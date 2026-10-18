रणजी ट्रॉफी अपडेट: एक रन से टूटा प्रियांश का दिल, 199 रन बनाकर आउट, रिंकू सिंह का लगातार दूसरा शतक

रणजी ट्रॉफी में शुभमन गिल की वापसी महज पांच गेंदों तक ही सीमित रही, लेकिन कप्तान उदय सहारन ने नाबाद शतक जड़कर पंजाब को मुश्किल से उबारा. रविवार को इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट के दूसरे दौर के पहले दिन रिंकू सिंह, प्रियांश आर्या और आयुष बदोनी ने भी शतक लगाए. न्यू चंडीगढ़ के नए पीसीए स्टेडियम में एलीट ग्रुप बी के मुकाबले में उदय सहारन ने 13 चौकों की मदद से नाबाद 106 रन बनाए और पंजाब को छत्तीसगढ़ के खिलाफ 269/4 के स्कोर तक पहुंचाया. वहीं, रिंकू सिंह ने 186 गेंदों पर 11 चौकों और 2 छक्कों की मदद से नाबाद 118 रन बनाकर उत्तर प्रदेश को संकट से बाहर निकाला. इसके जवाब में गोवा ने 12 ओवर में बिना किसी नुकसान के 43 रन बना लिए हैं.
इस सीजन का अपना पहला मैच खेल रहे प्रियांश आर्या फर्स्ट-क्लास क्रिकेट में अपने पहले दोहरे शतक से महज एक रन से चूक गए. दूसरी ओर, कप्तान आयुष बदोनी ने नाबाद 115 रन बनाए और दिल्ली को गुजरात के खिलाफ 381/4 के मजबूत स्कोर तक पहुंचा दिया. पुरुष अंडर-19 विश्व कप 2024 में भारत को उपविजेता बनाने वाले कप्तान उदय सहारन ने छत्तीसगढ़ के बाएं हाथ के स्पिनर धर्मेंद्रसिंह जडेजा और अजय मंडल के खिलाफ 'स्वीप' और 'स्लॉग स्वीप' शॉट्स का बखूबी इस्तेमाल किया.
ओपनर विहान मल्होत्रा (77 गेंदों पर 40 रन) और हरनूर पन्नू ने अर्धशतकीय साझेदारी करके नई गेंद का सामना किया, लेकिन बाद में दोनों खिलाड़ी क्रमशः जडेजा और मंडल की गेंदों पर एलबीडब्ल्यू आउट हो गए. न्यूजीलैंड दौरे पर जाने से पहले इस सीजन का अपना पहला रणजी मैच खेल रहे शुभमन गिल चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए, लेकिन केवल 1 रन बनाकर आउट हो गए. अजय मंडल ने उन्हें आगे आने के लिए मजबूर किया और गेंद उनके बल्ले और पैड के बीच से निकलकर स्टंप्स से जा टकराई. इसके बाद सहारन और प्रभसिमरन सिंह (133 गेंदों में 62 रन) ने चौथे विकेट के लिए 130 रनों की साझेदारी करके पारी को संभाला.
हालांकि, टी ब्रेक से पहले जडेजा ने प्रभसिमरन को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया, लेकिन सहारन ने अपना शानदार खेल जारी रखा और 168 गेंदों में अपना तीसरा फर्स्ट-क्लास शतक पूरा किया. विकेटकीपर-बल्लेबाज सलिल अरोड़ा (75 गेंदों में नाबाद 38 रन) ने यह सुनिश्चित किया कि पंजाब आखिरी सत्र में बिना कोई और विकेट गंवाए 71 रन और जोड़ सके.
कानपुर के ग्रीन पार्क में एलीट ग्रुप ए के मैच में रिंकू ने अपना 11वां फर्स्ट-क्लास शतक जड़ा. इस सीजन में लगातार मैचों में यह उनका दूसरा शतक था, जिसकी मदद से उन्होंने अकेले दम पर उत्तर प्रदेश को गोवा के खिलाफ 137/9 के स्कोर से 202 तक पहुंचाया. वडोदरा के रिलायंस स्टेडियम में, राज लिम्बानी के चार विकेटों की बदौलत बड़ौदा ने बिहार को 166 रनों पर समेट दिया, जिसके बाद बड़ौदा ने 77/3 का स्कोर बना लिया है.
