भारतीय क्रिकेट में शोक की लहर, अंडर-19 वर्ल्ड कप खेल चुके क्रिकेटर की सड़क हादसे में मौत

भारत के लिए अंडर-19 वर्ल्ड कप खेल चुके एक क्रिकेटर की सड़क हादसे में मौत से भारतीय क्रिकेट में शोक की लहर है. यह क्रिकेटर त्रिपुरा के पूर्व ऑलराउंडर राजेश बनिक हैं, जिनका पश्चिमी त्रिपुरा के आनंदनगर में एक सड़क दुर्घटना में दुखद निधन हो गया है. बनिक 40 साल के थे. उनके परिवार में उनके पिता, माता और भाई हैं. यह जानकारी शनिवार को एक अधिकारी ने दी. त्रिपुरा क्रिकेट के अधिकारी ने यह दुखद जानकारी दी. राजेश की असामयिक मृत्यु से राज्य क्रिकेट स्तब्ध है.

ऑलराउंडर थे राजेश बनिक

राजेश बनिक एक ऑलराउंडर थे. उन्होंने 2002-03 सीजन में त्रिपुरा के लिए रणजी ट्रॉफी में डेब्यू किया था और वह अपने समय के राज्य के प्रमुख क्रिकेटरों में से एक थे. बाद में, उन्होंने अंडर-16 राज्य टीम के चयनकर्ता के रूप में भी अपनी सेवाएं दीं. त्रिपुरा क्रिकेट एसोसिएशन (Tamilnadu Cricket Association) ने शनिवार को अपने मुख्यालय में इस पूर्व क्रिकेटर को श्रद्धांजलि दी.

त्रिपुरा क्रिकेट ने दी श्रद्धांजलि

त्रिपुरा क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव सुब्रत डे ने कहा, 'यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमने एक प्रतिभाशाली क्रिकेटर और अंडर-16 क्रिकेट टीम के चयनकर्ता को खो दिया है. हम सदमे में हैं. ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे.' त्रिपुरा स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट्स क्लब के सचिव अनिर्बान देब ने कहा कि बनिक का योगदान सिर्फ उनके खेलने के करियर तक ही सीमित नहीं था. देब ने कहा, 'वह राज्य द्वारा तैयार किए गए बेहतरीन ऑलराउंडरों में से एक थे, लेकिन बहुत कम लोग उनकी युवा प्रतिभा को पहचानने की क्षमता के बारे में जानते थे. इसीलिए उन्हें अंडर-16 राज्य टीम के चयनकर्ताओं में से एक बनाया गया था.'

ऐसा रहा क्रिकेट करियर

12 दिसंबर 1984 को अगरतला में जन्मे बनिक ने 2002-03 सीजन में त्रिपुरा के लिए रणजी डेब्यू करते हुए कुल 42 फर्स्ट क्लास मैच खेले. वह दाएं हाथ के बल्लेबाज और लेग-ब्रेक गेंदबाज थे. फर्स्ट क्लास क्रिकेट में बनिक ने 19.32 की औसत से 1469 रन बनाए, जिसमें 6 अर्धशतक और 93 का बेस्ट स्कोर शामिल रहा. उन्होंने 24 लिस्ट ए मैचों में भी हिस्सा लिया, जहां एक नाबाद शतक (101*) सहित 378 रन बनाए. इसके अलावा राज्य के लिए इस पूर्व ऑलराउंडर ने 18 टी20 मैच खेले. उन्होंने अपना आखिरी फर्स्ट क्लास मैच नवंबर 2018 में कटक में ओडिशा के खिलाफ खेला था.