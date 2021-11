इस ICC मैच रेफरी ने रचा इतिहास, टेस्ट क्रिकेट में लगा दिया 'दोहरा शतक'

गाले: श्रीलंका के पूर्व क्रिकेटर और मैच रेफरी के रूप में 200 टेस्ट मैच पूरे करने पर रंजन मदुगले को आईसीसी ने रविवार को बधाई दी. वह एलीट पैनल के मुख्य रेफरी के रूप में भी काम करते हैं.

रंजन मदुगले ने गाले में श्रीलंका और वेस्टइंडीज के बीच चल रहे पहले टेस्ट में ऐतिहासिक मुकाम हासिल किया. इस कामयाबी पर मदुगले को श्रीलंका क्रिकेट (SLC), आईसीसी की तरफ से एसएलसी के उपाध्यक्ष डॉ जयंत धर्मदास और एसएलसी के सीईओ एशले डी सिल्वा द्वारा स्मृति चिन्ह भेंट किए गए.

ICC congratulates Madugalle on 200th Test as Match Referee https://t.co/aDEsqSVwYb via @ICC

— ICC Media (@ICCMediaComms) November 21, 2021