Rajat Patidar in Madhya Pradesh Premier League 2026: आईपीएल 2026 में करीब डेढ़ महीने तक मैदान पर धमाल मचाने के बाद भी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के कप्तान रजत पाटीदार रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं. RCB को लगातार दूसरी बार चैंपियन बनाने के दो दिन बाद ही मध्य प्रदेश प्रीमियम लीग 2026 में वो एक्शन में लौटे. इस बीच यूके दौरे और एशियन गेम्स 2026 के लिए टीम इंडिया का ऐलान हुआ, लेकिन उसमें रजत पाटीदार को जगह नहीं मिली. इसके बावजूद स्टार बल्लेबाज ने हिम्मत नहीं हारी और क्रिकेट के मैदान पर धमाका बरकरार रखा. 11 जून (गुरुवार) को हुए मुकाबले में उन्होंने भारत के लिए 33 इंटरनेशनल मैच खेल चुके आवेश खान की जमकर कुटाई की.
रजत पाटीदार मध्य प्रदेश प्रीमियम लीग 2026 में ग्वालियर चीताज़ की कप्तानी कर रहे हैं. गुरुवार को चंबल घरियाल्स के खिलाफ टी20 मैच में उन्होंने 287.50 के स्ट्राइक रेट से तबाही मचाई. उन्होंने महज 16 गेंदों पर 46 रन बना दिए. इस दौरान पाटीदार ने 4 छक्के और 2 चौके लगाए. ये चार छक्के उन्होंने आवेश खान के एक ही ओवर में ठोक दिए.
रजत पाटीदार ने पारी के 19वें ओवर में रौद्र रूप दिखाया. चंबल घरियाल्स के तेज गेंदबाज आवेश खान के धागे खोलते हुए उन्होंने 4 लगातार छक्के जड़ दिए. 24 रन खाने के बाद आवेश काफी गुस्से में दिखे. पाटीदार ने 16 गेंदों पर 46 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेलकर टीम का स्कोर 257 रन तक पहुंचाया. बता दें कि आईपीएल के एक मैच में आवेश खान ने मैच जीतने के बाद गर्मजोशी से जश्न मनाते हुए मैदान पर ही हेलमेट फेंक दी थी. उस घटना के बाद से ही वो आरसीबी के तमाम फैंस के निशाने पर हैं.
रजत पाटीदार ने तूफानी पारी खेलकर टीम का स्कोर 257 रनों तक पहुंचाया, लेकिन इसके बावजूद उनकी टीम ग्वालियर चीताज़ ये मैच हार गई. लक्ष्य का पीछा करते हुए चंबल के ओपनर अंकुश सिंह ने महज 33 गेंदों पर 101 रनों की करिश्माई पारी खेली. 300+ स्ट्राइक रेट से खेलते हुए उन्होंने 11 छक्के और 6 चौके जड़े. चंबल घरियाल्स ने 19.3 ओवर में 258 रनों का पीछा कर रजत पाटीदार और उनकी टीम को बड़ा झटका दिया.