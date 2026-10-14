Ranji Trophy Updates: 7 मुकाबले ड्रॉ पर समाप्त, जीत से सिर्फ 3 विकेट से दूर रह गई ये टीम

आंध्र बनाम कर्नाटक: विजयवाड़ा स्थित डॉ. गोकाराजू लैला गंगाराजू एसीए क्रिकेट ग्राउंड पर खेले गए इस मैच में कर्नाटक की टीम कप्तान स्मरण रविचंद्रन (126) की शतकीय पारी के बावजूद महज 274 रन पर सिमट गई. इसके जवाब में आंध्र ने अपनी पहली पारी में 418 रन बनाकर मजबूत पकड़ बना ली. इस पारी में शिखर शेट्टी ने 6 विकेट अपने नाम किए. कर्नाटक ने करुण नायर (नाबाद 155) की शतकीय पारी की बदौलत अपनी दूसरी पारी 337/9 के स्कोर पर घोषित की. इसके जवाब में आंध्र ने चौथे दिन की समाप्ति तक 44 ओवरों का सामना करते हुए 4 विकेट खोकर 104 रन बनाए और मैच ड्रॉ रहा.