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6,6,6,6... रजत पाटीदार ने RCB को आंख दिखाने वाले गेंदबाज को एक ही ओवर में किया बर्बाद! 16 गेंद में मचाई तबाही

रजत पाटीदार मध्य प्रदेश प्रीमियम लीग 2026 में ग्वालियर चीताज़ के कप्तान हैं. घरियाल्स के खिलाफ मैच में उन्होंने 287.50 के स्ट्राइक रेट से तबाही मचाई. उन्होंने महज 16 गेंदों पर 46 रन बना दिए. पाटीदार ने 4 छक्के और 2 चौके लगाए. ये चार छक्के उन्होंने आवेश खान के एक ही ओवर में ठोके.

Written ByRitesh Kumar
Published: Jun 12, 2026, 03:33 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 03:33 PM IST
6,6,6,6... रजत पाटीदार ने RCB को आंख दिखाने वाले गेंदबाज को एक ही ओवर में किया बर्बाद! 16 गेंद में मचाई तबाही
Image Credit: Rajat Patidar vs Avesh khan (RCB/Screengrab)

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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