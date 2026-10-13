रणजी ट्रॉफी: केएल राहुल दोनों पारियों में फेल, करुण नायर की धांसू बैटिंग, शतक के बाद जडेजा ने झटके 3 विकेट

भारत के स्टार बल्लेबाज केएल राहुल रणजी ट्रॉफी 2026-27 में कर्नाटक की ओर से खेलते हुए दूसरी पारी में भी सस्ते में आउट हुए. विजयवाड़ा में ग्रुप बी के मैच में आंध्र के खिलाफ पहली पारी में चार रन बनाने के बाद दूसरी इनिंग में वह सिर्फ एक रन ही बना सके. वहीं, भारत के एक और अनुभवी खिलाड़ी रवींद्र जडेजा ने राजकोट में ग्रुप बी के मैच में छत्तीसगढ़ के खिलाफ शतक के बाद तीन विकेट भी लिए.
दूसरी ओर, पंजाब की टीम असम के खिलाफ ग्रुप बी के मैच में पिछड़ती हुई दिख रही है. आंध्र के खिलाफ कर्नाटक मुश्किल में है. तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक उनका स्कोर 176/4 है और उनके पास सिर्फ 32 रनों की बढ़त है. कर्नाटक की स्थिति और खराब हो सकती थी अगर करुण नायर नाबाद 81 रन नहीं बनाते. वहीं, कप्तान स्मरण रविचंद्रन भी 21 रन पर नायर का साथ निभा रहे हैं. राहुल एक रन पर आउट हुए, जबकि मयंक अग्रवाल भी सिर्फ 18 रन ही बना पाए.
मुकाबले में एक दिन और बचा है ऐसे में कर्नाटक को जीत के लिए किसी चमत्कार की जरूरत होगी. अगर मैच ड्रॉ होता है तो उन्हें ज्यादा से ज्यादा एक प्वाइंट मिल सकता है, क्योंकि पहली पारी में वह पीछे थे. अगर आंध्र जीतता है तो उन्हें छह प्वाइंट मिलेंगे, जबकि मैच ड्रॉ होने पर तीन प्वाइंट मिलेंगे, क्योंकि कर्नाटक को 274 रन पर आउट करने और जवाब में आंध्र ने 418 रन बनाकर पहली पारी के आधार पर बढ़त हासिल की है.
वहीं, जडेजा ने पहली पारी में 102 रन बनाने के बाद गेंदबाजी में भी कमाल दिखाया और 40 रन देकर तीन विकेट लिए, जिससे छत्तीसगढ़ की टीम 312 रन पर आउट हो गई. तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक सौराष्ट्र ने दूसरी पारी में बिना कोई विकेट गंवाए 45 रन बना लिए हैं. सौराष्ट्र आखिरी दिन जीत या तीन प्वाइंट की उम्मीद कर रहा है.
पंजाब की टीम न्यू चंडीगढ़ में असम के खिलाफ ग्रुप बी के मैच में पिछड़ती हुई दिख रही है. तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक उनका स्कोर 287/5 है और वह अभी भी 86 रन पीछे हैं. सलिल अरोड़ा और इमानजोत सिंह चहल क्रमशः 25 और 28 रन पर नाबाद हैं. ग्रुप ए में, मध्य प्रदेश ने मौजूदा चैंपियन जम्मू-कश्मीर के खिलाफ अपनी दूसरी पारी में 151/5 रन बनाए हैं. शुभम शर्मा 51 रन बनाकर नाबाद रहे, जिससे टीम की बढ़त 227 रन हो गई है.
नागपुर में खेले जा रहे मैच के तीसरे दिन विदर्भ के खिलाफ पुडुचेरी की पहली पारी 313 रनों पर सिमट गई. रितेश गुड्गे (95), मोहित काले (78) और निखिल गंगटा (54) ने शानदार अर्धशतक लगाए, लेकिन पार्थ रेखड़े और अमन मोखाड़े ने तीन-तीन विकेट लिए. जवाब में, विदर्भ ने स्टंप्स तक 22/1 रन बनाए हैं और उनके पास 137 रनों की बढ़त है.
गोवा को फॉलोऑन के लिए कहा गया और तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक उनका स्कोर 35/1 था. वह बड़ौदा से 238 रन पीछे हैं. इससे पहले गोवा की टीम 199 रनों पर ऑलआउट हो गई थी. वहीं, उत्तर प्रदेश ने बिहार को एक पारी और 267 रनों से हराया. ग्रुप सी में दिल्ली तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक 101/3 रन बनाकर बंगाल से 88 रन पीछे है. बंगाल ने अभिषेक पोरेल के 149 और सुदीप घरामी के 133 रनों की बदौलत पहले 429 रन बनाए थे. केरल मुश्किल स्थिति में है. झारखंड के 587 रनों के जवाब में तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक उनका स्कोर 269/6 है और वह 318 रन पीछे हैं.
महाराष्ट्र दिल्ली में सर्विसेज से 172 रन आगे है. तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक उनका स्कोर 66/5 था. इससे पहले, उन्होंने सर्विसेज को 227 रनों पर समेटा. ओडिशा ने गुजरात के खिलाफ तीसरे दिन का खेल 119/4 पर खत्म किया और उनके पास चार रनों की बढ़त है, लेकिन गुजरात ने पहली पारी में 115 रनों की बढ़त हासिल की थी.
ग्रुप डी में मुंबई ने वानखेड़े में चंडीगढ़ पर एक पारी और 155 रनों से शानदार जीत दर्ज की, जबकि राजस्थान ने तीसरे दिन का खेल 81/4 पर खत्म करने के बाद तमिलनाडु पर 170 रनों की बढ़त बना ली है. पहली पारी में उनके पास 91 रनों की बढ़त थी. उत्तराखंड के खिलाफ रेलवे 158 रन पीछे है. दिन का खेल खत्म होने तक उनका स्कोर 34/0 था. पहली पारी में वह 278 रन पर ऑलआउट हो गए थे, जबकि उत्तराखंड ने 470 रन बनाए थे. हरियाणा, हिमाचल प्रदेश के खिलाफ जीत के करीब है. तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक उनका स्कोर 26/3 था और उन्हें जीत के लिए 45 रन और चाहिए. उन्होंने दूसरी पारी में हिमाचल प्रदेश की पूरी टीम को सिर्फ 113 रन पर ऑलआउट किया.