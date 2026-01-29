Advertisement
Hindi Newsक्रिकेटरणजी ट्रॉफी में मास्क पहनकर उतरे प्लेयर्स.. एयर क्वालिटी ने कर दिया मजबूर, प्रदूषण ने किया नाक में दम

रणजी ट्रॉफी में मास्क पहनकर उतरे प्लेयर्स.. एयर क्वालिटी ने कर दिया मजबूर, प्रदूषण ने किया नाक में दम

दिल्ली में प्रदूषण के चर्चे खूब देखने को मिलते हैं, लेकिन इसका असर मुंबई में भी देखने को मिला. रणजी ट्रॉफी में मुंबई और दिल्ली के बीच मुकाबले में कुछ खिलाड़ी मास्क पहनकर मैदान में उतरे. फील्डिंग करते समय मुंबई के खान ब्रदर्स सरफराज और मुशीर भी मास्क में नजर आए. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Jan 29, 2026, 11:21 PM IST
Sarfaraz Khan
Sarfaraz Khan

ग्राउंड के पास निर्माण कार्य

मुकाला एमसीए-बीकेसी ग्राउंड में खेला जा रहा था. मैदान के पास बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन साइट ने गुरुवार दोपहर को स्थिति को और खराब कर दिया. लगभग आधे घंटे तक, मुंबई के तीन खिलाड़ियों ने फील्डिंग करते समय फेस मास्क पहने नजर आए. हालांकि कुछ समय बाद प्लेयर्स ने मास्क हटा दिया. दिल्ली की टीम 221 रन के स्कोर पर ही सिमट गई. सनत सांगवान ने दिल्ली की लाज बचाई जिन्होंने शानदार शतक ठोका.

मोहित अवस्थी की शानदार बॉलिंग

मुंबई के लिए मोहित अवस्थी ने 62 रन देकर 5 विकेट अपने नाम किए. दिल्ली के अन्य बल्लेबाजों का प्रदर्शन निराशाजनक रहा. जवाब में मुंबई का स्कोर 13/1 था, दिविज मेहरा ने आकाश आनंद (4) को आउट किया. मेजबान टीम पहली पारी में 208 रनों से पीछे है. दिल्ली ने सुबह के सेशन में सिर्फ एक विकेट खोया था और दूसरे सेशन में एक समय स्कोर 111/1 था. लंच के बाद मोहित अवस्थी ने अपने तीसरे स्पेल 3 विकेट लेकर बाजी पलट दी.

यूं पूरा किया पंजा

अवस्थी ने दिल्ली के कप्तान आयुष दोसेजा को डक आउट कर दिल्ली को बैकफुट पर ढकेल दिया. फिर सुमित माथुर (2) को एक ही तरह से विकेट के पीछे कैच करवाया. इससे पहले अवस्थी ने डेब्यू करने वाले आर्यन राणा को फंसाया जिनका कैच ऑफ स्टंप के बाहर एक साधारण गेंद पर सरफराज खान ने लपका. अवस्थी बाद में दिल्ली की पारी के अंत में दो और विकेट लेकर अपना पांच विकेट पूरा किया. दिल्ली ने 110 रन पर 9 विकेट खो दिए, मुंबई के लिए शम्स मुलानी ने 45) रन देकर 2 विकेट लिए जबकि तुषार देशपांडे ने 36 रन देकर 2 विकेट अपने नाम किए.

About the Author
author img
Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस

TAGS

Ranji trophy

