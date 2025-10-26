Advertisement
1 दिन में 25 विकेट, 2 गेंदबाजों ने एक ही पारी में ले डाली हैट्रिक, इतिहास में पहली बार हुआ ये 'चमत्कार'

Ranji Trophy 2025: एक ही टीम के दो बॉलर ने एक ही पारी में अलग-अलग हैट्रिक लेने का कमाल कर दिखाया है. ये चमत्कार रणजी ट्रॉफी 2025 में हुआ. इस टूर्नामेंट के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब दो बॉलर ने एक साथ हैट्रिक पूरी की.  खास बात ये रही कि जिस मैदान पर ये कमाल हुआ वहां पहली बार रणजी का मैच हो रहा है.

Written By  Bhoopendra Rai|Edited By: Bhoopendra Rai|Last Updated: Oct 26, 2025, 10:34 AM IST
Ranji Trophy 2025: क्रिकेट मैदान पर जब कोई गेंदबाज लगातार 3 गेंदों पर 3 विकेट ले ले तो इसे हैट्रिक कहा जाता है. ऐसा कई दफा हो चुका है, लेकिन क्या कभी आपने सुना है कि एक ही टीम के 2 गेंदबाजों ने एक ही पारी में अलग-अलग हैट्रिक ले ली? इस बात पर यकीन करना मुश्किल है, लेकिन ये 'चमत्कार' हो चुका है. रणजी ट्रॉफी के इतिहास में यह पहला मौका है जब एक ही टीम के 2 गेंदबाजों ने एक ही पारी में 2 हैट्रिक ले डालीं. ये कमाल सर्विसेज टीम के बॉलर्स ने किया है. टीम के 2 गेंदबाजों ने असम के खिलाफ कमाल की बॉलिंग की और इतिहास रच दिया. आइए जानते हैं ये कमाल कब और कहां हुआ है...

दरअसल, इन दिनों रणजी ट्रॉफी 2025 का दूसरा राउंड चल रहा है. असम के तिनसुकिया में असम और सर्विसेज  के बीच इलाइट ग्रुप सी के तहत मैच चल रहा है. इस मुकाबले में पहले दिन गेंदबाजों का जलवा रहा और कुल 25 विकेट गिरे, जिसमें से 10 बैटर का तो खाता तक नहीं खुला. खास बात ये रही कि असम के खिलाफ सर्विसेज टीम के 2 बॉलर अर्जुन शर्मा और मोहित  जांगड़ा ने हैट्रिक ली. इन दोनों की गेंदबाजी के सामने रियान पराग की कप्तानी वाली असम टीम पहली पारी में 103 रनों पर सिमट गई. 

कहां हुए ये चमत्कार?

असम के जिस तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स एसोसिएशन  मैदान पर पहले दिन 25 विकेट गिरे. वो 24 सालों में अपना पहला रणजी ट्रॉफी मैच आयोजित कर रहा है. पहले दिन असम बैटिंग करने उतरी तो उसने पहले 5 विकेट महज 45 रनों पर खो दिए. 

अर्जुन शर्मा ने पहले झटके लगातार 3 विकेट

सर्विसेज के बाएं हाथ के स्पिनर अर्जुन शर्मा ने रियान पराग, विकेटकीपर सुमित घाडीगांवकर और सिबशंकर रॉय को आउट करते हुए हैट्रिक निकाली. यह इस रणजी सीजन की पहली हैट्रिक रही. उन्होंने पहली पारी में 6.2 ओवर में सिर्फ 46 रन दिए और 5 विकेट निकाले. अर्जुन के बाद उनके साथी और बाएं हाथ के तेज गेंदबाज मोहित जांगड़ा ने भी हैट्रिक पूरी कर डाली.

मोहित जांगड़ा ने भी ली हैट्रिक

मोहित जांगड़ा ने सलामी बल्लेबाज प्रद्युन सैकिया को 15वें ओवर की आखिरी गेंद पर आउट किया.फिर 17वें ओवर की पहली और दूसरी गेंद पर मुख्तार हुसैन भार्गव लखर को पवेलियन भेजकर हैट्रिक पूरी की. इन दोनों गेंदबाजों के कहर के चलते असम की पहली पारी 17.2 ओवर में केवल 103 रन पर सिमट गई. मोहित ने 4 ओवर डाले, जिसमें 5 रन देकर 3 विकेट निकाले.

पहले दिन 25 विकेट गिरे, रियान पराग ने 5 विकेट निकाले

अगर मैच की बात करें तो पहले दिन असम और सर्विसेज टीम के मिलाकर कुल 25 विकेट गिरे. असम 103 रन सिमट गई थी. फिर सर्विसेज की शुरुआत भी काफी खराब रही. उसकी पहली पारी भी 108 रनों पर ऑलआउट हो गई. असम के लिए रियान पराग ने 5 विकेट निकाले. असम ने अपनी दूसरी पारी में दिन का खेल खत्म होने तक 5 विकेट पर 56 रन बना लिए थे. आज खेल का दूसरा दिन है.

एक पारी में 2 बार हैट्रिक लेने वाला इकलौता बॉलर कौन?

यहां आपको एक और दिलचस्प आंकड़ा जान लेना चाहिए. एक पारी में एक ही बॉलर 2 बार हैट्रिक ले चुका है. जी हां, लगभग पांच दशक पहले सर्विसेज के लिए 5 मैच खेलने वाले पूर्व गेंदबाज जोगिंदर सिंह राव ने यह कारनामा किया था. उन्होंने एक ही पारी में 2 हैट्रिक ली थीं. राव एक ही फर्स्ट क्लास मैच की पारी में कई हैट्रिक लेने वाले एकमात्र भारतीय हैं, उन्होंने ये उपलब्धि 1963 में अमृतसर में नॉर्दर्न पंजाब के खिलाफ एक मैच में हासिल की थी. यह रिकॉर्ड आज तक अमर है. 

