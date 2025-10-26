Advertisement
'पिक्चर अभी बाकी है', जिसे गंभीर-अगरकर ने किया बाहर, उसने 174 रन ठोक रणजी में मचा दिया तहलका, 17 चौके-छक्के उड़ाए

Karun Nair 174 Run: भारतीय टेस्ट टीम से बाहर किए एक स्टार बल्लेबाज ने रणजी ट्रॉफी के दूसरे राउंड में कमाल कर दिया है. 33 साल के अनुभवी बल्लेबाज ने रणजी ट्रॉफी में गोवा के खिलाफ शानदार शतक जड़कर सेलेक्टर्स को कड़ा मैसेज दिया है.यह उनके फर्स्ट-क्लास क्रिकेट का 25वां शतक है, जिसके दम पर उन्होंने टेस्ट टीम में वापसी की दावेदारी पेश की है. 

Oct 26, 2025
Karun Nair 174 Run: टीम इंडिया ने हाल में वेस्टइंडीज के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों की सीरीज खेली थी और मेहमान टीम को 2-0 से शिकस्त थी. इस सीरीज के लिए एक खिलाड़ी को टीम में जगह नहीं मिली थी. इंग्लैंड दौरे पर साधारण प्रदर्शन के बाद उसे टीम से बाहर कर दिया गया था. अब उसी खिलाड़ी ने घरेलू क्रिकेट में बल्ले से तबाही मचा दी है. रणजी ट्रॉफी के दूसरे राउंड के मुकाबले में 33 साल का यह स्टार मैदान पर उतरा बल्ले से रनों की बारिश कर दी. उसने पहली पारी में शानदार अंदाज में शतक पूरा किया और गेंदबाजों के होश उड़ा दिए. एक तरफ से टीम के बाकी खिलाड़ी आउट होते गए, लेकिन वो आखिर तक क्रीज पर डटा रहा और 174 रनों पर नाबाद रहा.

यहां जिस खिलाड़ी की बात हो रही है वो कोई नहीं बल्कि करुण नायर हैं, जिन्होंने इंग्लैंड दौरे पर पूरे 8 साल बाद वापसी की थी, लेकिन वो उम्मीद के अनुसार प्रदर्शन नहीं कर पाए. उन्हें सिर्फ चार टेस्ट मैच मिले और फिर मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर और कोच गौतम गंभीर ने उन्हें टीम से बाहर कर दिया, लेकिन करुण नायर हैं कि हार मानने को तैयार नहीं हैं. उन्होंने रणजी ट्रॉफी 2025 में गोवा के खिलाफ नाबाद 174 रन कूटकर एक बार फिर टीम इंडिया का दरवाजा खटखटाया है. 

मुश्किल में थी टीम, नायर बने संकटमोचक

दरअसल, शिमोगा के केएससीए नवुल स्टेडियम में गोवा और कर्नाटक के बीच यह मुकाबला चल रहा है. नायर ने ऐसे वक्त में आकर सेंचुरी ठोकी जब टीम मुश्किल में थी. कर्नाटक ने अपने 4 विकेट सिर्फ 65 रनों पर खो दिए थे. यहां से नायर ने मोर्चा संभाला और पहले दिन 86 रन बनाकर नाबाद लौटे. फिर दूसरे दिन पहले सेशन में शतक पूरा किया और टीम को मजबूत स्थिति में ले गए. पूरी टीम 371 रनों पर सिमट गई , लेकिन करुण एक छोर पर नाबाद रहे. उन्होंने 267 बॉल पर 14 चौके और 3 छक्के लगाकर नाबाद 174 रन किए. 

टीम इंडिया के लिए तिहारा शतक लगा चुके हैं करुण

ये वही करुण नायर हैं, जिन्होंने 2017 में भारत के लिए टेस्ट डेब्यू किया था और डेब्यू सीरीज में ही इंग्लैंड के खिलाफ तिहरा शतक ठोक सुर्खियां बटोरी थीं. हालांकि वो बाद में टीम इंडिया से ड्रॉप हो गए थे. फिर घरेलू क्रिकेट में रनों की बारिश करके आईपीएल 2025 में वापसी की और फिर इंग्लैंड दौरे पर टीम इंडिया में चुने गए, लेकिन 4 मैचों में सिर्फ 205 रन बना सके. चार टेस्ट की 8 पारियों में उनके बल्ले से सिर्फ एक फिफ्टी निकली थी. भारतीय टीम के लिए 10 टेस्ट में उनके नाम कुल 579 रन हैं, जिनमें एक तिहरा शतक और एकमात्र फिफ्टी शामिल है. 

करुण नायर का फर्स्ट-क्लास करियर कैसा है?

अगर करुण नायर के फर्स्ट-क्लास करियर के आंकड़े देखें तो जबरदस्त हैं. इस खिलाड़ी ने अपने 122वें फर्स्ट-क्लास मैच में उन्होंने लगभग 49 के औसत से 8850 से अधिक रन बनाए हैं. इसमें 25 शतक और 38 अर्धशतक शामिल हैं. रणजी ट्रॉफी में यह उनका 18वां शतक है, जहां उन्होंने 47.90 के औसत से 5,270 से अधिक रन बनाए हैं.

क्या टीम इंडिया में होगी वापसी?

गोवा के खिलाफ खेली गई नाबाद 174 रनों की पारी के बाद अब देखना होगा कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ अगले महीने होने वाली टेस्ट सीरीज के लिए टीम इंडिया में करुण की वापसी होती है या नहीं, वैसे एक पारी के चलते उनकी वापसी मुश्किल है, लेकिन हां अगर टीम में कोई बल्लेबाज चोटिल होता है, तो करुण नायर पर जरूर विचार किया जा सकता है.

Bhoopendra Rai

Ranji Trophy 2025Karun Nair

