रणजी हीरो आकिब नबी का बड़ा कदम, इंग्लैंड में बढ़ाएंगे गेंदबाजी की धार! न्यूजीलैंड दौरे की स्पेशल तैयारी

Auqib Nabi Surrey County Cricket: जम्मू-कश्मीर के तेज गेंदबाज आकिब नबी आगामी न्यूजीलैंड दौरे की तैयारियों के सिलसिले में सरे की तरफ से काउंटी चैंपियनशिप में खेलते हुए नजर आएंगे. इस काउंटी चैंपियनशिप में नबी सरे के लिए कुल तीन मैच खेलेंगे. इसकी शुरुआत 2 सितंबर को द ओवल मैदान पर यॉर्कशायर के खिलाफ होने वाले मुकाबले से होगी. इसके बाद वे 8 सितंबर से ससेक्स के खिलाफ मैदान पर उतरेंगे और फिर 15 सितंबर को ग्लेमोर्गन के खिलाफ होने वाले मैच के साथ उनके इस काउंटी सत्र का समापन होगा.
सरे के लिए खेलने के तुरंत बाद, आकिब नबी ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ होने वाले अनाधिकारिक टेस्ट मैचों के लिए पुडुचेरी में इंडिया ए टीम के साथ जुड़ेंगे. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, भारतीय टीम के आगामी न्यूजीलैंड टेस्ट दौरे को ध्यान में रखते हुए बीसीसीआई नबी को इंग्लैंड की परिस्थितियों में लाल गेंद से खेलने का बेहतरीन अनुभव देने के मौके तलाश रही थी.समझा जाता है कि बो.र्ड ने काउंटी चैंपियनशिप के अंतिम चरणों में उन्हें एक शॉर्ट-टर्म अनुबंध दिलाने के लिए कई काउंटी टीमों से गहन बातचीत की थी
पिछले एक साल में आकिब नबी का भारतीय क्रिकेट में उदय बेहद असाधारण और शानदार रहा है. उन्होंने इसी साल मार्च में जम्मू-कश्मीर को पहली बार ऐतिहासिक रणजी ट्रॉफी का खिताब दिलाने में मुख्य भूमिका निभाई थी और इस टूर्नामेंट में कुल 60 विकेट लेकर सबसे सफल गेंदबाज रहे थे. फाइनल मैच में उनके द्वारा चटकाए गए शानदार पांच विकेट भी इसमें शामिल थे. उनके शिकार बनने वाले बल्लेबाजों में केएल राहुल, करुण नायर और रविचंद्रन स्मरण जैसे धाकड़ खिलाड़ी शामिल थे. स्मरण ने रणजी के उस सीजन में सबसे अधिक 950 रन बनाए थे.
रणजी ट्रॉफी में धमाल मचाने के अगले ही महीने नबी के करियर में एक और बड़ा मील का पत्थर आया, जब पिछली नीलामियों में अनसोल्ड रहने के बाद उन्होंने आखिरकार आईपीएल में कदम रखा. दिल्ली कैपिटल्स ने उन्हें 8.4 करोड़ रुपये की भारी-भरकम राशि में अपनी टीम में शामिल किया था. हालांकि, उनके शुरुआती 5 आईपीएल मैच काफी चुनौतीपूर्ण रहे, जिनमें वे एक भी विकेट नहीं ले सके और उन्होंने 11.46 की महंगी इकॉनमी रेट से रन दिए. इसके बाद, श्रीलंका दौरे के लिए भी उन्हें भारतीय टीम में शामिल किया गया था, लेकिन उन्हें प्लेइंग-11 में मौका नहीं मिल पाया. उन्हें इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू का इंतजार है.
काउंटी टीम सरे ने पिछले कुछ सीजनों में भारतीय क्रिकेटरों पर बहुत भरोसा दिखाया है. युवा भारतीय बल्लेबाज साई सुदर्शन ने साल 2023 और 2024 में सरे के लिए दो संक्षिप्त सत्र खेले थे, जबकि राजस्थान के बल्लेबाज महिपाल लोमरोर को भी इसी महीने छह काउंटी मैचों के अनुबंध पर साइन किया गया है. सरे के मौजूदा स्क्वाड में भारतीय लेग स्पिनर राहुल चाहर भी शामिल हैं, जो इस समय टीम के सक्रिय खिलाड़ियों में से एक हैं.