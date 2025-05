7, 12, 0, 17, 8...करियर से खिलवाड़ कर रहा 27 शतक ठोकने वाला बल्लेबाज, इंग्लैंड में कदम रखते ही 'कटाई नाक'

India A vs England Lions: भारतीय क्रिकेट टीम इंग्लैंड में 5 टेस्ट मैचों की सीरीज 20 जून से खेलेगी. इस दौरे के लिए टीम का ऐलान हो चुका है. बंगाल के अनुभवी बल्लेबाज अभिमन्यु ईश्वरन को भी स्क्वॉड में रखा गया है. वह टीम के बैकअप ओपनर हैं. सीरीज से पहले इंडिया ए और इंग्लैंड लायंस के बीच 2 अनऑफिशियल टेस्ट मैचों की सीरीज की शुरुआत शुक्रवार (30 मई) को हुई. केंट में ईश्वरन का बल्ला नहीं चला और वह सस्ते में आउट हो गए.

अभिमन्यु छठे ओवर में आउट

इंग्लैंड लायंस ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया. भारत को पहला झटका छठे ओवर में ही लगा. कप्तान अभिमन्यु ईश्वरन सस्ते में आउट हो गए. अभिमन्यु को ओवर की पांचवीं गेंद पर जोश हॉल ने एलबीडब्ल्यू कर दिया. उन्होंने 17 गेंद पर 8 रन बनाए और इस दौरान 2 चौके लगाए. डोमेस्टिक क्रिकेट में रनों की बारिश करने वाले इस बल्लेबाज का बल्ला विदेशी ग्राउंड पर एक बार फिर खामोश रहा.

ऑस्ट्रेलिया के बाद इंग्लैंड में फेल

अभिमन्यु को पिछले साल के अंत में ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए भी टेस्ट टीम में चुना गया था. उससे पहले उन्हें इंडिया ए के लिए ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ खेलने का मौका मिला था और वह बुरी तरह फेल रहे थे. वहां चार पारियों में अभिमन्यु एक भी अर्धशतक नहीं लगा पाए थे और अब इंग्लैंड में उनका बल्ला नहीं चला. इस तरह कुल पांच पारियों में उन्होंने 7, 12, 0, 17, 8 का स्कोर बनाया है.

दूसरे बैकअप ओपनर की मांग

इंग्लैंड लायंस के खिलाफ पहली पारी में फेल होते ही सोशल मीडिया पर अभिमन्यु की आलोचना शुरू हो गई है और लोगों का कहना है कि विदेशी मैदानों के लिए उनकी तकनीक सही नहीं है. वह भारतीय पिचों पर डोमेस्टिक क्रिकेट के ही रन मशीन हैं. कुछ फैन कह रहे हैं कि टीम इंडिया को 5 टेस्ट की सीरीज के लिए किसी दूसरे बैकअप ओपनर को ढूंढना चाहिए.

Not a lot's changed or inspiring in Abhimanyu Easwaran's game. India will desperately need to unearth a few backup red-ball openers by the end of the upcoming season. #INDvENG

Abhimanyu Easwaran Departs Cheaply Once Again in Away Tours.. These Guy is Monster in Home Tour & Ranjis, But Dont know Why he Always Failed to Score in Away Tours... India A are 12/1 vs England Lions. #ENGvsIND #CricketTwitter #MIvsGT #GTvsMI #MIvGT pic.twitter.com/TxToxgtrhl

— Crick Momentum (@Crick_Momentum) May 30, 2025