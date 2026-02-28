जोश, जज्बा और जुनून की जीत: न डरे, न झुके...रणजी के नए 'सुल्तान' बने जम्मू-कश्मीर के रणबांकुरे....ऐसे खत्म किया 67 साल का सूखा

Ranji Trophy 2025-26 Final: जीत कोई भी हो खास होती है....अगर जीत दशकों बाद मिले तो उस फीलिंग को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता है. इस वक्त घाटी कुछ इसी तरह के फील में डूबी हुई है. 28 फरवरी 2026 के दिन जम्मू-कश्मीर की क्रिकेट टीम ने वो सपना साकार कर दिखाया, जो पिछले 67 सालों से अधूरा था. पारस डोगरा की कप्तानी में जेके टीम पहली बार खिताब जीतने में सफल रही है. रणजी ट्रॉफी के इतिहास में ये पहला मौका है जब जम्मू-कश्मीर ने न सिर्फ फाइनल तक का सफर तय किया, बल्कि चैंपियन बनकर इतिहास भी रच दिया.

फाइनल में उसने केएल राहुल, मयंक अग्रवाल, देवदत्त पडिक्कल और करुण नायर जैसेर स्टा खिलाड़ियों से सजी 8 बार की चैंपियन कर्नाटक को एकतरफा अंदाज में धूल चटा दी. पूरे मैच में जेके हावी रही. कर्नाटक अपनी घरेलू पिचों पर अजेय मानी जाती है. इसलिए उसके घर में आई इस जीत का कद दोगुना हो गया है.

फाइनल में जम्मू-कश्मीर ने पहली इनिंग में 584 रन बनाए दिए थे. फिर कर्नाटक को 293 रनों पर समेट दिया था. 291 रनों की लीड लेकर कश्मीर ने दूसरी पारी में 4 विकेट पर 342 रन बनाए. 5वें दिन लंच के बाद जैसे ही कप्तान पारस डोगरा ने अपनी पारी घोषित करने का ऐलान किया तो नियम के तहत टीम को विजेता घोषित कर दिया गया.

Add Zee News as a Preferred Source

ये टीम 1959 से रणजी ट्रॉफी खेल रही थी. कभी वो ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो गई तो कभी खिताब जीतने की उम्मीद जगने के बाद दिल टूटा, लेकिन इस बार ये टीम मैदान पर एक योद्धा की तरह खेली. वो न किसी से डरी और न किसी के आगे झुकी, जो भी सामने आया, उसको धूल चटा दी. कई बड़ी टीमों को हराकर इस टीम ने साबित कर दिया है कि अब कश्मीर की पहचान बंदूकों से नहीं, बल्कि इन रणबांकुरों के जोश और जज्बे से होगी. यह महज एक ट्रॉफी नहीं, बल्कि बदलते कश्मीर की सफलता की सबसे खूबसूरत तस्वीर है.

पारस डोगरा की कप्तानी में रचा इतिहास

जम्मू-कश्मीर की टीम पारस डोगरा की कप्तानी में उतरी थी. उनके पास युवा खिलाड़ियों का कोर था, जिनके पास न तो ज्यादा अनुभव था और न ही कोई खास रिकॉर्ड, अगर कुछ था तो जोश, जज्बा और जुनून, जिसके दम पर पारस डोगरा की कप्तानी में यंग जम्मू-कश्मीर ने इतिहास रच दिया.

इस सीजन की शुरुआत में ही टीम मैनेजमेंट और सीनियर खिलाड़ियों ने एक बात साफ कर दी थी, हमें अब सिर्फ 'भागीदारी' के लिए नहीं, बल्कि 'डोमिनेशन' के लिए खेलना है. खिलाड़ियों के मन से यह डर निकाल दिया गया था कि सामने कर्नाटक हो या सौराष्ट्र, हमें सिर्फ अपने गेम प्लान पर खरा उतरना है और खुद पर भरोसा रखना है. इसी माइंडसेट के साथ खिलाड़ी मैदान पर उतरे और जीत की कहानी लिख डाली. इस टीम ने इस जीत के साथ एक ऐलान कर दिया है कि वो अब टीम हारने से नहीं डरती, बल्कि विपक्षी को डोमिनेट करने का माद्दा रखती है.

