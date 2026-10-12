रणजी ट्रॉफी: तुषार देशपांडे की हैट्रिक से ढहा चंडीगढ़, उमेश यादव ने बरपाया कहर; रिंकू सिंह का शतक

Ranji Trophy Highlights: मुंबई के तेज गेंदबाज तुषार देशपांडे ने वानखेड़े स्टेडियम में अपने 50वें प्रथम श्रेणी मैच में घातक गेंदबाजी करते हुए हैट्रिक समेत 17 रन देकर 5 विकेट झटके. इससे चंडीगढ़ की पहली पारी महज 78 रनों पर सिमट गई. मोहित अवस्थी ने 9 रन देकर 3 विकेट लेकर उनका पूरा साथ दिया. मुंबई ने तनुष कोटियान (58) और मोहित अवस्थी (56*) के अर्धशतकों की बदौलत पहली पारी में 429 रन बनाए थे. मुंबई ने चंडीगढ़ को फॉलोऑन दिया और दूसरी पारी में भी देशपांडे ने एक विकेट निकालकर दिन का खेल खत्म होने तक चंडीगढ़ को 0/1 पर ला खड़ा किया.
सौराष्ट्र के स्टार ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा ने 72 रन से आगे खेलते हुए 209 गेंदों में 7 चौकों की मदद से 102 रनों की जुझारू पारी खेली. सौराष्ट्र ने छत्तीसगढ़ के खिलाफ पहली पारी में 392 रन बनाए. जडेजा को उनके ही पूर्व साथी धर्मेंद्रसिंह जडेजा ने आउट किया. वहीं प्रेरक मांकड़ ने 150 गेंदों में 15 चौकों और 1 छक्के के दम पर 129 रन की तेज तर्रार पारी खेली. छत्तीसगढ़ की ओर से देव आदित्य सिंह ने 67 रन देकर 5 विकेट झटके. दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक छत्तीसगढ़ ने 122/3 रन बना लिए थे, जिसमें अनुज तिवारी 72 रन बनाकर नाबाद हैं.
नागपुर बनाम गोवा मुकाबला
नागपुर में विदर्भ के कप्तान अक्षय वाडकर अपने पहले दोहरा शतक बनाने से महज 2 रन से चूक गए और 198 रन बनाकर आउट हुए. विदर्भ ने यश राठौड़ के 134 रनों की मदद से 428 रन का विशाल स्कोर बनाया, जिसके जवाब में पुडुचेरी ने दिन का खेल खत्म होने तक 102/1 रन बना लिए. वहीं गोवा में बड़ौदा के अतीत शेठ 99 रन पर बोल्ड हो गए और बड़ौदा ने 472/8 पर पारी घोषित की, जिसके जवाब में गोवा ने 5/1 रन बनाए.
राजगीर और कल्याणी में किसने ठोके शतक?
राजगीर में उत्तर प्रदेश की टीम बिहार के खिलाफ 540 रन पर ऑलआउट हुई, जिसमें माधव कौशिक (150) और रिंकू सिंह (112) के बाद आराध्य यादव और जीशान अंसारी ने भी अर्धशतक जमाए. वहीं कल्याणी में बंगाल के सुदीप कुमार घरामी (122)* और अभिषेक पोरेल (114)* ने शानदार शतक जड़े. दोनों के बीच चौथे विकेट के लिए नाबाद 199 रनों की साझेदारी हुई, जिससे बंगाल ने दिल्ली के खिलाफ 304/3 रन बनाकर 64 रनों की महत्वपूर्ण बढ़त हासिल कर ली.
उमेश यादव ने बरपाया कहर
जमशेदपुर में झारखंड ने केरल के खिलाफ 587 रन का विशाल स्कोर बनाया, जिसमें आदित्य सिंह (147) और कप्तान विराट सिंह (108) का अहम योगदान रहा. न्यू चंडीगढ़ में असम के कप्तान डेनिश दास (103) और शिबशंकर रॉय (143*) के शतकों की बदौलत टीम 373 रन पर सिमटी, जबकि पंजाब के लिए अनुभवी तेज गेंदबाज उमेश यादव ने 5/70 विकेट चटकाए. अहमदाबाद में गुजरात के वेदांत त्रिवेदी (94)* और आर्य देसाई (94) की पारियों के दम पर टीम ने बड़ौदा के 324 रनों के जवाब में 205/2 रन बना लिए.
आंध्र, हिमाचल और तमिलनाडु के मैचों में क्या हुआ?
विजयवाड़ा में 19 वर्षीय एसवी राहुल ने अपने प्रथम श्रेणी पदार्पण पर शानदार शतक (108*) बनाया और रेवंत रेड्डी (97) के साथ 202 रनों की साझेदारी कर आंध्र को कर्नाटक पर 57 रनों की बढ़त दिलाई (331/6). आकाश वशिष्ठ के नाबाद 113 रनों ने हिमाचल प्रदेश को संभालते हुए 253 रन तक पहुंचाया, जिसके जवाब में हरियाणा ने 178/4 रन बनाए. वहीं तमिलनाडु के लिए एन. जगदीशन (55) और प्रदोष रंजन पॉल (58) ने अर्धशतक लगाए, जिससे तमिलनाडु का स्कोर राजस्थान के 363 रनों के जवाब में 167/4 रहा.