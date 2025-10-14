IND-AUS सीरीज के बाद रोहित-कोहली का संन्यास... BCCI उपाध्यक्ष ने फैंस को दी राहत, कहा- बिलकुल गलत

IND vs AUS के बीच वनडे सीरीज रोहित शर्मा और विराट कोहली की आखिरी सीरीज होगी. माना जा रहा है कि इस सीरीज के बाद दोनों वनडे रिटायरमेंट का ऐलान कर देंगे. फैंस के पास कई ऐसी रिपोर्ट्स पहुंची तो खलबली देखने को मिली. लेकिन अब भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने फैंस को राहत दे दी है. उन्होंने रोहित शर्मा और विराट कोहली को लेकर उड़ रही अफवाहों पर ब्रेक लगा दिया है. उन्होंने इन्हें खारिज किया और दोनों दिग्गजों को टीम इंडिया के लिए बेहद जरूरी बताया है.

ODI वर्ल्ड कप को लेकर कन्फ्यूज फैंस

अक्टूबर की शुरुआत में बीसीसीआई ने ऑस्ट्रेलिया टूर के लिए टीम इंडिया का ऐलान किया था. रोहित शर्मा को कप्तानी से हटाकर शुभमन गिल को कमान सौंपी गई. प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर ने फैंस की धड़कनें बढ़ा दी जब उन्होंने बताया कि दोनों ने वनडे वर्ल्ड कप 2027 के लिए कंफर्मेशन नहीं दिया है. इसके बाद से ही दोनों के संन्यास के चर्चे चरम पर देखने को मिले थे.

क्या बोले राजीव शुक्ला?

उन्होंने एनआई से बात करते हुए कहा, 'दोनों का वनडे टीम में होना बहुत फायदेमंद है. क्योंकि दोनों ही बेहतरीन बल्लेबाज हैं और इन दोनों की मौजूदगी में मुझे लगता है कि हम ऑस्ट्रेलिया को हराने में कामयाब होंगे. जहां तक उनकी आखिरी सीरीज होने की बात है तो ऐसा कुछ नहीं है. हमें इन बातों में कभी नहीं पड़ना चाहिए. यह खिलाड़ियों पर निर्भर करता है कि वे कब संन्यास लेंगे. यह कहना कि यह उनकी आखिरी सीरीज़ होगी, बिल्कुल गलत है.'

शुभमन गिल को बधाई

उन्होंने आगे कहा, 'मैं शुभमन गिल के नेतृत्व में वेस्टइंडीज़ सीरीज जीतने पर टीम इंडिया को बधाई देना चाहता हूं. ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले यह बहुत जरूरी था क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में हमेशा कड़ी प्रतिस्पर्धा होती है. उनकी टीम भी बहुत अच्छी है. इसलिए, उससे पहले वेस्टइंडीज के साथ खेलना बहुत बड़ा बदलाव लाएगा. निश्चित रूप से हम ऑस्ट्रेलिया में जीतेंगे. मुझे इसकी पूरी उम्मीद है.'

दिल्ली पहुंचे रोहित-कोहली

रोहित शर्मा और विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया रवाना होने के लिए दिल्ली पहुंच चुके हैं. दोनों के इंतजार में एयरपोर्ट के बाहर फैंस का जमावड़ा देखने को मिला. 19 अक्टूबर को भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला वनडे खेला जाएगा. देखना दिलचस्प होगा कि दोनों दिग्गज सीरीज के शुरुआती मुकाबले में कैसा प्रदर्शन करते हैं.