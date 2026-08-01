RCB को चैंपियन बनाने वाले रजत पाटीदार को अब मिला इनाम, बन गए कप्तान, दलीप ट्रॉफी के लिए हुआ टीम का ऐलान

विदर्भ के ओपनर अमन मोखाडे ने पिछले सीजन में रणजी ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन के बाद टीम में जगह बनाई है. 25 साल के इस खिलाड़ी ने 11 पारियों में 760 रन बनाए, हालांकि विदर्भ की टीम नॉकआउट स्टेज के लिए क्वालिफाई करने से मामूली अंतर से चूक गई. इसके बाद मोखाडे को श्रीलंका के इंडिया A के अनौपचारिक टेस्ट दौरे के लिए चुना गया, जहां उन्होंने गॉल में 10 विकेट से मिली जीत के दौरान 49 रन बनाए. विदर्भ में उनके साथी खिलाड़ी यश राठौड़ को भी सेंट्रल जोन की टीम में शामिल किया गया है.