Add Zee Business As A Preferred Source
App

पाटीदार कप्तान, शुभमन-यशस्वी ओपनिंग और साथ में भुवी-शमी की जोड़ी, भारत की इस रिजेक्टेड प्लेइंग 11 में कितना दम?

यूके दौरे और एशियन गेम्स 2026 के लिए जो टीम चुनी गई है, उसमें 15 साल के वैभव सूर्यवंशी को तो चुना गया है, लेकिन कई ऐसे भी खिलाड़ी हैं, जिन्हें चयनकर्ताओं ने नजरअंदाज किया. आइए नजर डालते हैं भारत की रिजेक्टेड प्लेइंग XI पर, जिन्हें देखकर आप भी ये कहने पर मजबूर हो जाएंगे कि अगर ये 11 खिलाड़ी मैदान पर उतरे तो दुनिया की किसी टीम को पानी पिलाने का दम रखते हैं.

Written ByRitesh Kumar
Published: Jun 08, 2026, 05:48 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 05:48 PM IST
पाटीदार कप्तान, शुभमन-यशस्वी ओपनिंग और साथ में भुवी-शमी की जोड़ी, भारत की इस रिजेक्टेड प्लेइंग 11 में कितना दम?
Image Credit: (AI Graphic/IPL) भारत की इस रिजेक्टेड प्लेइंग 11 में कितना दम?

About the Author

Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
पाटीदार कप्तान, शुभमन-यशस्वी ओपनिंग...भारत की इस रिजेक्टेड प्लेइंग 11 में कितना दम?
Indian cricket team2 min ago
2
health7 min ago
3
Delhi Buidling Collapse13 min ago
4
UGC NET 202622 min ago
5
FIFA World Cup 202635 min ago