रणजी ट्रॉफी: केएल राहुल दोनों पारियों में फेल, करुण नायर की धांसू बैटिंग, शतक के बाद जडेजा ने झटके 3 विकेट

ग्रुप डी में मुंबई ने वानखेड़े में चंडीगढ़ पर एक पारी और 155 रनों से शानदार जीत दर्ज की, जबकि राजस्थान ने तीसरे दिन का खेल 81/4 पर खत्म करने के बाद तमिलनाडु पर 170 रनों की बढ़त बना ली है. पहली पारी में उनके पास 91 रनों की बढ़त थी. उत्तराखंड के खिलाफ रेलवे 158 रन पीछे है. दिन का खेल खत्म होने तक उनका स्कोर 34/0 था. पहली पारी में वह 278 रन पर ऑलआउट हो गए थे, जबकि उत्तराखंड ने 470 रन बनाए थे. हरियाणा, हिमाचल प्रदेश के खिलाफ जीत के करीब है. तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक उनका स्कोर 26/3 था और उन्हें जीत के लिए 45 रन और चाहिए. उन्होंने दूसरी पारी में हिमाचल प्रदेश की पूरी टीम को सिर्फ 113 रन पर ऑलआउट किया.