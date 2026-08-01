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RCB को चैंपियन बनाने वाले रजत पाटीदार को अब मिला इनाम, बन गए कप्तान, दलीप ट्रॉफी के लिए हुआ टीम का ऐलान

Duleep Trophy 2026: RCB को लगातार दो बार चैंपियन बनाने वाले कप्तान रजत पाटीदार को आईपीएल में शानदार प्रदर्शन का इनाम मिला है. पिछले साल की तरह इस बार भी उन्हें दलीप ट्रॉफी के लिए सेंट्रल जोन की कमान सौंपी गई है. रिंकू सिंह उपकप्तान की जिम्मेदारी निभाएंगे.

Written ByRitesh Kumar
Published: Aug 01, 2026, 08:59 PM IST|Updated: Aug 01, 2026, 08:59 PM IST
RCB को चैंपियन बनाने वाले रजत पाटीदार को अब मिला इनाम, बन गए कप्तान, दलीप ट्रॉफी के लिए हुआ टीम का ऐलान
Image Credit: रजत पाटीदार करेंगे सेंट्रल जोन की कप्तानी (@RCB/IPL/BCCI)

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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