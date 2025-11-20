Advertisement
अजूबा: बल्ले से दो बार गेंद को किया हिट, अंपायर ने दे दिया आउट, क्रिकेट के मैदान पर दिखा अजब-गजब ड्रामा

क्रिकेट अनिश्चितताओं, रोमांच और अजब-गजब ड्रामों से भरा खेल है. क्रिकेट में कभी भी और किसी भी पल कुछ भी ऐसा हो सकता है, जो होश उड़ाकर रख देगा. क्रिकेट के मैदान पर एक चौंकाने वाली घटना देखने को मिली है. एक बल्लेबाज ने दो बार बल्ले से गेंद को हिट किया और इस गलती की कीमत उसने आउट होकर चुकाई.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Nov 20, 2025, 12:45 PM IST
क्रिकेट अनिश्चितताओं, रोमांच और अजब-गजब ड्रामों से भरा खेल है. क्रिकेट में कभी भी और किसी भी पल कुछ भी ऐसा हो सकता है, जो होश उड़ाकर रख देगा. क्रिकेट के मैदान पर एक चौंकाने वाली घटना देखने को मिली है. एक बल्लेबाज ने दो बार बल्ले से गेंद को हिट किया और इस गलती की कीमत उसने आउट होकर चुकाई. क्रिकेट के नियमों के मुताबिक जब कोई बल्लेबाज गेंद को दो बार बैट से जानबूझकर मार दे तो उसे आउट दिया जाता है. क्रिकेट में नियम मेरिलबोन क्रिकेट क्लब (MCC) की ओर से लिए जाते हैं और लागू ICC द्वारा किए जाते हैं.

क्रिकेट के मैदान पर दिखा अजब-गजब ड्रामा

क्रिकेट में इस नियम के बारे में बहुत कम लोगों को पता है. हाल ही में 16 नवंबर से 19 नवंबर तक मेघालय और मणिपुर के बीच सूरत में खेले गए एक रणजी ट्रॉफी के प्लेट ग्रुप मैच में यह अजीबोगरीब घटना देखने को मिली. मणिपुर के क्रिकेटर लामबम अजय सिंह को दो बार बल्ले से गेंद को हिट करने की वजह से अंपायरों ने आउट करार दे दिया. मणिपुर की पहली पारी में बैटिंग के दौरान लामबम अजय सिंह ने मेघालय के स्पिनर आर्यन बोरा की एक गेंद को डिफेंड किया.

बल्ले से दो बार गेंद को किया हिट

इससे पहले कि बॉल स्टंप्स की ओर जाती, इस बल्लेबाज ने अपने बैट से बॉल को स्टंप्स से टकराने से रोका. लिहाजा ऑन-फील्ड अंपायर ने मणिपुर के क्रिकेटर लामबम अजय सिंह को आउट करार दे दिया. बल्लेबाज ने भी इस फैसले का विरोध नहीं किया. क्रिकेट के नियमों के मुताबिक जब कोई बल्लेबाज गेंद को दो बार बैट से जानबूझकर हिट कर दे तो उसे आउट दिया जाता है. हालांकि ईएसपीएनक्रिकइंफो ने मैच में मौजूद कुछ लोगों से बात की, तो उन्होंने कहा कि जब बल्लेबाज ने बॉल को दूसरी बार हिट किया, तो गेंद स्टंप्स की ओर जा रही थी. ऐसे में गेंद को बल्ले से रोकना अवैध नहीं है. यह नियमों के अनुसार सही है. इसे देखते हुए बल्लेबाज को नॉट आउट होना चाहिए था, लेकिन बल्लेबाज सहित मणिपुर के किसी भी खिलाड़ी ने ऑन-फील्ड अंपायर धर्मेश भारद्वाज के फैसले का विरोध नहीं किया था.

यह मैच अंत में ड्रॉ पर खत्म हुआ

इस मैच के वेन्यू के एक अधिकारी ने कहा, 'बल्लेबाज गेंद को पैड से दूर कर सकता था, लेकिन उसने अपने बल्ले से गेंद को रोकने का फैसला किया और अंपायर धर्मेश भारद्वाज ने उन्हें तुरंत 'बॉल को दो बार हिट करने' के लिए आउट दे दिया. मेघालय के अपील करते ही बल्लेबाज को आउट करार दे दिया गया था. रणजी ट्रॉफी में इस तरह आउट होने का आखिरी मामला 2005-06 सीजन में आया था, जब जम्मू और कश्मीर के कप्तान ध्रुव महाजन झारखंड के खिलाफ इसी तरह आउट हो गए थे. लामबम अजय सिंह इस मैच में 20 गेंदों पर बिना कोई रन बनाए आउट हो गए. मेघालय और मणिपुर के बीच यह मैच अंत में ड्रॉ पर खत्म हुआ.

About the Author
author img
Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से विश्‍लेषण करने में माहिर हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट...और पढ़ें

TAGS

cricket

