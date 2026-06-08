पाटीदार कप्तान, शुभमन-यशस्वी ओपनिंग और साथ में भुवी-शमी की जोड़ी, भारत की इस रिजेक्टेड प्लेइंग 11 में कितना दम?

Indian Cricket Team: भारतीय क्रिकेट टीम में इस समय प्रतिभा की कोई कमी नहीं है.आईपीएल के जरिए हर साल इतने उभरते हुए सितारे सामने आ रहे हैं, जिन्हें फैंस भारत के लिए खेलते देखना चाहते हैं. हालांकि, 150 करोड़ की आबादी वाले देश में 15 सदस्यीय दल में जगह बनाना आसान नहीं है. टीम इंडिया के नए युग की शुरुआत हो चुकी है. श्रेयस अय्यर भारत के नए T20I कप्तान बने हैं.
यूके दौरे और एशियन गेम्स 2026 के लिए जो टीम चुनी गई है, उसमें 15 साल के युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी को तो चुना गया है, लेकिन कई ऐसे भी खिलाड़ी हैं, जिन्हें मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर ने नजरअंदाज किया. आइए नजर डालते हैं भारत की रिजेक्टेड प्लेइंग XI पर, जिन्हें देखकर आप भी ये कहने पर मजबूर हो जाएंगे कि अगर ये 11 खिलाड़ी मैदान पर उतरे तो दुनिया की किसी टीम को पानी पिलाने का दम रखते हैं.
भारत की इस T20I रिजेक्टेड प्लेइंग XI का कप्तान हमनें RCB को लगातार दो बार चैंपियन बनाने वाले रजत पाटीदार को बनाया है. वहीं सलामी बल्लेबाजी की जिम्मेदारी आईपीएल 2026 में 700 से अधिक रन बनाने वाले शुभमन गिल और बाएं हाथ के धाकड़ बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल को सौंपी गई है. तीसरे नंबर पर स्टार विकेट कीपर बल्लेबाज केएल राहुल रहेंगे, जिन्होंने IPL 2026 में पंजाब किंग्स के खिलाफ मैच में 67 गेंदों पर 152 रनों की करिश्माई पारी खेली थी. किसी भी भारतीय द्वारा टी20 क्रिकेट में ये उच्चतम स्कोर है. नंबर-4 पर कप्तान रजत पाटीदार बल्लेबाजी करने उतरेंगे. IPL 2026 में पाटीदार ने बल्ले से धमाका करते हुए 42 छक्के जड़े.
इस प्लेइंग इलेवन में फिनिशर के रोल के लिए हमने स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या और रिंकू सिंह को चुना है. अच्छी शुरुआत मिलने के बाद ये दोनों खिलाड़ी आखिरी ओवरों में किसी भी विरोधी टीम के गेंदबाजों को तहस-नहस करने का दम रखते हैं. नंबर-7 पर अक्षर पटेल रहेंगे, जो गेंद के साथ-साथ बल्ले से भी कमाल कर सकते हैं.
आईपीएल के पिछले दो सीजन में सबसे अधिक विकेट चटकाने वाले अनुभवी गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार भी इस प्लेइंग इलेवन का हिस्सा रहेंगे. उनके साथ मोहम्मद शमी भी होंगे, जो अपनी स्विंग से बल्लेबाजों के पसीने छुड़ाने में माहिर हैं. तीसरे तेज गेंदबाज के रूप में हमने इस सीजन सबको प्रभावित करने वाले SRH के गेंदबाज साकिब हुसैन को जगह दी है. भुवनेश्वर और शमी के साथ साकिब और ज्यादा घातक साबित हो सकते हैं. नंबर-11 पर आईपीएल इतिहास में सबसे अधिक विकेट चटकाने वाले यूजवेंद्र चहल रहेंगे. इस प्लेइंग इलेवन में कुल 6 गेंदबाजी विकल्प हैं, जो आधुनिक टी20 क्रिकेट में बहुत जरूरी है. पंजाब किंग्स के धांसू ओपनर प्रियांश आर्या 12वां खिलाड़ी रहेंगे.
शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल (विकेट कीपर), रजत पाटीदार (कप्तान), रिंकू सिंह, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, भुवनेश्वर कुमार, मोहम्मद शमी, साकिब हुसैन, युजवेंद्र चहल. 12वां खिलाड़ी- प्रियांश आर्या.
आपको क्या लगता है, भारत की इस रिजेक्टेड प्लेइंग XI में कितना दम है? क्या ये टीम श्रेयस अय्यर की अगुवाई वाली सिलेक्टेड टीम इंडिया को मात दे सकती है? सोशल मीडिया पर कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय दें.