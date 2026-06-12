Rajat Patidar in Madhya Pradesh Premier League 2026: आईपीएल 2026 में करीब डेढ़ महीने तक मैदान पर धमाल मचाने के बाद भी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के कप्तान रजत पाटीदार रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं. RCB को लगातार दूसरी बार चैंपियन बनाने के दो दिन बाद ही मध्य प्रदेश प्रीमियम लीग 2026 में वो एक्शन में लौटे. इस बीच यूके दौरे और एशियन गेम्स 2026 के लिए टीम इंडिया का ऐलान हुआ, लेकिन उसमें रजत पाटीदार को जगह नहीं मिली. इसके बावजूद स्टार बल्लेबाज ने हिम्मत नहीं हारी और क्रिकेट के मैदान पर धमाका बरकरार रखा. 11 जून (गुरुवार) को हुए मुकाबले में उन्होंने भारत के लिए 33 इंटरनेशनल मैच खेल चुके आवेश खान की जमकर कुटाई की.