रजत पाटीदार ने बदल दिया RCB का इतिहास, IPL में बनाया महारिकॉर्ड, विराट कोहली-अनिल कुंबले भी नहीं कर पाए ऐसा

Rajat Patidar Record: रजत पाटीदार की कप्तानी में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) ने गुजरात टाइटंस को हराकर लगातार दूसरे साल IPL फाइनल में जगह बनाई है. रजत ने एक बड़ा रिकॉर्ड ने अपने नाम दर्ज कराया है. अब क्या आरसीबी के कप्तान इतिहास रच पाएंगे?
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Rajat Patidar Record: रजत पाटीदार ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) को लगातार दूसरे फाइनल में पहुंचाकर इतिहास रच दिया है. मंगलवार (26 मई) को धर्मशाला के हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेले गए आईपीएल 2026 के पहले क्वालीफायर में आरसीबी ने गुजरात टाइटंस को 92 रनों की करारी शिकस्त दी. इस जीत के साथ ही बेंगलुरु अब रविवार (31 मई) को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होने वाले खिताबी मुकाबले में खेलेगी.
यह बेंगलुरु की टीम के लिए इतिहास का पांचवां फाइनल होगा. इससे पहले 'मेन इन रेड एंड गोल्ड' ने 2009, 2011, 2016 और 2025 में फाइनल खेला था. अपने पहले तीन फाइनल हारने के बाद पिछले साल पंजाब किंग्स (PBKS) को हराकर बेंगलुरु ने पहला खिताब जीता था. अब टीम लगातार दूसरे साल खिताब जीतने के करीब पहुंच गई है.
One step closer. pic.twitter.com/vN49DdhwTC
— Royal Challengers Bengaluru (@RCBTweets) May 26, 2026
रजत पाटीदार बेंगलुरु के इतिहास के एकमात्र आईपीएल विजेता कप्तान हैं. उन्होंने अब टीम को एक बार फिर से खिताब जीतने के करीब पहुंचा दिया है. वह टीम को दो आईपीएल फाइनल में ले जाने वाले पहले कप्तान भी बन गए हैं. उनसे पहले अनिल कुंबले (2009), डेनियल विटोरी (2011) और विराट कोहली (2016) की कप्तानी में टीम ने फाइनल में जगह बनाई थी. पाटीदार इन तीनों से आगे निकल गए.
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आरसीबी के इतिहास की बात करें तो रजत दो फाइनल खेलने वाले तीसरे कप्तान हैं. उनसे पहले विटोरी (2011 चैंपियंस लीग टी20) और स्मृति मंधाना (WPL के दो फाइनल) यह उपलब्धि हासिल कर चुके हैं. इसके अलावा पाटीदार बेंगलुरु के ऐसे पहले कप्तान बने हैं जिन्होंने अपनी कप्तानी के पहले दोनों सीजन में टीम को आईपीएल फाइनल तक पहुंचाया है.
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रजत की कप्तानी में प्लेऑफ रिकॉर्ड
रजत के नेतृत्व में बेंगलुरु ने अब तक तीन प्लेऑफ मैच जीते हैं, जो इस फ्रेंचाइजी के किसी भी कप्तान के लिए सबसे अधिक जीत है. इसमें पिछले साल का पहला क्वालीफायर, फाइनल और इस साल की ताजा जीत शामिल है.
|कप्तान
|प्लेऑफ मैच जीते
|प्लेऑफ मैच हारे
|कुल मैच
|जीत का प्रतिशत
|रजत पाटीदार
|3
|0
|3
|100%
|विराट कोहली
|2
|4
|6
|33.33%
|अनिल कुंबले
|1
|2
|3
|33.33%
|डेनियल विटोरी
|1
|2
|3
|33.33%
|फाफ डुप्लेसिस
|1
|2
|3
|33.33%
32 वर्षीय पाटीदार आईपीएल इतिहास के दूसरे ऐसे कप्तान हैं जिन्होंने अपने पहले दो सीजन में टीम को फाइनल में पहुंचाया. उनसे पहले केवल हार्दिक पांड्या ने ऐसा किया था. इसके साथ ही बेंगलुरु अब चेन्नई सुपरकिंग्स (महेंद्र सिंह धोनी), मुंबई इंडियंस (रोहित शर्मा) और गुजरात टाइटंस के बाद लगातार दो फाइनल खेलने वाली चौथी टीम बन गई है.
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