हार के साथ शुरू हुआ था अभियान, ट्रॉफी जीतने के साथ हुआ खत्म

जम्मू-कश्मीर की टीम ने एलीट ग्रुप (Elite Group D) में कुल 7 मैच खेले. अपने शानदार प्रदर्शन के दम पर वे अपने ग्रुप में टॉप-2 में रहे और नॉकआउट के लिए क्वालिफाई किया. आपको जानकर हैरानी होगी कि इस टीम ने ग्रुप स्टेज का पहला मैच मुंबई से 35 रनों से हारा था, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो चमत्कार से कम नहीं था. दूसरा मैच उसने राजस्थान के खिलाफ 41 रनों से जीता. तीसरा मुकाबला छत्तीसगढ़ के खिलाफ ड्रॉ खेला. फिर दिल्ली को 7 विकेट से मात दी. हैदराबाद को 281 रनों के बड़े अंतर से रौंदा. इसके बाद पुडुचेरी और हिमाचल प्रदेश के खिलाफ बैक टू बैक 2 ड्रॉ मैच खेले.

क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल में 2 बड़ी टीमों को हराया

ग्रुप स्टेज के बाद बारी थी क्वार्टर फाइनल की. दूसरे क्वार्टर फाइनल में उसके सामने पूर्व चैंपियन मध्य प्रदेश थी, जिसे रोमांचक मुकाबले में 56 रनों से मात दी. इसके बाद सेमीफाइनल में 2 बार की चैंपियन बंगाल जैसी मजबूत टीम को 6 विकेट से हरा दिया. पहला मैच हारने के बाद अजेय रहते हुए फाइनल जीत लेना यह साबित करता है कि यह जीत सिर्फ इत्तेफाक नहीं है, बल्कि यह टीम के हर एक खिलाड़ी की कड़ी मेहनत का फल है, जिसने घाटी में क्रिकेट की नई सुबह ला दी.

पहली जीत में लगे थे 44 साल, 67वें साल में आया पहला खिताब

जम्मू-कश्मीर ने पहली बार 1959-60 के सीजन में रणजी ट्रॉफी खेलना शुरू किया था. शुरुआत में इस टीम को एक कमजोर टीम माना जाता था. टीम को अपनी पहली जीत दर्ज करने में ही 44 साल लग गए थे, जब 1982-83 में उन्होंने सर्विसेज को हराया था. फिर 2013-14 में टीम पहली बार नॉकआउट दौर में पहुंची थी. अब 2025-26 के सीजन में पूरे 66 साल बाद खिताब जीतकर कमाल कर दिखाया, लेकिन इस ऐतिहासिक शिखर तक पहुंचने का रास्ता आसान नहीं था, इसके पीछे 6 दशकों का दर्द और संघर्ष छिपा है.. इस बार टीम के कोच अजय शर्मा थे, जिन्होंने परदे के पीछे रहकर टीम को तैयार किया, जिसका नतीजा दुनिया के सामने है.

टीम के लिए सबसे ज्यादा रन और सबसे ज्यादा विकेट किसने निकाले?

इस सीजन जम्मू-कश्मीर टीम के लिए गेंदबाजी में सबसे ज्यादा विकेट आकिब नबी डार ने निकाले. उन्होंने 10 मैचों की 17 पारियों में 12.56 की औसत से कुल 60 शिकार किए. उनका इकोनॉमी 2.65 रहा. इस सीजन उन्होंने 7 बार एक पारी में 5 विकेट चटकाने का कमाल किया है. उनके बाद सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज सुनील कुमार हैं, जिन्होंने 9 मैचों में 31 शिकार किए. अपनी सटीक यॉर्कर और घातक रफ्तार के कारण बारामूला का यह लड़का पूरे सीजन विपक्षी टीमों के लिए 'स्टेन गन' साबित हुआ.

बल्लेबाजी में अब्दुल समद रहे सबसे आगे

बल्लेबाजी में अब्दुल समद ने सबसे ज्यादा रन बनाए. उन्होंने 10 मैचों की 15 पारियों में 57.53 की औसत से कुल 748 रन बनाए, जिसमें 1 शतक और 5 फिफ्टी शामिल हैं. ये वही अब्दुल समद हैं, जिन्हें अक्सर 'IPL स्टार' माने जाते थे, लेकिन इस सीजन उन्होंने रणजी में जिम्मेदारी भरी बल्लेबाजी (57+ औसत) की. यह उनके करियर का टर्निंग पॉइंट है.

ये भी पढ़ें: क्या है 'बारामूला की स्टेन गन'? जिसके दम पर J&K बदलने जा रहा 67 साल का इतिहास, जिस बेटे को डॉक्टर बनाना चाहते थे पिता, वो कर रहा बल्लेबाजों का 'इलाज'