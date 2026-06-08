टीम इंडिया में नहीं हुआ सेलेक्शन तो गेंदबाजों पर कहर बनकर टूटे रजत पाटीदार, 216 की स्ट्राइक रेट से कूटे रन, खौफ में बॉलर्स

अपनी कप्तानी में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) को लगातार दो बार आईपीएल ट्रॉफी दिलाने का इतिहास रचने के बावजूद स्टार बल्लेबाज रजत पाटीदार को टीम इंडिया में नहीं चुना गया. सच्चे चैंपियन शब्दों से नहीं, बल्कि अपने बल्ले से जवाब देते हैं. पाटीदार ने मध्य प्रदेश लीग (MPL) में रविवार को बल्लेबाजी का ऐसा कहर बरपाया, जिसने राष्ट्रीय चयनकर्ताओं को एक कड़ा संदेश भेजा है.
इंदौर के डेली कॉलेज ग्राउंड में ग्वालियर चीता का नेतृत्व करते हुए पाटीदार ने एक सनसनीखेज 'रिवेंज शो' पेश किया. इसने विपक्षी गेंदबाजों को पूरी तरह असहाय छोड़ दिया. मैदान पर खुद को साबित करने के इरादे से उतरे ग्वालियर चीता के कप्तान रजत पाटीदार ने एक यादगार पारी खेलीय उन्होंने मात्र 30 गेंदों में 65 रनों की धमाकेदार पारी खेली. 216.66 के विनाशकारी स्ट्राइक रेट से खेलते हुए उन्होंने तहलका मचा दिया. उनकी इस पारी में 6 चौके और 4 गगनचुंबी छक्के शामिल थे.
सलामी बल्लेबाज पार्थ चौधरी के संयमित 38 रन और मंगेश यादव के 17 गेंदों में नाबाद 33 रनों के कैमियो की मदद से ग्वालियर चीता ने निर्धारित 20 ओवरों में 190/7 का चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा किया. मालवा की ओर से विनीत रावत ने 4 विकेट लेकर संघर्ष किया. जवाब में 191 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए मालवा स्टैलियंस दबाव में बिखर गई और पूरी टीम 17.1 ओवर में महज 139 रनों पर सिमट गई. ग्वालियर के लिए ईशान अफरीदी और सौम्य पांडे ने 3-3 विकेट चटकाए. ग्वालियर ने 51 रनों की शानदार जीत दर्ज की. उम्मीद के मुताबिक, रजत पाटीदार को 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया.
होलकर स्टेडियम में ड्रामा और बढ़ गया, जहां भोपाल लेपर्ड्स (Bhopal Leopards) ने रीवा जगुआर (Rewa Jaguars) के खिलाफ 204 रनों के पहाड़ जैसे लक्ष्य का सफलतापूर्वक पीछा कर एक ऐतिहासिक जीत दर्ज की. रीवा जगुआर ने पहले बल्लेबाजी करते हुए अक्षत रघुवंशी की 32 गेंदों में 85 रनों (9 छक्के, 6 चौके) की तूफानी पारी के दम पर 203/8 रन बनाए थे. जवाब में भोपाल की शुरुआत अच्छी रही, लेकिन मध्यक्रम लड़खड़ाने के बाद टीम 109/5 पर संघर्ष कर रही थी. अंत में हिमांशु शिंदे (37) और पवन निरवानी (29) के संघर्ष के बाद कमल त्रिपाठी ने आखिरी ओवर की दूसरी गेंद पर छक्का जड़कर भोपाल को 3 विकेट से रोमांचक जीत दिला दी.
होलकर स्टेडियम में एक अन्य मुकाबले में चंबल घड़ियाल्स ने शानदार गेंदबाजी अनुशासन का परिचय देते हुए रॉयल निमाड़ ईगल्स को 4 विकेट से हरा दिया. मयूर सिंह पटेल के 3/28 के घातक स्पैल ने ईगल्स के मध्यक्रम को तहस-नहस कर दिया और उन्हें 145/9 के मामूली स्कोर पर रोक दिया. लक्ष्य का पीछा करते हुए चंबल ने कप्तान शुभम शर्मा और गौतम रघुवंशी के बीच 41 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी की बदौलत मुश्किलों के बावजूद दो ओवर शेष रहते जीत हासिल कर ली. हर्ष दीक्षित (13*) और त्रिपुरेश सिंह (11*) ने अंत में धैर्य बनाए रखते हुए टीम को सुरक्षित घर पहुंचाया.