श्रीनगर के शेर-ए-कश्मीर स्टेडियम में अपना पहला मैच खेल रहे कवलप्रीत सिंह शतक बनाने से चार रन दूर रह गए, लेकिन उन्होंने मौजूदा चैंपियन जम्मू-कश्मीर को मुश्किल से निकाला. विदर्भ के खिलाफ जम्मू-कश्मीर की पूरी टीम 82.5 ओवर में 260 रनों पर ऑलआउट हो गई. वहीं, मध्य प्रदेश के तेज गेंदबाजों ने पुडुचेरी को 177 रनों पर समेट दिया, और दिन का खेल खत्म होने तक मध्य प्रदेश का स्कोर 23/2 रहा.
एलीट ग्रुप बी में, मनवंत कुमार ने अपने फर्स्ट-क्लास करियर का पहला अर्धशतक लगाया, जिससे कर्नाटक की निचले क्रम की बल्लेबाजी ने टीम की वापसी कराई. आलुर में खेले जा रहे मैच में सौराष्ट्र की ओर से गेंदबाजी में जयदेव उनादकट और चेतन सकारिया ने कर्नाटक को शुरुआत में ही झटके दिए, लेकिन इसके बावजूद कर्नाटक 281/8 के स्कोर तक पहुंच गया.
सिबशंकर रॉय के अर्धशतक की मदद से असम ने त्रिपुरा के खिलाफ 228/6 का स्कोर बनाया, जबकि आंध्र के स्पिनरों सौरभ कुमार और टी. विजय ने हैदराबाद को 275 रनों पर ऑलआउट किया. दिन का खेल खत्म होने तक आंध्र का स्कोर बिना किसी नुकसान के 9 रन था और वे अभी भी 266 रन पीछे हैं. एलीट ग्रुप सी में अनुभवी तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी के बिना खेल रही बंगाल की टीम को सर्विसेज ने 184 रन पर ऑलआउट कर दिया, लेकिन बंगाल ने वापसी करते हुए सर्विसेज का स्कोर 83/5 कर दिया है. सचिन बेबी के नाबाद 112 रनों की बदौलत केरल ने ओडिशा के खिलाफ 245/6 का स्कोर बनाया. लेफ्ट-आर्म स्पिन ऑलराउंडर विक्की ओस्तवाल ने चार विकेट लिए, जिससे महाराष्ट्र ने झारखंड को 169 रन पर समेटा. दिन का खेल खत्म होने तक पुणे में महाराष्ट्र का स्कोर 85/3 है.
एलीट ग्रुप डी में मुंबई ने बिलासपुर में हिमाचल प्रदेश को 140 रन पर ऑलआउट किया. दिन का खेल खत्म होने तक मुंबई का स्कोर 107/2 था और वे अभी भी 33 रन पीछे हैं. चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में, लेफ्ट-आर्म तेज गेंदबाज गुरजपनीत सिंह (4-34) और कप्तान व लेफ्ट-आर्म स्पिनर आर साई किशोर (4-40) ने मिलकर आठ विकेट लिए, जिससे तमिलनाडु ने उत्तराखंड को 56.2 ओवर में 134 रन पर ऑलआउट किया.
उत्तराखंड के लिए अवनीश सुधा ने 103 गेंदों में 54 रन बनाए, जबकि मयंक मिश्रा ने 114 गेंदों में धैर्यपूर्वक 33 रन जोड़े, जिसमें एक चौका और दो छक्के शामिल थे. इसके जवाब में, तमिलनाडु ने दिन का खेल खत्म होने तक 27 ओवर में 85/2 का स्कोर बना लिया है और वे 49 रन पीछे हैं. एन जगदीशन ने 53 गेंदों में 37 रन बनाए, जबकि प्रदोष रंजन पॉल 73 गेंदों में 37 रन बनाकर नाबाद रहे. चेन्नई में रात भर हुई बारिश और गीले आउटफील्ड के कारण खेल सुबह 10.30 बजे शुरू हो सका, और खराब रोशनी की वजह से शाम 5.28 बजे ही दिन का खेल समाप्त करना पड़ा. जयपुर में, मानव सुथार के बिना खेल रही राजस्थान की टीम सचिन यादव के शतक की मदद से रेलवे के खिलाफ 247/2 के स्कोर तक पहुंच गई है. वहीं, लाहली में हरियाणा ने चंडीगढ़ को 103 रन पर ऑलआउट कर दिया और खुद 139/4 का स्कोर बनाकर बढ़त हासिल कर ली है.
प्लेट ग्रुप में, मेघालय ने मणिपुर के खिलाफ 325/6 का स्कोर बना लिया है. वहीं, मिजोरम ने नागालैंड के खिलाफ 5 विकेट खोकर स्कोबोर्ड पर 331 रन लगा लिए हैं. अरुणाचल प्रदेश के 121 रनों के जवाब में सिक्किम का स्कोर 147/1 रहा.