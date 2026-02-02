'सहन करना पड़ेगा...' तारिक के एक्शन पर उठे सवाल, तो पूर्व पाकिस्तानी खिलाड़ी ने दे दिया ग्रीन को जवाब

टी20 वर्ल्ड कप से ठीक पहले पाकिस्तान ने कंगारूओं को बुरी तरह से पठकनी दे दी है. पाकिस्तान खेलने पहुची ऑस्ट्रेलिया को 3 मैचों की सीरीज में 3-0 से बुरी तरह से क्लीन स्वीप का सामना करना पड़ा. पाकिस्तानी खिलाड़ियों के दमदार प्रदर्शन की बदौलत ऑस्ट्रेलिया को मुह की खानी पड़ी है. इसी बीच सोशल मीडिया पर एक मामले ने आग पकड़ ली है. दरअसल, पाकिस्तानी स्पिन गेंदबाज तारिक उस्मान अपने गेंदबाजी एक्शन को लेकर चारों तरफ चर्चा का विषय बन गए हैं. बता दें कि दूसरे टी20 मैच के दौरान कैमरून ग्रीन जब आउट हुए तो उन्होंने तारिक के बॉलिंग एक्शन को लेकर आपत्ति जाहिर की.वह डग आउट में बैठे अपने टीम मेम्बर और साथी खिलाड़ियों से इस चीज का गुस्सा जाहिर कर रहे थे.हालांकि. इस पूरे मामले पर ऑस्ट्रेलियाई मैनेजमेंट ने कोई शिकायत दर्ज नहीं करवाई.लेकिन, अब पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ी रमीज रजा ने ग्रीन को खरी खोटी सुना दी है.

रजा ने लगाई फटकार

ग्रीन आउट होने के बाद पवेलियन की तरफ बढ़ रहे थे उस दौरान उन्होंने उस्मान के प्रति अपना गुस्सा जाहिर किया. जिस पर कमेंट्री बॉक्स में बैठे रमीज रजा ने कहा,' आपको ये सारी चीजें सहन करनी होगी. ये बेहद सामान्य सी चीज है. चीजों को देखने का तरीका बिल्कुल गलत है. ' रजा ने ग्रीन के बर्ताव और गुस्से पर तंज कसते हुए उस्मान के पक्ष में ये बातें कही.

बस 1 मुकाबले खेले

उस्मान ने इस मुकाबले में 16 रन देकर 2 विकेट हासिल किए थे. जिसमें से 1 विकेट ग्रीन का रहा है. वह केवल 2 ओवर ही फेंक पाए थे, क्योंकि पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने उन्हें 16वें ओवर में धराशाई कर दिया.तारिक ने ग्रीन के अलावा मैथ्यू कुहनमैन को विकेट हासिल किया है. इस मुकाबले में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को जबरदस्त पठकनी देते हुए 90 रनों से करारी शिकस्त दी थी. बता दें कि जिस मैच को लेकर तारिक चर्चा में आए हैं उन्होंने पूरी सीरीज के दौरान बस वही 1 मैच खेला है. बाकी के मुकाबले में वह बेंच पर बैठे रह गए थे.

पहले भी उठे थे सवाल

ये कोई पहला मौका नहीं है जब उस्मान तारिक के गेंदबाजी एक्शन पर सवाल उठे हैं. इससे पहले भी 2024 में पाकिस्तान सुपर लीग के दौरान उनके गेंदबाजी एक्शन को लेकर जमकर बवाल हुआ था. दरअसल, शुरुआत में उनके एक्शन को अवैध बताया गया था, लेकिन बाद में लाहौर के बायोमैकेनिकल टेस्ट के दौरान उन्हें क्लीन चिट मिल गई थी. खास बात ये है कि उस्मान तारीक अपने गेंदबाजी एक्शन को लेकर पहले ही कई बार सफाई दे चुके हैं कि जन्म से ही उनकी दाहिनी कोहनी मुड़ गई थी, उसके दो कोने हैं इस कारण उनका एक्शन काफी अलग है.

