AUS vs ENG: टेस्ट क्रिकेट के 148 सालों में पहली बार हुआ ऐसा...पर्थ का मैदान बना गवाह, यकीन नहीं कर पा रही दुनिया

Rare Record in Test Cricket ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच होने वाली एशेज में कुछ ना कुछ ऐसा होता आया है, जिसने इसे ऐतिहासिक बना दिया. इस बार ये सीरीज ऑस्ट्रेलिया की सरमजीं पर हो रही है. 5 टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मुकाबल पर्थ में चल रहा है. पहले दिन कुल 19 विकेट गिरे और कोई भी टीम 200 रन पार नहीं कर सकी. पहला दिन गेंदबाजों के नाम रहा और रिकॉर्ड की बारिश भी हुई, लेकिन सबसे बड़ा कमाल दूसरे दिन हुआ. दूसरे दिन जैसे ही इंग्लैंड की दूसरी पारी का पहला विकेट तो एक ऐसा रिकॉर्ड बन गया, जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी.

टेस्ट क्रिकेट के 148 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि मैच की पहली तीनों पारियों में ओपनिंग पार्टनरशिप एक भी रन नहीं जोड़ सकी. यानी हर बार शुरुआती विकेट 0 रन पर गिरा. यह दोनों टीमों की ओपनिंग जोड़ी का शर्मनाक प्रदर्शन है. इस रिकॉर्ड पर फैंस को यकीन नहीं हो रहा है.

पर्थ टेस्ट में बना यह रिकॉर्ड ना सिर्फ दोनों टीमों के लिए बड़ी चिंता है, बल्कि यह इस बात का संकेत भी है कि इस सीरीज में बल्लेबाजों की हालत खराब रहने वाली है, क्योंकि पहले टेस्ट में गेंदबाजों का दबदबा दिख रहा है. अब सवाल ये है कि क्या ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी में कोई ओपनर इस सिलसिले को तोड़ पाएगा? या इतिहास और बड़ा होकर दर्ज होगा. नीचे जानिए आखिर ये रिकॉर्ड कैसे बना...

इंग्लैंड की पहली पारी

ऑस्ट्रेलिया के मिचेल स्टार्क ने पहली ही गेंद पर जैक क्राउली को आउट कर दिया था. टीम का खाता भी नहीं खुला था और क्राउली 6 गेंद खेलकर उस्मान ख्वाजा को कैच दे बैठे थे.

ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी

ऑस्ट्रेलिया के लिए पहली पारी में जो कमाल स्टार्क ने किया था वही कमाल इंग्लैंड के लिए जोफ्रा आर्चर ने किया. उन्होंने पहले ओवर की दूसरी बॉल पर कंगारू टीम के ओपनर जेक वेदराल्ड को lbw किया. इस तरह ऑस्ट्रेलिया का भी पहला विकेट जीरो रन पर गिरा.

इंग्लैंड की दूसरी पारी

अब दूसरी पारी की बात आई. तो मिचेल स्टार्क ने एक बार फिर जैक क्राउली को पहले ओवर की 5वीं बॉल पर चलता कर दिया. टीम का खाता भी नहीं खुला और क्राउली एक बार फिर चलते बने. इस तरह तीनों पारियों में बिना एक भी रन बने विकेट गिरे और यह रिकॉर्ड बन गया.

पर्थ का मैदान बना गवाह

क्रिकेट इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी टेस्ट मैच की तीनों पारियों में ओपनिंग पार्टनरशिप एक भी नहीं नहीं बना पाई. इस कमाल से सब हैरान हैं. किसी को यकीन नहीं नहीं हो रहा, लेकिन पर्थ का मैदान इसका गवाह बन गया है.

पर्थ टेस्ट में इंगलैंड की पकड़ मजबूत

अगर मैच की बात करें तो पर्थ टेस्ट में इंग्लैंड ने पहली पारी में 172 रन किए थे, फिर उसने मेजबान ऑस्ट्रेलिया को 132 रनों पर समेट दिया. अब इंग्लिश टीम दूसरी पारी में बैटिंग कर रही है. दूसरे दिन लंच तक इंग्लिश टीम ने 1 विकेट खोकर 59 रन बना लिए हैं. पहली पारी के आधार पर उसे 99 रनों की बढ़त मिल चुकी है. फिलहाल मुकाबले में इंग्लैंड की पकड़ साफ दिख रही है.

