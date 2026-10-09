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फेल हुए IPL के धुरंधर: ऑस्ट्रेलिया ए के सामने भारत ए ने टेके घुटने, पाटीदार की फिफ्टी पर फिरा पानी

ऑस्ट्रेलिया-ए ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए दूसरे अनौपचारिक वनडे मुकाबले में भारत-ए को 69 रनों से हराया. ऑस्ट्रेलिया से मिले 275 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत की पूरी टीम 206 रन बनाकर ऑलआउट हुई.

Written ByRitesh Kumar
Published: Oct 09, 2026, 08:51 PM IST|Updated: Oct 09, 2026, 08:51 PM IST
फेल हुए IPL के धुरंधर: ऑस्ट्रेलिया ए के सामने भारत ए ने टेके घुटने, पाटीदार की फिफ्टी पर फिरा पानी
Image Credit: Australia A beat India A

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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