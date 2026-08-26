'3 साल से जेल में हैं, लेकिन...', रमीज राजा ने इमरान खान की सेहत पर दिया बड़ा अपडेट, एलिस्टेयर कुक ने जताई चिंता

Imran Khan Ramiz Raja: पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान रमीज राजा ने देश के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के हालातों पर खुलकर बात की है. रमीज का कहना है कि लगभग तीन साल जेल में बिताने के बावजूद इमरान खान का हौसला बुलंद है और वह खुद को मजबूत बनाए हुए हैं. उनसे इंग्लैंड के पूर्व कप्तान एलिस्टेयर कुक और मशूहर ब्रॉडकास्टर डेविड लॉयड ने अपडेट लिया. इंग्लैंड के महानतम बल्लेबाजों में एक कुक ने पूर्व पाकिस्तानी कप्तान की सेहत पर चिंता जताई है.
रमीज ने'स्टिक टू क्रिकेट' पॉडकास्ट के एक एपिसोड के दौरान इमरान की सेहत को लेकर जानकारी दी. उनके साथ कुक और डेविड लॉयड भी चर्चा में शामिल थे. यह चर्चा ऐसे समय पर हुई है जब जेल में बंद इमरान खान के स्वास्थ्य और उनके साथ हो रहे व्यवहार को लेकर दुनिया भर में चिंताएं बढ़ती जा रही हैं. इसी सिलसिले में 9 क्रिकेट देशों के 21 पूर्व अंतरराष्ट्रीय कप्तानों ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को एक पत्र लिखा है. इस पत्र में उन्होंने 1992 के विश्व कप विजेता कप्तान इमरान खान के लिए उचित चिकित्सा देखभाल और मानवीय व्यवहार सुनिश्चित करने की पुरजोर मांग की है.
पॉडकास्ट के दौरान इमरान खान पर बातचीत तब शुरू हुई जब रमीज राजा ने यह साझा किया कि जब इमरान खान प्रधानमंत्री थे, तब उन्होंने ही रमीज को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) का अध्यक्ष पद संभालने के लिए मनाया था. इसके बाद डेविड लॉयड ने रमीज से पूछा, ''इमरान खान के अभी क्या हालात हैं?'' इस पर रमीज राजा ने बताया,''वह अभी पूरी तरह एकांतवास (आइसोलेशन) में हैं.'' रमीज ने आगे कहा, "उनके बहुत सारे चाहने वाले हैं, लेकिन सच यह है कि वह बेचारा पिछले तीन साल से सलाखों के पीछे बंद है. उनके लिए यह समय बेहद मुश्किलों से भरा रहा है.''
चर्चा के दौरान एलिस्टेयर कुक ने सवाल किया, ''क्या वह शारीरिक रूप से ठीक हैं?'' रमीज राजा ने जवाब दिया, ''अभी लगभग एक हफ्ते पहले ही उनकी आंख में कुछ दिक्कत हुई थी, जिसे अब ठीक कर लिया गया है. इसके अलावा वह हिम्मत से टिके हुए हैं. जैसा कि हम सभी जानते हैं, उनका स्वभाव और हौसला बेहद मजबूत है.''
ये टिप्पणियां ऐसे समय पर आई हैं जब 21 पूर्व कप्तानों ने पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ को दोबारा पत्र लिखकर इमरान खान के लिए बेहतर सुविधाएं मांगी हैं. इस पत्र पर हस्ताक्षर करने वालों में भारत के महान क्रिकेटर सुनील गावस्कर, कपिल देव और दिलीप वेंगसकर भी शामिल हैं. यह कदम तब उठाया गया जब ऐसी खबरें आईं कि हाल ही में हुई इमरान खान की मेडिकल जांच पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप पूरी तरह से सही नहीं थी.
पाकिस्तान को 1992 में ऐतिहासिक विश्व कप जिताने वाले इमरान खान कई कानूनी मामलों के चलते 2023 से जेल में बंद हैं. इस नई अपील में पूर्व कप्तानों ने विशेष रूप से तीन मांगें की हैं: पहली, अदालत द्वारा निर्देशित मेडिकल बोर्ड को अपनी स्वतंत्र जांच पूरी करने दी जाए. दूसरी, परिवार के साप्ताहिक दौरों को बिना किसी प्रशासनिक रुकावट के जारी रखा जाए. तीसरी, मेडिकल बोर्ड द्वारा सुझाए गए किसी भी इलाज को बिना किसी देरी के तुरंत उपलब्ध कराया जाए.
इस पत्र की पहल करने वाले ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान ग्रेग चैपल ने स्पष्ट किया कि वे पाकिस्तान से कुछ भी असामान्य नहीं मांग रहे हैं. वे केवल यह चाहते हैं कि अदालत के उस आदेश का पालन किया जाए जिसे दुनिया का कोई भी सामान्य देश आसानी से मान लेता. कप्तानों ने यह भी साफ कर दिया कि उनका इरादा पाकिस्तान की आंतरिक कानूनी प्रक्रिया में दखल देना नहीं है. उन्होंने विनम्रतापूर्वक अनुरोध किया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार गठित मेडिकल बोर्ड (जिसमें इमरान के निजी डॉक्टर भी शामिल हों) को उनकी दाहिनी आंख की घटती रोशनी की जांच करने की पूरी अनुमति दी जाए और साप्ताहिक पारिवारिक मुलाकातों का बिना किसी देरी के सम्मान किया जाए.