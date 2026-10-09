फेल हुए IPL के धुरंधर: ऑस्ट्रेलिया ए के सामने भारत ए ने टेके घुटने, पाटीदार की फिफ्टी पर फिरा पानी

विपराज निगम अच्छी शुरुआत का फायदा नहीं उठा सके और 16 गेंदों में 23 रन बनाकर आउट हुए. अनुकूल रॉय 40 गेंदों में 34 रन नबाकर नाबाद रहे. उन्होंने अपनी इस पारी में 2 चौके और दो छक्के लगाए. ऑस्ट्रेलिया की तरफ से गेंदबाजी में स्पेंसर जॉनसन ने 35 रन देकर 3 विकेट चटकाए. वहीं, रिले मेरेडिथ ने 31 रन देकर दो विकेट अपने नाम किए. तन्वीर संघा ने भी दो विकेट झटके.