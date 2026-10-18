रणजी ट्रॉफी अपडेट: एक रन से टूटा प्रियांश का दिल, 199 रन बनाकर आउट, रिंकू सिंह का लगातार दूसरा शतक

उत्तराखंड के लिए अवनीश सुधा ने 103 गेंदों में 54 रन बनाए, जबकि मयंक मिश्रा ने 114 गेंदों में धैर्यपूर्वक 33 रन जोड़े, जिसमें एक चौका और दो छक्के शामिल थे. इसके जवाब में, तमिलनाडु ने दिन का खेल खत्म होने तक 27 ओवर में 85/2 का स्कोर बना लिया है और वे 49 रन पीछे हैं. एन जगदीशन ने 53 गेंदों में 37 रन बनाए, जबकि प्रदोष रंजन पॉल 73 गेंदों में 37 रन बनाकर नाबाद रहे. चेन्नई में रात भर हुई बारिश और गीले आउटफील्ड के कारण खेल सुबह 10.30 बजे शुरू हो सका, और खराब रोशनी की वजह से शाम 5.28 बजे ही दिन का खेल समाप्त करना पड़ा. जयपुर में, मानव सुथार के बिना खेल रही राजस्थान की टीम सचिन यादव के शतक की मदद से रेलवे के खिलाफ 247/2 के स्कोर तक पहुंच गई है. वहीं, लाहली में हरियाणा ने चंडीगढ़ को 103 रन पर ऑलआउट कर दिया और खुद 139/4 का स्कोर बनाकर बढ़त हासिल कर ली है.