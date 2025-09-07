गजब! मौत के बराबर SUPER OVER में इस गेंदबाज से डाला MAIDEN, टी20 इतिहास में पहली बार हुआ ये नायाब अजूबा

MAIDEN OVER In T20 SUPER OVER: एक गेंदबाज के लिए किसी टी20 क्रिकेट मैच के सुपर ओवर में गेंदबाजी करना मौत के बराबर होता है. टी20 क्रिकेट एक ऐसा फॉर्मेट है, जहां बल्लेबाजों का दबदबा रहता है. गेंदबाज चाहे कितना भी खूंखार क्यों न हो, उसे बुरी तरह मार पड़ती है. छक्कों और रनों के तूफान के बीच एक गेंदबाज को संभलने का बहुत कम मौका ही मिलता है. हालांकि दुनिया में एक गेंदबाज ऐसा है, जिसने टी20 क्रिकेट मैच का एक सुपर ओवर MAIDEN (ओवर में एक भी रन न देना) फेंका है. टी20 इतिहास में ये नायाब अजूबा पहली और इकलौती बार ही हुआ है.

मौत के बराबर SUPER OVER में इस गेंदबाज से डाला MAIDEN

वेस्टइंडीज के स्पिनर सुनील नरेन टी20 क्रिकेट के इतिहास में सुपर ओवर में मेडन ओवर फेंकने वाले दुनिया के पहले और इकलौते गेंदबाज हैं. सुनील नरेन टी20 क्रिकेट के सर्वश्रेष्ठ स्पिनरों में से एक हैं. सुनील नरेन ने दुनिया भर की टॉप टी20 लीग में कई टीमों के लिए गेंदबाजी की है और जबरदस्त सफलता हासिल की है. सुनील नरेन ने कैरेबियन प्रीमियर लीग (CPL) में 17 जुलाई 2014 को गुयाना अमेजन वॉरियर्स के लिए खेलते हुए त्रिनिदाद एंड टोबैगो रेड स्टील के खिलाफ टी20 मैच का सुपर ओवर MAIDEN फेंकने का अद्भुत कारनामा किया था.

टी20 इतिहास में पहली बार हुआ ये नायाब अजूबा

टी20 इतिहास में पहली बार ये नायाब अजूबा हुआ जब एक गेंदबाज ने टी20 क्रिकेट मैच का एक सुपर ओवर MAIDEN (ओवर में एक भी रन न देना) फेंका है. सुनील नरेन ने त्रिनिदाद एंड टोबैगो रेड स्टील के खिलाफ इस टी20 मैच के सुपर ओवर में 5 डॉट बॉल और एक विकेट बॉल भी फेंकी थी. सुनील नरेन ने 12 रन का बचाव करते हुए गुयाना अमेजन वॉरियर्स को रोमांचक जीत दिला दी. गुयाना अमेजन वॉरियर्स और त्रिनिदाद एंड टोबैगो रेड स्टील के बीच खेला गया यह मैच लो स्कोरिंग था. पहले बल्लेबाजी करते हुए त्रिनिदाद एंड टोबैगो ने सलामी बल्लेबाज एविन लुईस के 51 गेंदों पर 39 रन और निकोलस पूरन के 17 गेंदों पर 37 रनों की बदौलत 118 रनों का छोटा स्कोर खड़ा किया.

दुनिया के पहले और इकलौते गेंदबाज

जवाब में लेंडल सिमंस (32) और क्रिस बार्नवेल (37) की बदौलत गुयाना अमेजन वॉरियर्स ने 20 ओवरों में त्रिनिदाद एंड टोबैगो के स्कोर की बराबरी कर ली और मैच सुपर ओवर में खिंच गया. गुयाना अमेजन वॉरियर्स ने इस सुपर ओवर में 11 रन बनाए, जिससे त्रिनिदाद एंड टोबैगो को जीत के लिए 12 रन बनाने थे. सुनील नरेन ने एक जादुई सुपर ओवर खेला, जिससे निकोलस पूरन हैरान रह गए. सुनील नरेन के सुपर ओवर में निकोलस पूरन एक भी रन नहीं बना पाए और उन्होंने अपना विकेट भी गंवा दिया. सुनील नरेन इसी के साथ ही टी20 क्रिकेट के इतिहास में सुपर ओवर में MAIDEN फेंकने वाले दुनिया के पहले और इकलौते गेंदबाज बन गए हैं.

सुपर ओवर में MAIDEN OVER का ये रहा रोमांच

गुयाना अमेजन वॉरियर्स ने पहले बैटिंग करते हुए सुपर ओवर में 11 रन बनाए. त्रिनिदाद एंड टोबैगो को जीत के लिए 12 रन का टारगेट मिला.

पहली गेंद - दाएं हाथ के ऑफ स्पिनर सुनील नरेन ने बाएं हाथ के बल्लेबाज निकोलस पूरन को गेंद फेंकी, जिस पर कोई रन नहीं बना. गेंद लेग स्टंप के बाहर पिच हुई और निकोलस पूरन के ऑफ स्टंप से एक फुट दूर घूम गई. निकोलस पूरन ने बैट घुमाया, लेकिन गेंद मिस हो गई.

दूसरी गेंद - सुनील नरेन ने निकोलस पूरन को गेंद फेंकी, जिस पर कोई रन नहीं बना. यह गेंद फिसली और ज्यादा उछली नहीं. निकोलस पूरन ने बैट घुमाया और फिर से शॉट चूक गए. निकोलस पूरन से गेंद मिस हो गई और विकेटकीपर ने बेल्स गिरा दीं, लेकिन कोई नुकसान नहीं हुआ.

तीसरी गेंद - सुनील नरेन ने निकोलस पूरन को गेंद फेंकी, जिस पर कोई रन नहीं बना. सुनील नरेन ने लगातार तीन गेंदें एक ही लाइन और लेंथ पर फेंकी.

चौथी गेंद - सुनील नरेन ने निकोलस पूरन को गेंद फेंकी, जिस पर कोई रन नहीं बना. चौथी बार भी निकोलस पूरन ने बैट घुमाया, लेकिन गेंद मिस हो गई.

पांचवीं गेंद - आखिरकार सुनील नरेन की गेंद पर निकोलस पूरन ने हवा में एक शॉट खेल दिया, जिस पर वह कैच आउट हो गए. निकोलस पूरन ने गेंद को ठीक से कनेक्ट नहीं किया और लॉन्ग ऑफ पर मार्टिन गप्टिल ने कैच कर लिया. त्रिनिदाद एंड टोबैगो को जीत के लिए अब एक गेंद पर 12 रन चाहिए थे.

छठी गेंद - सुनील नरेन ने रॉस टेलर को गेंद फेंकी, जिस पर कोई रन नहीं बना. रॉस टेलर ने घुटने के बल बैठकर गेंद को ऑन साइड पर मारने की कोशिश की, लेकिन वह चूक गए. इस तरह सुनील नरेन ने यह सुपर ओवर मेडन फेंक दिया और अपनी टीम को 12 रन से जीत दिला दी.