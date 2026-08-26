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'3 साल से जेल में हैं, लेकिन...', रमीज राजा ने इमरान खान की सेहत पर दिया बड़ा अपडेट, एलिस्टेयर कुक ने जताई चिंता

Imran Khan Ramiz Raja: पूर्व पाकिस्तानी कप्तान रमीज राजा ने जेल में बंद इमरान खान की सेहत और मानसिक स्थिति पर बड़ा अपडेट दिया है. इंग्लैंड के दिग्गज क्रिकेटर एलिस्टेयर कुक ने इमरान की सेहत पर चिंता जताई है.

Written ByRohit Raj
Published: Aug 26, 2026, 02:16 PM IST|Updated: Aug 26, 2026, 02:17 PM IST
'3 साल से जेल में हैं, लेकिन...', रमीज राजा ने इमरान खान की सेहत पर दिया बड़ा अपडेट, एलिस्टेयर कुक ने जताई चिंता
Image Credit: रमीज राजा और इमरान खान. Photo Credit: PCB

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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