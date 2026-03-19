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Hindi Newsक्रिकेटसंन्यास की उम्र में और घातक हुआ ये जादूगर स्पिनर, 35 के बाद चटकाए 233 विकेट; मुरलीधरन भी रह गए थे दंग!

संन्यास की उम्र में और घातक हुआ ये 'जादूगर' स्पिनर, 35 के बाद चटकाए 233 विकेट; मुरलीधरन भी रह गए थे दंग!

Rangana Herath 48th birthday: क्रिकेट की दुनिया में अधिकतर खिलाड़ी 35 साल की उम्र में संन्यास ले लेते हैं, लेकिन बाएं हाथ का एक जादुई स्पिनर ऐसा भी हुआ, जिसने 35 साल के बाद असली तबाही मचाई थी. आज ये खिलाड़ी अपना 48वां जन्मदिन मना रहा है.

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Mar 19, 2026, 11:33 AM IST
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फोटो क्रेडिट (X/@RexClementine)
फोटो क्रेडिट (X/@RexClementine)

Rangana Herath 48th birthday: क्रिकेट की दुनिया में 35 साल वो उम्र होती है, जब खिलाड़ी संन्यास की प्लानिंग करते हैं. कुछ तो संन्यास ले भी लेते हैं, लेकिन क्रिकेट इतिहास में एक ऐसा खिलाड़ी भी हुआ, जो 35 की उम्र पार करने के बाद और घातक हो गया था. उसने संन्यास की उम्र में विकेटों की झड़ी लगा दी थी. ये कोई और नहीं बल्कि श्रीलंकाई दिग्गज स्पिनर रंगना हेराथ हैं. यहां आज उनकी चर्चा इसलिए, क्योंकि यह खिलाड़ी आज अपना 48वां जन्मदिन मना रहा है. उनका जन्म 19 मार्च 1978 को हुआ था. इस खिलाड़ी ने अपने करियर में एक से बढ़कर एक कमाल किए हैं. नीचे हम आपके लिए उनके टॉप 4 कमाल लेकर आए हैं, जो उन्हें दूसरे गेंदबाजों से अलग और खास बनाते हैं. ये रिकॉर्ड उनके करियर की सबसे खूबसूरत यादें हैं.

रंगना हेराथ का नाम क्रिकेट इतिहास में बड़े ही सम्मान के साथ लिया जाता है. इस दिग्गज के नाम कई ऐसे रिकॉर्ड्स हैं, जो उन्हें शेन वॉर्न और मुथैया मुरलीधरन जैसे दिग्गजों की कतार में खड़ा करते हैं. अपने करियर में उन्होंने श्रीलंका के लिए 93 टेस्ट खेलकर कुल 433 विकेट निकाले थे. वो श्रीलंका के लिए टेस्ट में मुरलीधरन (795) के बाद दूसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं.

1. 35 की उम्र के बाद हुए और ज्यादा घातक

रंगना हेराथ का एक खास रिकॉर्ड है. उन्होंने टेस्ट में कुल 433 विकेट निकाले, इनमें से 233 विकेट 35 साल की उम्र पार करने के बाद चटकाए थे, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है. मतलब जिस उम्र में खिलाड़ी संन्यास लेते हैं, उस उम्र में रंगना सुपरमैन के अवतार में नजर आए और विकेटों की झड़ी लगा दी. इस कमाल ने पूरी दुनिया के साथ श्रीलंकाई दिग्गज मुरलीधरन को भी हैरान कर दिया था.

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2. टेस्ट खेलने वाले सभी देशों के खिलाफ 5 विकेट

सिर्फ इतना ही नहीं, हेराथ दुनिया के उन चुनिंदा गेंदबाजों में से एक हैं, जिन्होंने टेस्ट खेलने वाले सभी 10 देशों (उस समय के अनुसार) के खिलाफ एक पारी में 5 या उससे ज्यादा विकेट लेने का कारनामा किया है.

3. एक पारी में 9 विकेट लेने वाले दूसरे स्पिनर

ये खिलाड़ी टेस्ट की एक पारी में अकेले ही 9 विकेट ले चुका है. उन्होंने ये कमाल 2014 में पाकिस्तान के खिलाफ कोलंबो टेस्ट में किया था, जब एक पारी में 127 रन देकर 9 विकेट चटकाए थे. उनसे पहले यह कमाल श्रीलंका के लिए सिर्फ मुरलीधरन कर पाए थे.

4. 38 साल की उम्र में हैट्रिक लेकर रचा था इतिहास

रंगना हेराथ के नाम टेस्ट में हैट्रिक लेने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी होने का तमगा हासिल है. उन्होंने 38 साल की उम्र में 2016 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ गाले टेस्ट में लगातार तीन गेंदों पर 3 विकेट निकाले थे. उन्होंने 25वें ओवर की चौथी, पांचवीं और छठी गेंद पर लगातार तीन विकेट लिए थे. पहला विकेट एडम वोग का था, जिन्हें करुणारत्ने के हाथों कैच आउट कराया था. फिर नेविल और आखिर में मिशेल स्टार्क को एलबीडब्ल्यू करके हैट्रिक पूरी की थी.

ये भी पढ़ें: वो 5 खूंखार खिलाड़ी जो SRH को खिताब जिताने के लिए झोंक देंगे पूरी ताकत... Kavya Maran आंख मूंदकर करती हैं भरोसा

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Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee N...और पढ़ें

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