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दो दिनों में खत्म हुआ मैच: हरियाणा ने चंडीगढ़ को पारी और 24 रन से रौंदा, निशांत सिंधु रहे जीत के हीरो

हरियाणा ने चंडीगढ़ के खिलाफ रणजी ट्रॉफी 2026-27 के एलीट ग्रुप-डी मुकाबले में पारी और 24 रन से जीत दर्ज की. हरियाणा ने यह मैच सिर्फ 2 दिनों में अपने नाम कर लिया। निशांत सिंधु मैच के हीरो रहे, जिन्होंने 92 रन की पारी खेलने के बाद 6 विकेट हासिल किए.

Written ByRohit Raj
Published: Oct 19, 2026, 10:14 PM IST|Updated: Oct 19, 2026, 10:14 PM IST
दो दिनों में खत्म हुआ मैच: हरियाणा ने चंडीगढ़ को पारी और 24 रन से रौंदा, निशांत सिंधु रहे जीत के हीरो
Image Credit: निशांत संधू.

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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