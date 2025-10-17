BCCI ने जिसे 3 टेस्ट खिलाकर भुलाया, उसने लगा दिया रनों का अंबार, कप्तान बनते ही जड़ दिया दोहरा शतक

Rajat Patidar Double Century: रजत पाटीदार...ये भारतीय घरेलू क्रिकेट में इस वक्त एक नाम सबसे ज्यादा सुर्खियों में है. कभी टीम इंडिया के लिए सिर्फ तीन टेस्ट खेलने के बाद टीम से बाहर कर दिए गए इस खिलाड़ी ने अब अपने बल्ले से ऐसी दहाड़ लगाई है कि चयनकर्ताओं को फिर से उनके बारे में सोचना पड़ेगा. आइए जानते हैं रजत ने ऐसा कर दिखाया कि उनकी टीम में वापसी की चर्चा जोरों पर है.
Trending Photos
Rajat Patidar Double Century: भारतीय क्रिकेट टीम में जगह बनाना मुश्किल काम है और इससे भी मुश्किल है उस जगह को बरकरार रखना है. एक खिलाड़ी साल 2024 में टेस्ट टीम में आया. उसे तीन टेस्ट खिलाए गए, लेकिन वो उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर सका. लिहाजा उसकी छुट्टी हो गई और एक तरह से सेलेक्टर्स ने उसे भुला दिया, लेकिन साल 2025 में इस खिलाड़ी ने कुछ ऐसा किया, जिससे दुनिया हैरान है. गेंदबाजों के लिए वो काल बना हुआ है. इस खिलाड़ी ने रनों का अंबार लगा दिया है. पिछली 8 पारियों में उसके आंकड़े बेहद जबरदस्त है.
खास बात ये है कि अपनी स्टेट टीम की कप्तानी मिलने के पहले ही मौके पर उसने दोहरा शतक भी ठोक दिया. यहां जिसकी बात हो रही है वो कोई और नहीं बल्कि रजत पाटीदार हैं, जो इस वक्त घरेलू क्रिकेट में रन मशीन बने हुए हैं. ये वही रजत हैं, जिन्होंने पहले आईपीएल 2025 में आरसीबी के लिए पहला खिताब दिलाया और अब घरेलू क्रिकेट में गेंदबाजों को रूला रखा है. इस वक्त वो रणजी ट्रॉफी 2025-26 में मध्यप्रदेश टीम के कप्तान हैं और उन्होंने पंजाब के खिलाफ पहले ही मुकाबले की पहली पारी में दोहरा शतक ठोक दिया है.
दरअसल, रणजी ट्रॉफी इलाइट ग्रुप बी के तहत इंदौर में मध्य प्रदेश और पंजाब के बीच मैच खेला जा रहा है. पंजाब ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग चुनी. पहले बैटिंग करने उतरी पंजाब की टीम 232 रनों पर सिमट गई. फिर एमपी की बारी आई. उसने पहली पारी में शुरुआती 3 विकेट 98 रनों पर गंवा दिए थे. यहां से कप्तान पाटीदार ने मोर्चा संभाला और क्रीज पर खूंटा गाड़कर बैटिंग की.
तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक उन्होंने 332 बॉल पर नाबाद 205 रन किए हैं. उनके अलावा वेंकटेश अय्यर ने 73 रनों की पारी खेली और एमपी को पहली पारी में 500 रनों का आंकड़ा पार करा दिया. तीसरे दिन स्टंप तक एमपी ने 8 विकेट खोकर 519 रन कर लिए हैं. उसके पास 287 रनों की लीड हो चुकी है.
ये वही रजत पाटीदार हैं, जिन्होंने साल 2024 में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में टीम इंडिया के लिए डेब्यू किया था. उनसे काफी उम्मीदें थीं, लेकिन तीन टेस्ट मैचों में सिर्फ 63 रन बनाकर वो नाकाम रहे. नतीजा ये हुआ कि वो टीम से ड्रॉप कर दिए गए और दोबारा मौका नहीं मिला, लेकिन इस बल्लेबाज ने हार नहीं मानी और रनों का अंबार लगाकर एक बार फिर टीम इंडिया का दरवाजा खटखटाया है.
साल 2025 रजत पाटीदार के करियर के लिए बेहद लकी रहा है. पहले उन्होंने आईपीएल 2025 में कप्तान बनकर आरसीबी को 2008 के बाद पहली बार चैंपियन बनाया. फिर दलीप ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन करते हुए सेंट्रल जोन की टीम को खिताब दिलाया. अब रणजी ट्रॉफी में एमपी का कप्तान बनकर पहले ही पारी में दोहरा शतक जमा दिया. रजत ने इस पारी में कुल 26 चौके लगाए और एक स्टेटमेंट दिया है कि वो अब पहले से भी ज्यादा मजबूत होकर लौटे हैं.
रजत पाटीदार की हालिया 8 पारियों पर नजर डालें तो वो किसी इंटरनेशनल बल्लेबाज से कम नहीं दिखते. उन्होंने घरेलू क्रिकेट में कमाल की बैटिंग की है. उनके बल्ले से पिछली 8 फर्स्ट क्लास पारियों में 663* रन निकल चुके हैं. फिलहाल वो पंजाब के खिलाफ 205 रन बनाकर नाबाद हैं. (खबर लिखे जाने तक) उन्होंने पिछले तीन प्रमुख घरेलू टूर्नामेंट में 3 शतक और 3 फिफ्टी जमाई हैं. ये बताता है कि वो कितने कंसिसटेंस हैं.
100*(160), 10(25), 66(132), 13(27), 101(115), 77(84), 66(72), 125(96), 205* (332)
घरेलू क्रिकेट में लगातार धमाकेदार प्रदर्शन के बाद अब रजत पाटीदार की टीम इंडिया में वापसी हो सकती है. माना जा रहा है कि दक्षिण अफ्रीका A के खिलाफ 30 अक्टूबर से शुरू हो रही सीरीज में रजत को मौका मिल सकता है.