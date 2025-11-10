Ranji Trophy: रोमांचक मैच में तमिलनाडु को आंध्र प्रदेश ने हराया, पंजाब ने चंडीगढ़ को रौंदा

Ranji Trophy: आंध्र प्रदेश ने रणजी ट्रॉफी 2025-26 के एलीट ग्रुप-ए मुकाबले में तमिलनाडु को 4 विकेट से शिकस्त दी. एसीए-वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरी तमिलनाडु ने पहली पारी में 182 रन बनाए. टीम 103 के स्कोर तक अपने 9 विकेट गंवा चुकी थी. यहां से संदीप वारियर ने पी विद्युत के साथ अंतिम विकेट के लिए 79 रन जोड़े. पी विद्युत 119 गेंदों में 40 रन बनाकर आउट हुए, जबकि वारियर ने 86 गेंदों में 29 रन की पारी खेली.

संदीप वारियर ने लिए 4 विकेट

विपक्षी टीम की ओर से पृथ्वी राज ने सर्वाधिक 4 विकेट निकाले, जबकि सौरभ कुमार ने 2 सफलताएं हासिल कीं. कावुरी सैतेजा, सत्यनारायण राजू और अश्विन हेब्बार ने एक-एक विकेट निकाला. इसके जवाब में आंध्र प्रदेश की पहली पारी 177 रन पर सिमट गई. पारी में शेख रशीद ने नाबाद 87 रन बनाए, जबकि सौरभ कुमार ने 30 रन का योगदान टीम के खाते में दिया. इस पारी में वारियर ने सर्वाधिक 4 विकेट हासिल किए, जबकि त्रिलोक नाग, सोनू यादव और कप्तान साईं किशोर ने 2-2 विकेट निकाले.

दूसरी पारी में फेल हुआ तमिलनाडु

तमिलनाडु अपनी दूसरी पारी में सिर्फ 195 रन ही बना सकी. टीम ने 32 के स्कोर तक अपने 2 विकेट गंवा दिए थे, लेकिन यहां से प्रदोष पॉल ने बी सचिन के साथ तीसरे विकेट के लिए 69 रन जोड़ते हुए टीम को संभाला. बी सचिन 81 गेंदों में 51 रन बनाकर आउट हुए, जबकि पॉल ने 29 रन का योगदान टीम के खाते में दिया. इनके अलावा, आंद्रे सिद्धार्थ ने 33 रन जुटाए. इस पारी में सौरभ कुमार ने सर्वाधिक 4 विकेट हासिल किए, जबकि त्रिपुराना विजय और पृथ्वी राज ने 2-2 सफलताएं प्राप्त कीं. आंध्र प्रदेश को जीत के लिए 201 रन का टारगेट मिला, जिसे टीम ने 41.2 ओवरों में हासिल कर लिया. इस पारी में अभिषेक रेड्डी ने 70 रन बनाए, जबकि किरदंत करण शिंदे ने 51 रन का योगदान टीम के खाते में दिया.

पंजाब की बड़ी जीत

पंजाब ने सेक्टर 16 स्टेडियम में रणजी ट्रॉफी के एलीट ग्रुप-बी मुकाबले में चंडीगढ़ को 8 विकेट से मात दी. इसी के साथ टीम ने जीत का खाता भी खोला. मुकाबले में टॉस हारकर बल्लेबाजी के लिए उतरी चंडीगढ़ की टीम पहली पारी में महज 173 रन पर सिमट गई. इस टीम के लिए निखिल ठाकुर ने 63 रन की पारी खेली, जबकि गौरव पुरी ने 40 रन टीम के खाते में जोड़े. विपक्षी टीम की ओर से आयुष गोयल ने सर्वाधिक 4 विकेट निकाले, जबकि हरप्रीत बरार ने 3 विकेट अपने नाम किए. इनके अलावा अभिनव शर्मा को 2 विकेट हाथ लगे.

निशंक बिरला ने बरपाए कहर

इसके जवाब में पंजाब की टीम पहली पारी में सिर्फ 142 रन ही बना सकी. टीम के लिए अनमोल मल्होत्रा ने 33 रन बनाए, जबकि कप्तान उदय सहारन ने 31 रन टीम के खाते में जोड़े. इस पारी में निशंक बिरला ने 4 विकेट हासिल किए, जबकि विशु कश्यप को 3 विकेट हाथ लगे. पहली पारी के आधार पर बढ़त हासिल करने के बाद चंडीगढ़ ने दूसरी पारी में 195 रन बनाए. इस पारी में अंकित कौशिक ने 38 रन जोड़े, जबकि कप्तान मनन वोहरा और निखिल ठाकुर ने 32-32 रन की पारी खेली.

उदय ने ठोका शतक

विपक्षी टीम की ओर से आयुष गोयल ने 4 विकेट हासिल किए. हरप्रीत बरार को 3 सफलताएं मिलीं. पंजाब को जीत के लिए 227 रन का टारगेट मिला, जिसे टीम ने 66.4 ओवरों में ही हासिल कर लिया. इस पारी में कप्तान उदय ने नाबाद 117 रन बनाए, जबकि जशनप्रीत सिंह ने 57 रन की पारी खेली. दोनों खिलाड़ियों ने तीसरे विकेट के लिए 228 गेंदों में 139 रन जुटाए. रणजी ट्रॉफी 2025-26 में पंजाब ने मध्य प्रदेश, केरल और गोवा के साथ ड्रॉ मुकाबला खेला था. इस टीम ने 4 मुकाबलों में पहली जीत दर्ज की है. टीम फिलहाल ग्रुप-बी की प्वाइंट्स टेबल में तीसरे पायदान पर है, जबकि चंडीगढ़ 4 में से 3 मुकाबले गंवाकर आठवें स्थान पर है.