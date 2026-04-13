Advertisement
trendingNow13177173
Hindi Newsक्रिकेटIPL 2026: वैभव सूर्यवंशी से ज्यादा खतरनाक है 32 साल का ये बल्लेबाज, आंकड़े देख कहेंगे- यही है असली मॉन्स्टर

IPL 2026: वैभव सूर्यवंशी से ज्यादा खतरनाक है 32 साल का ये बल्लेबाज, आंकड़े देख कहेंगे- 'यही है असली मॉन्स्टर'

IPL 2026 में राजस्थान रॉयल्स के 15 साल के युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी इस सीजन जबरदस्त फॉर्म में हैं. अब तक हुए 4 मैचों में उन्होंने 266.67 की स्ट्राइक रेट से 200 रन बनाए हैं, जिसमें 18 छक्के शामिल हैं. इस आंकड़े को देखकर फैंस हैरान हैं और उनकी तारीफों के पुल बांध रहे हैं. हालांकि, 32 साल का एक बल्लेबाज भी आईपीएल 2026 में वैभव की तरह ही गेंदबाजों के लिए काल बना हुआ है.

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Apr 13, 2026, 03:57 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

वैभव सूर्यवंशी से ज्यादा खतरनाक है 32 साल का ये बल्लेबाज, आंकड़े देख कहेंगे- 'यही है असली मॉन्स्टर' (IPLT20.COM)
वैभव सूर्यवंशी से ज्यादा खतरनाक है 32 साल का ये बल्लेबाज, आंकड़े देख कहेंगे- 'यही है असली मॉन्स्टर' (IPLT20.COM)

IPL 2026: आईपीएल 2026 में यूं तो कई बल्लेबाज बल्ले की धमक से फैंस का दिल जीत रहे हैं, लेकिन इनमें से दो खिलाड़ी अलग ही तांडव मचा रहे हैं. एक नाम तो सबके जुबान पर है, लेकिन दूसरे के बारे में ज्यादा बातचीत नहीं हो रही है. जी हां, राजस्थान रॉयल्स के 15 साल के युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी इस सीजन जबरदस्त फॉर्म में हैं. अब तक हुए 4 मैचों में उन्होंने 266.67 की स्ट्राइक रेट से 200 रन बनाए हैं, जिसमें 18 छक्के शामिल हैं. इस आंकड़े को देखकर फैंस हैरान हैं और उनकी तारीफों के पुल बांध रहे हैं. हालांकि, 32 साल का एक बल्लेबाज भी आईपीएल 2026 में वैभव की तरह ही गेंदबाजों के लिए काल बना हुआ है.

हम बात कर रहे हैं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के कप्तान रजत पाटीदार की, जो इस सीजन बल्ले से कोहराम मचा रहे हैं. स्टार बल्लेबाज ने आईपीएल 2026 में अब तक 4 मैचों में 214.29 की स्ट्राइक रेट से 195 रन बनाए हैं. वैभव की तरह पाटीदार ने भी अब तक 18 छक्के जड़े हैं. आंकड़ों पर गौर करें तो पाटीदार का स्ट्राइक रेट वैभव सूर्यवंशी से कम है, लेकिन यहां एक ट्विस्ट है जिसके बारे में जानना जरूरी है.

क्यों वैभव से ज्यादा खतरनाक हैं रजत पाटीदार?

वैभव सूर्यवंशी ने ओपनिंग बैटिंग करते हुए 266.67 की स्ट्राइक रेट से 200 रन बनाए हैं. वहीं, रजत पाटीदार ने मिडिल ओवर में बल्लेबाजी करते हुए 195 रन बनाए हैं. अब तक हुए मैचों में पाटीदार ने पावरप्ले के अंदर सिर्फ एक गेंद खेला है. बता दें कि टी20 क्रिकेट में शुरुआती 6 ओवरों में रन बनाना थोड़ा आसान होता है, क्योंकि सिर्फ 2 खिलाड़ी बाउंड्री के पास फील्डिंग करते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

वैभव सूर्यवंशी भी पहली गेंद से ही अटैकिंग मोड अपनाते हैं, वहीं रजत पाटीदार भी मिडिल फेज में बैटिंग करने के बावजूद पहली गेंद को ही मैदान के बाहर मारने के बारे में सोचते हैं. इसका नमूना उन्होंने मुंबई इंडियंस के खिलाफ मैच में भी पेश किया था. 11वें ओवर की आखिरी गेंद पर बैटिंग करने उतरे पाटीदार ने पहली 4 गेंदों पर 22 रन बना दिए थे. उन्होंने पहली गेंद पर चौका और उसके बाद हैट्रिक सिक्स जड़कर महफिल लूट ली.

