप्तान होंगे, लेकिन सबसे उम्रदराज कैप्टन कौन होगा? कोलकाता नाइट राइडर्स ने इस साल भी अनुभवी अजिंक्य रहाणे पर भरोसा कायम रखा है. 37 साल के रहाणे आईपीएल 2026 में सबसे उम्रदराज कप्तान होंगे. वैसे ओवरऑल बात करें तो विराट कोहली आईपीएल इतिहास के सबसे युवा (22 साल, 143 दिन) और एमएस धोनी सबसे उम्रदराज (43 साल, 278 दिन) कप्तान हुए हैं.

ये भी पढ़ें: पहली बार IPL में लगेगा 'देसी तड़का', 18 साल बाद आ ही गया वो मौका, जिसका इंतजार हर भारतीय को था

 

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Ritesh Kumar

स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पह...और पढ़ें

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