Duleep Trophy: 3 महीने में 2 खिताब... ये खिलाड़ी कप्तानी का असली उस्ताद, लकी कैप्टन ने एक और टीम पर लगाया ट्रॉफी का टैग

Duleep Trophy Final: दलीप ट्रॉफी 2025 में चैंपियन टीम का नाम सामने आ चुका है. आखिरी दिन 65 रनों का पीछा करने उतरी सेंट्रल जोन की टीम ने आसानी से जीत दर्ज की और खिताबी जीत का सूखा खत्म किया है. रजत पाटीदार, इस साल दो टीमों के लिए लकी कप्तान साबित हुए हैं. उन्होंने आरसीबी का कप्तान बनने के बाद वो कारनामा कर दिखाया जो बड़े-बडे़ धुरंधर नहीं कर पाए. 18 साल बाद पाटीदार की कप्तानी में आरसीबी ने खिताबी जीत दर्ज की थी. अब पाटीदार ने एक और टीम को चैंपियन बना दिया है.

सेंट्रल जोन की शानदार जीत

दलीप ट्रॉफी में रजत पाटीदार ने सिर्फ अपनी कप्तानी से सभी का दिल नहीं जीता बल्कि बल्लेबाजी से भी कहर बरपाया. उन्होंने फाइनल में भी एक शतकीय पारी खेलकर साउथ जोन को बैकफुट पर ढकेल दिया था. हालांकि, पाटीदार की टीम के यश राठौड़ भी चर्चा में रहे क्योंकि उन्होंने 199 रन की शानदार पारी खेली थी. पांचवें दिन सेंट्रल जोन की टीम ने साउथ जोन को 6 विकेट से हराकर खिताब अपने नाम किया.

खत्म हुआ 11 साल का सूखा

दलीप ट्रॉफी को जीतने के लिए पिछले 11 सालों से सेंट्रल जोन की टीम तरस रही थी. लेकिन लकी कैप्टन रजत पाटीदार के आते ही इस टीम ने खिताबी सूखे को खत्म कर दिया. सेंट्रल जोन की तरफ से सिर्फ बल्लेबाज नहीं छाए बल्कि टीम के दो गेंदबाजों ने भी अहम भूमिका निभाई. ये दो गेंदबाज कुमार कार्तिकेय और सारांश जैन ने धमाकेदार गेंदबाजी की. पहली पारी में दोनों ने मिलकर 9 विकेट झटके जबकि दूसरी पारी में दोनों ने 7 बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखाया.

क्या बोले पाटीदार?

जीत के बाद पाटीदार ने कहा, 'हर कप्तान को ट्रॉफी जीतना पसंद होता है. हमारे प्लेयर्स पूरे टूर्नामेंट में जबरदस्त जज्बा दिखाते दिखे और मैं इससे काफी खुश हूं. आगे घरेलू सत्र काफी लंबा है और मुझे पूरा विश्वास है कि हमें यहां मिले अनुभव का फायदा मिलेगा.'