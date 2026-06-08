पाटीदार कप्तान, शुभमन-यशस्वी ओपनिंग और साथ में भुवी-शमी की जोड़ी, भारत की इस रिजेक्टेड प्लेइंग 11 में कितना दम?

आईपीएल के पिछले दो सीजन में सबसे अधिक विकेट चटकाने वाले अनुभवी गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार भी इस प्लेइंग इलेवन का हिस्सा रहेंगे. उनके साथ मोहम्मद शमी भी होंगे, जो अपनी स्विंग से बल्लेबाजों के पसीने छुड़ाने में माहिर हैं. तीसरे तेज गेंदबाज के रूप में हमने इस सीजन सबको प्रभावित करने वाले SRH के गेंदबाज साकिब हुसैन को जगह दी है. भुवनेश्वर और शमी के साथ साकिब और ज्यादा घातक साबित हो सकते हैं. नंबर-11 पर आईपीएल इतिहास में सबसे अधिक विकेट चटकाने वाले यूजवेंद्र चहल रहेंगे. इस प्लेइंग इलेवन में कुल 6 गेंदबाजी विकल्प हैं, जो आधुनिक टी20 क्रिकेट में बहुत जरूरी है. पंजाब किंग्स के धांसू ओपनर प्रियांश आर्या 12वां खिलाड़ी रहेंगे.