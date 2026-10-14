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Ranji Trophy Updates: 7 मुकाबले ड्रॉ पर समाप्त, जीत से सिर्फ 3 विकेट से दूर रह गई ये टीम

रणजी ट्रॉफी एलीट 2026-27 में बुधवार को 7 मुकाबले ड्रॉ पर समाप्त हुए. इस दौरान मध्य प्रदेश बनाम जम्मू और कश्मीर का मैच बेहद रोमांचक रहा, जिसमें मध्य प्रदेश सिर्फ 3 विकेट से जीत से वंचित रह गई.

Written ByRitesh Kumar
Published: Oct 14, 2026, 07:04 PM IST|Updated: Oct 14, 2026, 07:04 PM IST
Ranji Trophy Updates: 7 मुकाबले ड्रॉ पर समाप्त, जीत से सिर्फ 3 विकेट से दूर रह गई ये टीम
Image Credit: रणजी ट्रॉफी 2026-27 अपडेट्स

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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