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रणजी ट्रॉफी: केएल राहुल दोनों पारियों में फेल, करुण नायर की धांसू बैटिंग, शतक के बाद जडेजा ने झटके 3 विकेट

भारत के स्टार बल्लेबाज केएल राहुल रणजी ट्रॉफी 2026-27 में कर्नाटक की ओर से खेलते हुए दूसरी पारी में भी सस्ते में आउट हुए. विजयवाड़ा में ग्रुप बी के मैच में आंध्र के खिलाफ पहली पारी में चार रन बनाने के बाद दूसरी इनिंग में वह सिर्फ एक रन ही बना सके.

Written ByRohit Raj
Published: Oct 13, 2026, 10:56 PM IST|Updated: Oct 13, 2026, 10:56 PM IST
रणजी ट्रॉफी: केएल राहुल दोनों पारियों में फेल, करुण नायर की धांसू बैटिंग, शतक के बाद जडेजा ने झटके 3 विकेट
Image Credit: करुण नायर और केएल राहुल. AP

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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