fallback

वैभव को टक्कर दे रहे हैं रजत पाटीदार

रजत पाटीदार और वैभव सूर्यवंशी की उम्र में भले ही 17 साल का अंतर है, लेकिन आईपीएल 2026 में ये दोनों बल्लेबाज, गेंदबाजों के लिए आफत बना हुआ है. ऑरेंज कैप की लिस्ट में वैभव (200 रन) के साथ पहले नंबर पर हैं, वहीं रजत पाटीदार (195 रन) बनाकर दूसरे स्थान पर हैं. वहीं इस सीजन सबसे ज्यादा छक्के जड़ने के मामले में दोनों बराबरी पर हैं. वैभव और पाटीदार ने अब तक 18 छक्के उड़ाए हैं.

यह भी पढ़ें: रोहित ने की विराट के प्रचंड रिकॉर्ड की बराबरी, सचिन और धोनी भी नहीं कर पाए ये ऐतिहासिक कमाल

 

About the Author
author img
Ritesh Kumar

स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पह...और पढ़ें

TAGS

IPL 2026

Trending news

मुंबई से सटे ठाणे के मुरबाद में हादसा, वैन और ट्रक की टक्कर में 11 की मौके पर ही मौत
accident Murbad
मुंबई से सटे ठाणे के मुरबाद में हादसा, वैन और ट्रक की टक्कर में 11 की मौके पर ही मौत
15% लोग वोट न डाल पाएं और जीत का अंतर 2% हो फिर क्या होगा? SIR पर SC का EC से सवाल
West Bengal elections 2026
15% लोग वोट न डाल पाएं और जीत का अंतर 2% हो फिर क्या होगा? SIR पर SC का EC से सवाल
विदेश पर निर्भरता खत्म! ‘तेजस’ की मरम्मत अब भारत में, IAF का बड़ा गेमचेंजर फैसला
GE Aerospace
विदेश पर निर्भरता खत्म! ‘तेजस’ की मरम्मत अब भारत में, IAF का बड़ा गेमचेंजर फैसला
पटका पहनाने दौड़े, थोड़ा रुके, फिर...बंगाल में योगी का ऐसा सम्मान पहली बार देखा होगा
West Bengal Assembly Election 2026
पटका पहनाने दौड़े, थोड़ा रुके, फिर...बंगाल में योगी का ऐसा सम्मान पहली बार देखा होगा
मान सरकार की नई बसों से सड़कों पर दौड़ेगी विकास की रफ्तार, रोजगार को मिलेगा बूस्ट
Bhagwant Mann
मान सरकार की नई बसों से सड़कों पर दौड़ेगी विकास की रफ्तार, रोजगार को मिलेगा बूस्ट
मुस्लिमों की जगह कट गए हिंदुओं के नाम, SIR पर TMC ने भाजपा को घेरा
West Bengal Election 2026
मुस्लिमों की जगह कट गए हिंदुओं के नाम, SIR पर TMC ने भाजपा को घेरा
कयामत तक याद रखेंगे... 40वें दिन भाजपा के वरिष्ठ नेता ने खामेनेई को बताया 'शहीद'
india iran news
कयामत तक याद रखेंगे... 40वें दिन भाजपा के वरिष्ठ नेता ने खामेनेई को बताया 'शहीद'
Asha Bhosle Funeral LIVE: अलविदा आशा ताई... शुरू हुई सुरों की मल्लिका की अंतिम यात्रा, फूलों से सजाया गया श्मशान घाट, VIDEO
Asha Bhosle Death News Live
Asha Bhosle Funeral LIVE: अलविदा आशा ताई... शुरू हुई सुरों की मल्लिका की अंतिम यात्रा, फूलों से सजाया गया श्मशान घाट, VIDEO
पश्चिम बंगाल में पिछली बार जहां-जहां CM योगी ने की रैली, वहां के नतीजे क्या रहे?
West Bengal Election 2026
पश्चिम बंगाल में पिछली बार जहां-जहां CM योगी ने की रैली, वहां के नतीजे क्या रहे?
सुहावने मौसम का टाइम हुआ 'ओवर'! अब 45 डिग्री गर्मी झेलने को हो जाइए तैयार
weather update
सुहावने मौसम का टाइम हुआ 'ओवर'! अब 45 डिग्री गर्मी झेलने को हो जाइए तैयार