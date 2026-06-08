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टीम इंडिया में नहीं हुआ सेलेक्शन तो गेंदबाजों पर कहर बनकर टूटे रजत पाटीदार, 216 की स्ट्राइक रेट से कूटे रन, खौफ में बॉलर्स

मध्य प्रदेश लीग 2026 में रजत पाटीदार के तूफानी प्रदर्शन ने सबका दिल जीत लिया. रजत ने भारतीय टीम में नहीं चुने जाने के बाद एक बार फिर अपने बल्ले से धमाकेदार प्रदर्शन करके दिखाया. पाटीदार ने ग्वालियर चीता के लिए खेली 65 रनों की पारी.

Written ByRohit Raj
Published: Jun 08, 2026, 07:42 AM IST|Updated: Jun 08, 2026, 07:42 AM IST
टीम इंडिया में नहीं हुआ सेलेक्शन तो गेंदबाजों पर कहर बनकर टूटे रजत पाटीदार, 216 की स्ट्राइक रेट से कूटे रन, खौफ में बॉलर्स
Image Credit: रजत पाटीदार

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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