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Hindi Newsक्रिकेटहम जीत के हकदार नहीं... भुवी ने RCB को जिताई हारी हुई बाजी, फिर भी खुश नहीं कप्तान पाटीदार, किसपर फूटा गुस्सा?

हम जीत के हकदार नहीं... भुवी ने RCB को जिताई हारी हुई बाजी, फिर भी खुश नहीं कप्तान पाटीदार, किसपर फूटा गुस्सा?

Rajat Patidar Statement: मुंबई इंडियंस के खिलाफ रोमांचक मैच में जीत मिलने के बाद आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार ने राहत की सांस तो ली, लेकिन वो काफी गुस्से में दिखे. ब्रॉडकास्टर से बातचीत करते हुए उन्होंने टीम की क्लास भी लगाई. उन्होंने साफ-साफ कह दिया कि हम ये मुकाबला जीतने के हकदार नहीं थे.

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: May 11, 2026, 01:45 AM IST
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Rajat Patidar Statement after RCB win against Mumbai Indians
Rajat Patidar Statement after RCB win against Mumbai Indians

Rajat Patidar Statement: आईपीएल 2026 के 54वां मैच रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच खेला गया. रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में इस टूर्नामेंट का अभी तक का सबसे रोमांचक मुकाबला हुआ, जिसमें आरसीबी ने 3 विकेट से बाजी मार ली. मैच में कभी बेंगलुरु का पलड़ा भारी था, तो कभी मुंबई ने जोरदार वापसी की. जब लगा कि मैच आरसीबी के हाथ से फिसल गया है तो भुवनेश्वर कुमार ने एंट्री मारी. स्टार खिलाड़ी ने गेंद से तो कमाल किया ही, बल्ले से भी आखिरी ओवर में छक्का जड़कर मुंबई इंडियंस के जबड़े से जीत छीन ली. आखिरकार रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को गिरते-पड़ते जीत मिली, लेकिन कप्तान रजत पाटीदार टीम के प्रदर्शन से काफी निराश दिखे.

रायपुर में 164 रनों के लक्ष्य का पीछा करने में आरसीबी के पसीने छूट गए. क्रुणाल पांड्या को छोड़ दें तो बाकी सभी बल्लेबाजों ने घुटने टेक दिए थे. विराट कोहली लगातार दूसरी बार शून्य पर आउट हुए. मुश्किल हालात में क्रुणाल ने 46 गेंदों पर 73 रनों की शानदार पारी खेली, लेकिन उनके आउट होते ही मैच का रंग-रूप बदल गया.

हम जीत के हकदार नहीं थे: रजत पाटीदार

मुंबई इंडियंस के खिलाफ रोमांचक मैच में जीत मिलने के बाद आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार ने राहत की सांस तो ली, लेकिन वो काफी गुस्से में दिखे. ब्रॉडकास्टर से बातचीत करते हुए उन्होंने टीम की क्लास भी लगाई. उन्होंने साफ-साफ कह दिया कि हम ये मुकाबला जीतने के हकदार नहीं थे.

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रजत पाटीदार ने मैच के बाद कहा, ''मुझे लगता है कि गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया. मुंबई इंडियंस को 166 रनों पर रोक दिया, जो कि आसानी से हासिल किया जा सकता था. लेकिन सच कहूं तो, मुझे लगता है कि हम इस मैच को जीतने के हकदार नहीं थे, क्योंकि हमारे पास एक कुशल बल्लेबाजी लाइनअप है. इसलिए पिच की स्थिति कैसी भी हो, हम आसानी से लक्ष्य का पीछा करने में सक्षम हैं.''

RCB की जीत के हीरो बने क्रुणाल-भुवनेश्वर

मुंबई इंडियंस के खिलाफ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की यादगार जीत में ऑलराउंडर क्रुणाल पांड्या और भुवनेश्वर कुमार का अहम योगदान रहा. भुवी ने शानदार गेंदबाजी करते हुए मुंबई के 4 बल्लेबाजों को पवेलियन की राह दिखाई, जिसमें रोहित शर्मा और सूर्यकुमार यादव का विकेट शामिल है. उनके इस प्रदर्शन के दम पर आरसीबी ने मुंबई को 166 रनों पर रोक लिया. लक्ष्य का पीछा करते हुए RCB ने 39 रन पर कोहली, पडिक्कल और पाटीदार के प्रमुख विकेट खो दिए थे. क्रुणाल पांड्या ने अपने कंधों पर जिम्मेदारी ली और संकटमोचक बने. उन्होंने 73 रनों की कीमती पारी खेली, लेकिन उनके आउट होते ही मैच का पासा पलट गया.

आखिरी ओवर में दिलचस्प ड्रामा

आरसीबी को आखिरी ओवर में 15 रन की दरकार थी. रोमारियो शेफर्ड बड़े शॉट्स खेलने में बिल्कुल नाकाम साबित हुए. वो आखिरी ओवर में तीसरी गेंद पर आउट हो गए. उन्होंने 11 गेंदों का सामना किया और सिर्फ 4 रन बनाए. उनके आउट होने के बाद क्रीज पर भुवनेश्वर कुमार आए, जीत के लिए 3 गेंदों पर 10 रन की जरूरत थी. इसके बाद राज बावा ने एक वाइड डाली. फिर अगली बॉल पर भुवी ने ऑफ साइड में शानदार छक्का जड़कर मैच का पासा पलट दिया. 5वीं गेंद पर उन्होंने सिंगल लिए. अब एक गेंद पर 1 रन की दरकार थी और क्रीज पर थे रासिख सलाम. उन्होंने सीधा शॉट खेला, गेंद बॉलर के हाथ से टकराकर लॉंग ऑफ की तरफ गई. जब तक फील्डर ने बॉल को पकड़कर विकेट कीपर की तरफ फेंका, दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन भाग लिए और रोमांचक मैच में जीत दर्ज कर ली. इस हार के बाद मुंबई इंडियंस आधिकारिक तौर से प्लेऑफ की रेस से बाहर हो गई है, वहीं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 14 अंक और बेहतर नेट रन रेट के कारण पॉइंट्स टेबल के शिखर पर पहुंच गई है.

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Ritesh Kumar

स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पह...और पढ़ें

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