इसे शब्दों में बयां नहीं कर सकता...67 साल में पहला खिताब जीतने के बाद क्या बोले पारस डोगरा?

'इसे शब्दों में बयां नहीं कर सकता'...67 साल में पहला खिताब जीतने के बाद क्या बोले पारस डोगरा?

Ranji Trophy Final: जम्मू-कश्मीर ने रणजी ट्रॉफी में पहला खिताब जीत लिया है. इस ऐतिहासिक मौके पर खिलाड़ियों की खुशी का ठिकाना नहीं है. जीत के बाद पारस डोगरा ने जो कहा, वो आपको भी जानना चाहिए.

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Feb 28, 2026, 02:58 PM IST
Trending Photos

फोटो क्रेडिट (BCCI VDIEO)
Ranji Trophy Final: आज का दिन जम्मू-कश्मीर क्रिकेट टीम के लिए बेहद खास है, क्योंकि इस टीम ने इतिहास रचा है. ये टीम रणजी ट्रॉफी के इतिहास में 67 साल में पहली बार चैंपियन बनी है. ये पहला मौका था जब वो फाइनल में पहुंची थी और खिताब जीत लिया. फाइनल में उसने कर्नाटक जैसी मजबूत टीम को एकतरफा अंदाज में हरा दिया. जम्मू-कश्मीर ने 1959-60 में रणजी ट्रॉफी में पहली बार हिस्सा लिया था. तब से 67 साल बीत चुके हैं, और टीम को अब तक कोई खिताब नहीं मिला था.

इस टीम ने इस टूर्नामेंट में पहली जीत 42 साल बाद 1982-83 में दर्ज की थी और अब लगभग 6 दशक बाद पहला खिताब जीता है. ये टीम पारस डोगरा की कप्तानी में चैंपियन बनी है. फाइनल में मिली जीत के बाद टीम के खिलाड़ियों ने जश्न मनाया. भांगड़ा किया. कप्तान पारस भी खुशी से झूमते नजर आए. उन्होंने बताया कि यह जीत इतनी खास है कि उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता.

खिताब जीतने पर क्या बोले पारस डोगरा

मैच के बाद जब जम्मू-कश्मीर के कप्तान पारस डोगरा से पूछा गया कि यह ट्रॉफी उनके लिए कितना मायने रखती है? तो उन्होंने जो कहा, वो ये बताने के लिए काफी था कि बतौर कप्तान उनके लिए यह जीत कितनी खास है.

पारस डोगरा ने कहा, 'सच कहूं तो मैं इसे शब्दों में बयां नहीं कर सकता. मेरे पास अभी कहने के लिए शब्द नहीं हैं. इस वक्त यह मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी चीज है और इसके लिए मैं दिल से आभारी हूं. ईमानदारी से कहूं तो मैं खुद को खुशकिस्मत मानता हूं कि मुझे जेकेसीए के साथ रहने का मौका मिला. लड़कों ने कमाल का प्रदर्शन किया है. वे शानदार रहे हैं.'

कप्तान ने पूरी टीम को दिया जीत का श्रेय

कप्तान पारस डोगरा ने जीत का श्रेय किसी एक खिलाड़ी को नहीं बल्कि पूरी टीम को दिया है. उन्होंने कहा कि 'यह सिर्फ प्लेइंग इलेवन की बात नहीं है, बल्कि 14-15 खिलाड़ियों की बात है. अगर आप देखेंगे तो सभी ने जबरदस्त योगदान दिया है. उन्होंने जिम्मेदारी ली है और बेहतरीन प्रदर्शन किया है. वे मैच जीतने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध थे और शुरुआत से ही उन्हें 100 फीसदी यकीन था कि हम यह खिताब जीतेंगे.' आखिर में उनसे पूछा गया कि आगे का प्लान क्या है? इस सवाल पर उन्होंने कहा, 'देखते हैं. अभी मुझे जश्न मनाने दीजिए. आगे क्या होगा, वह आप खुद देखेंगे.'

मैच का लेखा-जोखा

अगर फाइनल की बात करें तो रणजी ट्रॉफी 2025-26 का खिताबी मुकाबला जम्मू-कश्मीर और कर्नाटक के बीच खेला गया. जम्मू-कश्मीर ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग की थी और पहली पारी में बोर्ड पर 584 रन लगा दिए थे. इसके बाद कर्नाटक को 293 रन पर ऑल आउट कर दिया था. दूसरी पारी में जम्मू-कश्मीर ने 4 विकेट पर 342 रन बनाए और 633 की लीड ले ली. पहली पारी में मिली बढ़त के आधार पर जम्मू-कश्मीर की टीम को विजेता घोषित किया गया.

