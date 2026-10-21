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रणजी ट्रॉफी 2026-27: मुंबई, केरल, पंजाब और हैदराबाद ने दर्ज की शानदार जीत, सरफराज खान और अजहरुद्दीन का जलवा

रणजी ट्रॉफी 2026-27 में बुधवार को चार बड़े मुकाबलों के नतीजे निकले. मुंबई ने अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए हिमाचल प्रदेश को हराया. वहीं, केरल और पंजाब ने भी बड़ी जीत दर्ज की.

Written ByRohit Raj
Published: Oct 21, 2026, 10:43 PM IST|Updated: Oct 21, 2026, 10:43 PM IST
रणजी ट्रॉफी 2026-27: मुंबई, केरल, पंजाब और हैदराबाद ने दर्ज की शानदार जीत, सरफराज खान और अजहरुद्दीन का जलवा
Image Credit: सरफराज खान.

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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