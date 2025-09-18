रमीज राजा की बदजुबानी, मैच रेफरी को बताया 'फिक्सर', खुल गया मोहसिन नकवी की 'नौटंकी' का राज

Asia Cup 2025: एशिया कप में हुए 'हैंडशेक विवाद' को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) के पूर्व अध्यक्ष रमीज राजा ने नया मोड़ दे दिया. उन्होंने इस विवाद में बड़ा बयान देते हुए आईसीसी के मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट की निष्पक्षता पर सवाल उठाए हैं. यहां तक कि रमीज राजा ने उन्हें 'फिक्सर' तक बता दिया. बुधवार को लाहौर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए रमीज राजा ने दावा किया कि पाइक्रॉफ्ट भारतीय मैचों में हमेशा मौजूद रहते हैं.

रमीज राजा ने लगाए सनसीखेज आरोप

रमीज राजा ने कहा, ''यह दिलचस्प है कि एंडी पाइक्रॉफ्ट भारतीयों के पसंदीदा हैं. जब भी मैं टॉस करता हूं, वह हमेशा वहां स्थायी रूप से मौजूद रहते हैं.'' राजा ने यह भी दावा किया कि पाइक्रॉफ्ट ने भारत से जुड़े 90 से ज्यादा मैचों में अंपायरिंग की है. उन्होंने कहा, ''यह मेरे लिए एक स्पष्ट बात है, क्योंकि मुझे लगा कि उन्होंने कई मैचों में अंपायरिंग की है, लेकिन आंकड़े एकतरफा दिखते हैं. ऐसा नहीं होना चाहिए. यह एक निष्पक्ष मंच है, यही वजह है कि यहां रेफरी और मैच अधिकारी हैं. हालांकि, मुझे लगा कि वह वहीं पर तय थे, लेकिन मुझे उम्मीद है कि बेहतर समझदारी आएगी.''

पूर्व चेयरमैन के साथ मोहसिन नकवी की बैठक

यूएई के खिलाफ एशिया कप ग्रुप राउंड के मैच से पहले जबरदस्त ड्रामा देखने को मिला. पीसीबी ने अपनी टीम को स्टेडियम भेजने से मना कर दिया और करीब एक घंटे तक खिलाड़ी होटल में ही रहे. दूसरी ओर, लाहौर में पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी ने पाकिस्तान क्रिकेट के अधिकारियों के साथ दो पूर्व पीसीबी चेयरमैन रमीज राजा और नजम सेठी को बैठक के लिए बुलाया. इस बैठक के बीच में टीम को मैच खेलने की इजाजत दी गई और फिर मुकाबला हुआ. इसमें पाकिस्तान ने यूएई के हराकर सुपर-4 में अपना स्थान पक्का किया.

मोहसिन नकवी ने क्या कहा?

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पीसीबी प्रमुख मोहसिन नकवी ने कहा, ''जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 14 सितंबर से एक संकट चल रहा था. हमें मैच रेफरी की भूमिका पर आपत्ति थी. अभी कुछ देर पहले मैच रेफरी ने टीम के कोच, कप्तान और मैनेजर के साथ बातचीत की. उन्होंने कहा कि घटना (हाथ न मिलाना) नहीं होनी चाहिए थी. हमने आईसीसी से पहले भी मैच के दौरान आचार संहिता के उल्लंघन की जांच करने का अनुरोध किया था.''

नकवी का बॉयकॉट राग

नकवी ने कहा, ''हमारा मानना है कि राजनीति और खेल एक साथ नहीं चल सकते. यह खेल है और इसे खेल ही रहने दें. क्रिकेट को इन सब से अलग रहना चाहिए. मैंने नजम सेठी साहब और रमीज राजा साहब से अनुरोध किया. अगर हमें बहिष्कार करना होता, जो एक बहुत बड़ा फैसला था, तो प्रधानमंत्री, सरकारी अधिकारी और कई अन्य लोग भी इसमें शामिल थे और हमें उनका पूरा समर्थन मिला.''