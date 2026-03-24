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Hindi Newsक्रिकेटIPL से ठीक पहले नीलाम हुई राजस्थान रॉयल्स, बन गई सबसे महंगी टीम, कीमत जान उड़ जाएंगे होश

IPL से ठीक पहले नीलाम हुई राजस्थान रॉयल्स, बन गई सबसे महंगी टीम, कीमत जान उड़ जाएंगे होश

आईपीएल शुरु होने में महज 4 दिन रह गए हैं. टूर्नामेंट की शुरुआत से ठीक पहले पहले सीजन की चैंपियन राजस्थान रायल्स की फ्रेंचाइजी को लेकर बड़ा अपडेट है.  एक अमेरिकी कंपनी ने इस फ्रेंचाइजी को तकरीबन 15,500 करोड़ के आसपास के दाम में खरीदा है. इसके साथ ही ये अभी तक की सबसे मंहगी फ्रेंचाइजी बन गई है.

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Mar 24, 2026, 05:44 PM IST
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Image credit-X/Rajsthan Royals
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आईपीएल शुरु होने से ठीक पहले राजस्थान रॉयल्स के मालिकाना हक को लेकर चल रही दौड़ अब खत्म हो गई है. अमेरिका के उद्यमी काल सोमानी की अगुवाई वाले एक ग्रुप ने इस रेस में बाजी मार ली है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इस ग्रुप ने करीब 1.63 अरब डॉलर लगभग 15,286 करोड़ रुपये में फ्रेंचाइजी का 100 प्रतिशत हिस्सा खरीद लिया है. काल सोमानी इंट्राएज, एकेडेमियन और ट्रूयो.एआई के संस्थापक हैं. उन्हें अमेरिका के बड़े कारोबारी रॉब वाल्टन का भी समर्थन मिला हुआ है, जो वॉलमार्ट परिवार से जुड़े हैं. इसके अलावा, एनएफएल टीम डेट्रॉइट लायंस में बहुमत हिस्सेदारी रखने वाले हैम्प परिवार का भी साथ उन्हें मिला है. शीला फोर्ड हैम्प, जो इस परिवार का हिस्सा हैं, उनका संबंध फोर्ड परिवार से है, जो फोर्ड मोटर कंपनी के सह-मालिक माने जाते हैं.

IPL इतिहास की सबसे महंगी डील

यह डील क्रिकेट इतिहास की सबसे महंगी डील मानी जा रही है, जिसके बाद राजस्थान रॉयल्स अब तक की सबसे महंगी फ्रेंचाइजी बन गई है. रिपोर्ट्स के अनुसार, टीम के मालिकाना हक में यह बदलाव आईपीएल 2026 सीजन के बाद लागू होगा.वहीं दूसरी ओर, इंग्लैंड के ऑलराउंडर सैम करन चोट के चलते टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं. उनकी जगह राजस्थान रॉयल्स ने आईपीएल 2026 के लिए श्रीलंका के ऑलराउंडर और टी20I कप्तान दासुन शनाका को टीम में शामिल किया है. सैम करन जो आईपीएल 2025 में चेन्नई सुपर किंग्स का हिस्सा थे, उन्हें रवींद्र जडेजा के साथ राजस्थान रॉयल्स में शामिल किया गया था. इसके अलावा, पांच बार की चैंपियन टीम ने पहले सीजन की विजेता टीम से संजू सैमसन को अपनी टीम में जोड़ा था.

सैम करन के रुप में बड़ा झटका

सीजन शुरू होने से ठीक पहले सैम जैसे अहम खिलाड़ी का बाहर होना हमारे लिए बड़ा झटका है. वह बल्ले और गेंद दोनों से टीम को मजबूती देते हैं. लेकिन हमें संतोष है कि उनकी जगह दासुन शनाका जैसे खिलाड़ी टीम में आए हैं. वह एक अच्छे फिनिशर होने के साथ भरोसेमंद ऑलराउंडर भी हैं और टीम का संतुलन बनाए रखने में मदद करेंगे, फ्रेंचाइज के क्रिकेट निदेशक और मुख्य कोच कुमार संगकारा ने कहा.

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दासुन शानाका को किया शामिल

आईपीएल की ओर से जारी बयान में बताया गया कि राजस्थान रॉयल्स ने आईपीएल 2026 के लिए चोटिल सैम करन की जगह दासुन शनाका को टीम में शामिल कर लिया है. शनाका को 2 करोड़ रुपये में टीम से जोड़ा गया है. श्रीलंका के लिए वह 6 टेस्ट, 71 वनडे और 131 टी20 मैच खेल चुके हैं, जिसमें उनके नाम 3350 से ज्यादा रन और 86 विकेट दर्ज हैं. इससे पहले वह आईपीएल में गुजरात टाइटन्स की ओर से भी खेल चुके हैं.

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Abhay Tiwari

अभय तिवारी भारत के राजनैतिक इतिहास से खास संबंध रखने वाले अमेठी जिले से ताल्लुक रखते हैं. साल 2025 में पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी करने के पहले से ही बतौर ट्रेनी सब एडिटर Zee News के साथ जुड़ गए थे. ट...और पढ़ें

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