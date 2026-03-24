IPL से ठीक पहले नीलाम हुई राजस्थान रॉयल्स, बन गई सबसे महंगी टीम, कीमत जान उड़ जाएंगे होश

आईपीएल शुरु होने में महज 4 दिन रह गए हैं. टूर्नामेंट की शुरुआत से ठीक पहले पहले सीजन की चैंपियन राजस्थान रायल्स की फ्रेंचाइजी को लेकर बड़ा अपडेट है. एक अमेरिकी कंपनी ने इस फ्रेंचाइजी को तकरीबन 15,500 करोड़ के आसपास के दाम में खरीदा है. इसके साथ ही ये अभी तक की सबसे मंहगी फ्रेंचाइजी बन गई है.
Trending Photos
आईपीएल शुरु होने से ठीक पहले राजस्थान रॉयल्स के मालिकाना हक को लेकर चल रही दौड़ अब खत्म हो गई है. अमेरिका के उद्यमी काल सोमानी की अगुवाई वाले एक ग्रुप ने इस रेस में बाजी मार ली है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इस ग्रुप ने करीब 1.63 अरब डॉलर लगभग 15,286 करोड़ रुपये में फ्रेंचाइजी का 100 प्रतिशत हिस्सा खरीद लिया है. काल सोमानी इंट्राएज, एकेडेमियन और ट्रूयो.एआई के संस्थापक हैं. उन्हें अमेरिका के बड़े कारोबारी रॉब वाल्टन का भी समर्थन मिला हुआ है, जो वॉलमार्ट परिवार से जुड़े हैं. इसके अलावा, एनएफएल टीम डेट्रॉइट लायंस में बहुमत हिस्सेदारी रखने वाले हैम्प परिवार का भी साथ उन्हें मिला है. शीला फोर्ड हैम्प, जो इस परिवार का हिस्सा हैं, उनका संबंध फोर्ड परिवार से है, जो फोर्ड मोटर कंपनी के सह-मालिक माने जाते हैं.
यह डील क्रिकेट इतिहास की सबसे महंगी डील मानी जा रही है, जिसके बाद राजस्थान रॉयल्स अब तक की सबसे महंगी फ्रेंचाइजी बन गई है. रिपोर्ट्स के अनुसार, टीम के मालिकाना हक में यह बदलाव आईपीएल 2026 सीजन के बाद लागू होगा.वहीं दूसरी ओर, इंग्लैंड के ऑलराउंडर सैम करन चोट के चलते टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं. उनकी जगह राजस्थान रॉयल्स ने आईपीएल 2026 के लिए श्रीलंका के ऑलराउंडर और टी20I कप्तान दासुन शनाका को टीम में शामिल किया है. सैम करन जो आईपीएल 2025 में चेन्नई सुपर किंग्स का हिस्सा थे, उन्हें रवींद्र जडेजा के साथ राजस्थान रॉयल्स में शामिल किया गया था. इसके अलावा, पांच बार की चैंपियन टीम ने पहले सीजन की विजेता टीम से संजू सैमसन को अपनी टीम में जोड़ा था.
सीजन शुरू होने से ठीक पहले सैम जैसे अहम खिलाड़ी का बाहर होना हमारे लिए बड़ा झटका है. वह बल्ले और गेंद दोनों से टीम को मजबूती देते हैं. लेकिन हमें संतोष है कि उनकी जगह दासुन शनाका जैसे खिलाड़ी टीम में आए हैं. वह एक अच्छे फिनिशर होने के साथ भरोसेमंद ऑलराउंडर भी हैं और टीम का संतुलन बनाए रखने में मदद करेंगे, फ्रेंचाइज के क्रिकेट निदेशक और मुख्य कोच कुमार संगकारा ने कहा.
आईपीएल की ओर से जारी बयान में बताया गया कि राजस्थान रॉयल्स ने आईपीएल 2026 के लिए चोटिल सैम करन की जगह दासुन शनाका को टीम में शामिल कर लिया है. शनाका को 2 करोड़ रुपये में टीम से जोड़ा गया है. श्रीलंका के लिए वह 6 टेस्ट, 71 वनडे और 131 टी20 मैच खेल चुके हैं, जिसमें उनके नाम 3350 से ज्यादा रन और 86 विकेट दर्ज हैं. इससे पहले वह आईपीएल में गुजरात टाइटन्स की ओर से भी खेल चुके हैं.
ये भी पढ़ें: स्मृति का जलवा बरकरार, हरमनप्रीत को भारी नुकसान, विमेंस टी20I रैंकिंग में बड़ा फेरबदल