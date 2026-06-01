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Hindi Newsक्रिकेटएक हाथ में 2 महीने का बच्चा, दूसरे हाथ में ट्रॉफी... छा गईं रजत पाटीदार की पत्नी, सादगी ने जीता फैंस का दिल

एक हाथ में 2 महीने का बच्चा, दूसरे हाथ में ट्रॉफी... छा गईं रजत पाटीदार की पत्नी, सादगी ने जीता फैंस का दिल

Rajat Patidar Wife: कहते हैं हर सफल पुरुष के पीछे किसी औरत का हाथ होता है. RCB को लगातार दूसरी बार चैंपियन बनाने में कप्तान रजत पाटीदार का अहम किरदार रहा है, लेकिन उनकी किस्मत चमकाने में पत्नी गुंजन का बड़ा रोल है. वो जब से रजत की जिंदगी में आई हैं, स्टार क्रिकेटर सफलता की तमाम ऊंचाइयों को छू रहे हैं. किसने सोचा था कि रिप्लेसमेंट बनकर आया हुआ एक खिलाड़ी, इस टीम का कप्तान बनेगा और फिर लगातार 2 बार चैंपियन बनाकर इतिहास रच देगा.

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Jun 01, 2026, 07:50 PM IST
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Rajat Patidar Wife (Photo: nileshwari_patidar25/instagram)
Rajat Patidar Wife (Photo: nileshwari_patidar25/instagram)

Rajat Patidar Wife: कहते हैं हर सफल पुरुष के पीछे किसी औरत का हाथ होता है. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को लगातार दूसरी बार चैंपियन बनाने में कप्तान रजत पाटीदार का अहम किरदार रहा है, लेकिन उनकी किस्मत चमकाने में पत्नी गुंजन का बड़ा रोल है. वो जब से रजत की जिंदगी में आई हैं, स्टार क्रिकेटर सफलता की तमाम ऊंचाइयों को छू रहे हैं. किसने सोचा था कि RCB की टीम में बतौर रिप्लेसमेंट बनकर आया हुआ एक खिलाड़ी, इस टीम का कप्तान बनेगा और फिर लगातार 2 बार चैंपियन बनाकर इतिहास रच देगा. आईपीएल 2025 से पहले फ्रेंचाइजी ने विराट कोहली की जगह रजत पाटीदार को टीम की कमान सौंपी और उसके बाद जो हुआ वो दुनिया के सामने है.

एक हाथ में ट्रॉफी... दूसरे हाथ में बच्चा

अहमदाबाद में हुए आईपीएल 2026 फाइनल के बाद सोशल मीडिया पर कई तस्वीरें सामने आईं, जहां RCB के खिलाड़ियों की पत्नी और परिवार ने एक दूसरे के साथ खुशियां बांटी. इसमें विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की तस्वीरें सबसे ज्यादा वायरल हुईं. हालांकि, सितारों की इस भीड़ में रजत पाटीदार की पत्नी ने अपनी सादगी से सबका दिल जीत लिया. इंस्टाग्राम पर रजत पाटीदार की करीब दोस्त नीलेश्वरी पाटीदार ने एक बेहद खूबसूरत तस्वीर शेयर की है और साथ ही RCB के कप्तान की सफलता के पीछे उनकी पत्नी गुंजन के योगदान के बारे में खुलकर बताया है.

तस्वीर शेयर करते हुए नीलेश्वरी पाटीदार ने कैप्शन में लिखा, ''हर सफल पुरुष के पीछे एक सशक्त महिला होती है और इस मामले में, एक सुपर-मॉम! एक हाथ में दो महीने के बच्चे को और दूसरे हाथ में आईपीएल ट्रॉफी को संभालना कोई आसान काम नहीं है. गुंजन, इस जीत के पीछे असली हीरो आप ही हैं. सब कुछ संभालना और रजत का हौसला बढ़ाना, यही सच्ची साझेदारी की निशानी है. आप दोनों पर बहुत गर्व है. ईश्वर करे आप दोनों हमेशा साथ-साथ चमकते और तरक्की करते रहें.

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धोनी-रोहित के महान क्लब में रजत पाटीदार की एंट्री

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को लगातार दूसरी बार चैंपियन बनाने वाले कप्तान रजत पाटीदार का नाम अब IPL इतिहास के दो दिग्गज कप्तान एमएस धोनी और रोहित शर्मा के साथ एक खास क्लब में शामिल हो गया है. धोनी-रोहित के बाद रजत पाटीदार सिर्फ तीसरे कप्तान बने हैं, जिनके नेतृत्व में टीम ने लगातार दो बार खिताब पर कब्जा किया है. सबसे हैरान करने वाली बात ये है कि पाटीदार ने ये बड़ी उपलब्धि बिना किसी इंटरनेशनल अनुभव के किया है. जी हां, रजत पाटीदार को अभी तक भारत के लिए T20I में डेब्यू करने का मौका नहीं मिला है.

आईपीएल 2026 में रजत पाटीदार का प्रदर्शन

ऐसी बात नहीं है कि रजत पाटीदार ने सिर्फ कप्तानी से सबको प्रभावित किया है. इस सीजन उन्होंने बल्ले से भी खूब तबाही मचाई है. गुजरात टाइटंस के खिलाफ हुए क्वालिफायर 1 में उन्होंने 33 गेंदों पर 93 रनों की अद्भुत पारी खेली थी. रजत ने आईपीएल 2026 में 192.69 की स्ट्राइक रेट से 501 रन बनाए. उन्होंने 42 छक्के भी जड़े. इस सीजन सबसे अधिक सिक्स जड़ने के मामले में वो वैभव सूर्यवंशी (72) और अभिषेक शर्मा (43) के बाद तीसरे स्थान पर रहे.

यह भी पढ़ें: IPL 2026 खत्म होते ही एक्शन में ICC, दनादन लिए 8 बड़े फैसले, इस टीम को क्यों कर दिया सस्पेंड?

 

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Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Write...और पढ़ें

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