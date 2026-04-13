IPL 2026: वैभव सूर्यवंशी से ज्यादा खतरनाक है 32 साल का ये बल्लेबाज, आंकड़े देख कहेंगे- 'यही है असली मॉन्स्टर'

IPL 2026: आईपीएल 2026 में यूं तो कई बल्लेबाज बल्ले की धमक से फैंस का दिल जीत रहे हैं, लेकिन इनमें से दो खिलाड़ी अलग ही तांडव मचा रहे हैं. एक नाम तो सबके जुबान पर है, लेकिन दूसरे के बारे में ज्यादा बातचीत नहीं हो रही है. जी हां, राजस्थान रॉयल्स के 15 साल के युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी इस सीजन जबरदस्त फॉर्म में हैं. अब तक हुए 4 मैचों में उन्होंने 266.67 की स्ट्राइक रेट से 200 रन बनाए हैं, जिसमें 18 छक्के शामिल हैं. इस आंकड़े को देखकर फैंस हैरान हैं और उनकी तारीफों के पुल बांध रहे हैं. हालांकि, 32 साल का एक बल्लेबाज भी आईपीएल 2026 में वैभव की तरह ही गेंदबाजों के लिए काल बना हुआ है.

हम बात कर रहे हैं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के कप्तान रजत पाटीदार की, जो इस सीजन बल्ले से कोहराम मचा रहे हैं. स्टार बल्लेबाज ने आईपीएल 2026 में अब तक 4 मैचों में 214.29 की स्ट्राइक रेट से 195 रन बनाए हैं. वैभव की तरह पाटीदार ने भी अब तक 18 छक्के जड़े हैं. आंकड़ों पर गौर करें तो पाटीदार का स्ट्राइक रेट वैभव सूर्यवंशी से कम है, लेकिन यहां एक ट्विस्ट है जिसके बारे में जानना जरूरी है.

क्यों वैभव से ज्यादा खतरनाक हैं रजत पाटीदार?

वैभव सूर्यवंशी ने ओपनिंग बैटिंग करते हुए 266.67 की स्ट्राइक रेट से 200 रन बनाए हैं. वहीं, रजत पाटीदार ने मिडिल ओवर में बल्लेबाजी करते हुए 195 रन बनाए हैं. अब तक हुए मैचों में पाटीदार ने पावरप्ले के अंदर सिर्फ एक गेंद खेला है. बता दें कि टी20 क्रिकेट में शुरुआती 6 ओवरों में रन बनाना थोड़ा आसान होता है, क्योंकि सिर्फ 2 खिलाड़ी बाउंड्री के पास फील्डिंग करते हैं.

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वैभव सूर्यवंशी भी पहली गेंद से ही अटैकिंग मोड अपनाते हैं, वहीं रजत पाटीदार भी मिडिल फेज में बैटिंग करने के बावजूद पहली गेंद को ही मैदान के बाहर मारने के बारे में सोचते हैं. इसका नमूना उन्होंने मुंबई इंडियंस के खिलाफ मैच में भी पेश किया था. 11वें ओवर की आखिरी गेंद पर बैटिंग करने उतरे पाटीदार ने पहली 4 गेंदों पर 22 रन बना दिए थे. उन्होंने पहली गेंद पर चौका और उसके बाद हैट्रिक सिक्स जड़कर महफिल लूट ली.

वैभव को टक्कर दे रहे हैं रजत पाटीदार

रजत पाटीदार और वैभव सूर्यवंशी की उम्र में भले ही 17 साल का अंतर है, लेकिन आईपीएल 2026 में ये दोनों बल्लेबाज, गेंदबाजों के लिए आफत बना हुआ है. ऑरेंज कैप की लिस्ट में वैभव (200 रन) के साथ पहले नंबर पर हैं, वहीं रजत पाटीदार (195 रन) बनाकर दूसरे स्थान पर हैं. वहीं इस सीजन सबसे ज्यादा छक्के जड़ने के मामले में दोनों बराबरी पर हैं. वैभव और पाटीदार ने अब तक 18 छक्के उड़ाए हैं.

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