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रणजी ट्रॉफी: तुषार देशपांडे की हैट्रिक से ढहा चंडीगढ़, उमेश यादव ने बरपाया कहर; रिंकू सिंह का शतक

Ranji Trophy Highlights: रणजी ट्रॉफी के दूसरे दिन तुषार देशपांडे की हैट्रिक, उमेश यादव के 5 विकेट और रवींद्र जडेजा व अभिषेक पोरेल के शानदार शतकों ने धूम मचाई. जानिए राउंड के सभी प्रमुख मुकाबलों के मुख्य अपडेट्स.

Written ByRohit Raj
Published: Oct 12, 2026, 11:14 PM IST|Updated: Oct 12, 2026, 11:14 PM IST
रणजी ट्रॉफी: तुषार देशपांडे की हैट्रिक से ढहा चंडीगढ़, उमेश यादव ने बरपाया कहर; रिंकू सिंह का शतक
Image Credit: तुषार देशपांडे

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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