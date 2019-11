रजत शर्मा ने सवा साल में ही DDCA का अध्यक्ष पद छोड़ा, इस्तीफे में बताई यह वजह

नई दिल्ली: जाने माने पत्रकार और दिल्ली जिला क्रिकेट एसोसिएशन (DDCA) के अध्यक्ष रजत शर्मा (Rajat Sharma) ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. रजत शर्मा ने सोशल मीडिया पर अपने इस्तीफे की जानकारी दी. उन्होंने कहा के उनके लिए अपने सिद्धातों, ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ काम करते हुए डीडीसीए का काम करना संभव नहीं हो रहा है इसलिए वे पद छोड़ रहे हैं. रजत ने कहा कि वे किसी भी तरह का समझौता करना नहीं चाहते हैं.

सवा साल में छोड़ा पद

रजत शर्मा ने सवा साल पहले ही हुए चुनावों में आधे से ज्यादा वोट हासिल करते हुए अध्यक्ष पद हासिल किया था. वह चुनाव बीसीसीआई के नए संविधान के प्रावधानों के तहत हुआ था, लेकिन कई लोगों ने इस सही चुनाव नहीं माना था और दोबारा चुनाव कराने की मांग की थी. इस मांग के साथ रजत शर्मा पर इस्तीफे का दबाव भी डाला जा रहा था.

क्या कहा अपने ट्वीट में रजत शर्मा ने

रजत शर्मा ने अपने ट्वीट में जानकारी देते हुए कहा, "आज मैंने डीडीसीए के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है और उसे एपेक्स काउंसिल को भेज दिया है. मैं आप सभी को इस दौरान मुझे दिए गए भरपूर समर्थन, सम्मान और लगाव के लिए धन्यवाद करता हूं. दिल्ली क्रिकेट को शुभकामनाएं.

Today I have tendered my resignation from the post of President, DDCA and has sent it to the Apex Council. I thank all of you for your overwhelming support, respect and affection during my tenure. My best wishes to @delhi_cricket

