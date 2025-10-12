'ये ड्रामा करेगा...', बाबर आजम की सबके सामने बेइज्जती, माइक बंद करना भूले पूर्व PAK कप्तान

पाकिस्तान के दौरे पर गई साउथ अफ्रीकी टीम लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला खेल रही है. इस मुकाबले के पहले दिन पाकिस्तान के पूर्व कप्तान और पीसीबी के पूर्व चेयरमैन रमीज राजा एक ऑफ-माइक कमेंट की वजह से विवादों में आ गए. यह कमेंट पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज बाबर आजम के बारे में था. रमीज राजा की आवाज ब्रॉडकास्ट ऑडियो में कैद हो गई. रमीज राजा ने जो कहा, उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.

रमीज राजा का कमेंट

यह वाकया पारी 49वें ओवर की पहली गेंद पर हुई जब बाबर आजम सिर्फ 1 रन पर खेल रहे थे. उन्हें सेनुराम मुथुसामी की गेंद पर विकेट के पीछे कैच आउट दे दिया गया. जैसे ही बल्लेबाज ने तुरंत डीआरएस (DRS) रिव्यू का इशारा किया, कमेंट्री पैनल का हिस्सा रमीज राजा को यह कहते हुए सुना गया, 'ये आउट है, ड्रामा करेगा.' यह कमेंट राजा की कमेंट्री फीड पर नहीं थी, लेकिन वीडियो वायरल होने के बाद फैंस को सुनाई दे गई. इस वीडियो के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर बवाल मचा हुआ है. हालांकि, रीप्ले में दिखाया गया कि बाबर के बल्ले का कोई किनारा नहीं लगा था और ऑन-फील्ड अंपायर का फैसला पलट दिया गया.

बाबर आजम फिर फुस्स

मैच में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. ओपनर इमाम-उल-हक और कप्तान शान मसूद ने 161 रन की साझेदारी करके टीम को अच्छी शुरुआत दी. हालांकि, दोनों ही बल्लेबाज अपनी सेंचुरी पूरी नहीं कर पाए. हक 93 और मसूद 76 रन बनाकर आउट हुए. इन दोनों के आउट होने से पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर ढह गया और टीम को स्कोर 163 रन पर 1 विकेट से 199 रन पर 5 विकेट हो गया. बाबर आजम ऐसे समय में आए जब टीम को उनसे टिके रहने और पारी को संभालने की उम्मीद थी, लेकिन वह खरे नहीं उतर पाए. शुरुआती डीआरएस कॉल से बचने के बाद साइमन हार्मर की गेंद पर आउट हो गए. बाबर ने 48 गेंदों में सिर्फ 23 रन ही बना पाए.

रिजवान-आगा ने संभाला मोर्चा

पाकिस्तान की लड़खड़ाई पारी को मोहम्मद रिजवान और सलमान आगा ने संभाला और पहले दिन स्टंप्स तक दोनों के बीच 114 रन की अटूट साझेदारी हुई. पहले दिन का खेल खत्म होने तक पाकिस्तान का स्कोर 313/5 था, जिसमें रिजवान 62 और आगा 52 रन बनाकर खेल रहे थे. दोनों बल्लेबाजों ने साउथ अफ्रीका की स्पिन तिकड़ी को आत्मविश्वास के साथ खेला और अपने फुटवर्क व शॉट सलेक्शन का शानदार कॉम्बिनेशन दिखाया.

मौजूदा WTC चैंपियन साउथ अफ्रीका लगातार अपनी रिकॉर्ड 11वीं टेस्ट जीत की तलाश में है. टेम्बा बावुमा की गैरमौजूदगी में एडेन मार्करम की कप्तानी में खेलते हुए साउथ अफ्रीका ने तेज गेंदबाज कागिसो रबाडा के साथ तीन स्पिनरों को टीम में शामिल किया है. गौरतलब है कि यह सीरीज पाकिस्तान के 2025-27 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप अभियान की शुरुआत भी है. पिछली बार अंकतालिका में पाकिस्तान सबसे नीचे रहा था.