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रणजी ट्रॉफी अपडेट: एक रन से टूटा प्रियांश का दिल, 199 रन बनाकर आउट, रिंकू सिंह का लगातार दूसरा शतक

इस सीजन का अपना पहला मैच खेल रहे प्रियांश आर्या फर्स्ट-क्लास क्रिकेट में अपने पहले दोहरे शतक से महज एक रन से चूक गए. दूसरी ओर, कप्तान आयुष बदोनी ने नाबाद 115 रन बनाए. उत्तर प्रदेश के स्टार बल्लेबाज रिंकू सिंह ने लगातार दूसरा शतक ठोका. शुभमन गिल सिर्फ एक रन बनाकर पवेलियन लौट गए.

Written ByRitesh Kumar
Published: Oct 18, 2026, 09:28 PM IST|Updated: Oct 18, 2026, 09:28 PM IST
रणजी ट्रॉफी अपडेट: एक रन से टूटा प्रियांश का दिल, 199 रन बनाकर आउट, रिंकू सिंह का लगातार दूसरा शतक

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Ritesh Kumar

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रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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