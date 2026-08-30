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रणजी हीरो आकिब नबी का बड़ा कदम, इंग्लैंड में बढ़ाएंगे गेंदबाजी की धार! न्यूजीलैंड दौरे की स्पेशल तैयारी

Auqib Nabi Surrey County Cricket: रणजी ट्रॉफी के स्टार तेज गेंदबाज आकिब नबी न्यूजीलैंड दौरे की तैयारियों के लिए सरे की तरफ से काउंटी क्रिकेट खेलेंगे. जानिए क्या है बीसीसीआई का खास प्लान और मैचों का पूरा शेड्यूल.

Written ByRohit Raj
Published: Aug 30, 2026, 05:44 PM IST|Updated: Aug 30, 2026, 05:44 PM IST
रणजी हीरो आकिब नबी का बड़ा कदम, इंग्लैंड में बढ़ाएंगे गेंदबाजी की धार! न्यूजीलैंड दौरे की स्पेशल तैयारी
Image Credit: जम्मू-कश्मीर के तेज गेंदबाज आकिब नबी.

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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