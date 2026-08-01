RCB को चैंपियन बनाने वाले रजत पाटीदार को अब मिला इनाम, बन गए कप्तान, दलीप ट्रॉफी के लिए हुआ टीम का ऐलान

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की किस्मत चमकाने वाले स्टार खिलाड़ी रजत पाटीदार को आईपीएल और घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन का इनाम मिला है. पाटीदार को आगामी दलीप ट्रॉफी 2026 के लिए सेंट्रल जोन टीम का कप्तान बनाया गया है. टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज रिंकू सिंह को उपकप्तानी की जिम्मेदारी सौंपी गई है. दलीप ट्रॉफी 2026 का आगाज 23 अगस्त से होगा. पिछले साल फाइनल में साउथ जोन को हराने के बाद, सेंट्रल टीम बेंगलुरु में BCCI के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में सेमीफाइनल से अपने अभियान की शुरुआत करेगी.
रजत पाटीदार की कप्तानी में सेंट्रल टीम ने पिछले साल एक दशक में अपना पहला खिताब जीता था. वो टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी भी थे. RCB के कप्तान ने पिछले साल दलीप ट्रॉफी में 382 रन बनाए थे, जिसमें बेंगलुरु में खेले गए फाइनल में लगाया गया शतक भी शामिल है.
रजत पाटीदार के मध्य प्रदेश के साथी खिलाड़ी सारांश जैन को भी 15 सदस्यों वाली टीम में शामिल किया गया है. जैन को हाल ही में श्रीलंका के आगामी दौरे के लिए पहली बार भारत की टेस्ट टीम में चुना गया है. टेस्ट सीरीज 27 अगस्त को खत्म होगी, जिसका मतलब है कि जैन के सेंट्रल जोन के सेमीफाइनल के लिए उपलब्ध होने की उम्मीद है, जो तीन दिन बाद शुरू होगा.
विदर्भ के ओपनर अमन मोखाडे ने पिछले सीजन में रणजी ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन के बाद टीम में जगह बनाई है. 25 साल के इस खिलाड़ी ने 11 पारियों में 760 रन बनाए, हालांकि विदर्भ की टीम नॉकआउट स्टेज के लिए क्वालिफाई करने से मामूली अंतर से चूक गई. इसके बाद मोखाडे को श्रीलंका के इंडिया A के अनौपचारिक टेस्ट दौरे के लिए चुना गया, जहां उन्होंने गॉल में 10 विकेट से मिली जीत के दौरान 49 रन बनाए. विदर्भ में उनके साथी खिलाड़ी यश राठौड़ को भी सेंट्रल जोन की टीम में शामिल किया गया है.
रजत पाटीदार (कप्तान), रिंकू सिंह (उप-कप्तान), आर्यन जुयाल (विकेटकीपर), सारांश जैन, अमन मोखड़े, कुणाल चंदेला, जीशान अंसारी, आर्यन पांडे, अरशद खान, आयुष पांडे, यश राठौड़, हर्ष दुबे, कुणाल सिंह राठौड़ (विकेटकीपर), यश ठाकुर और नचिकेत भुटे.
स्टैंडबाय खिलाड़ी: अमनदीप खरे, मयंक मिश्रा, सौरभ रावत, भार्गव मेराई, कुणाल यादव और कुमार कार्तिकेय.
सहयोगी स्टाफ: निखिल डोरू (मुख्य कोच), मनीष झा (सहायक कोच), देशराज चौहान (फिजियो), चन्द्रशेखर राव (वीडियो विश्लेषक), मोहित कुमार (मालिशकर्ता), मयंक अग्रवाल (प्रशिक्षक) और जफरी जकेरिया (प्रबंधक).