21 साल पुराना 425 रन का रिकॉर्ड ध्वस्त.. वैभव के बल्ले का विस्फोट, U19 एशिया कप में हुआ दुर्लभ कारनामा

U19 Men's Asia Cup 2025: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच टी20 सीरीज का मजा हार के बाद किरकिरा हो गया. लेकिन इसके अगले ही दिन 14 साल के घातक बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी के विस्फोट ने फैंस के मानों जख्म भर दिए. अंडर-19 मेंस एशिया कप 2025 में शुक्रवार को वैभव ने बल्ले से हाहाकार मचा डाला, जिसके बाद भारतीय युवा टीम ने दुर्लभ रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. वैभव के बाद बाकी बल्लेबाजों ने भी बहती गंगा में हाथ धो लिए. जिसके बाद भारत की इस युवा टीम ने अंडर-19 एशिया कप इतिहास का सबसे बड़ा टोटल खड़ा कर दिया.

भारत ने बनाए 433 रन

भारत ने शुक्रवार को ICC अकादमी ग्राउंड पर UAE के खिलाफ टूर्नामेंट के पहले मैच में 433/6 का स्कोर बनाकर मेन्स U19 एशिया कप के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा स्कोर बनाया. युवा स्टार वैभव सूर्यवंशी ने शानदार 171 रन बनाए, जबकि एरॉन जॉर्ज (69) और विहान मल्होत्रा ​​(69) ने अहम हाफ-सेंचुरी लगाईं. वेदांत त्रिवेदी (38), अभिज्ञान कुंडू (32) और कनिष्क चौहान (28) ने रिकॉर्ड टोटल को फिनिशिंग टच दिया.

21 साल पुराना रिकॉर्ड ध्वस्त

भारत ने U19 ODI में अपने ही सबसे बड़े टोटल – 2004 में स्कॉटलैंड के खिलाफ बनाए गए 425/3 को पीछे छोड़ दिया. कुल मिलाकर, भारत का 433 का टोटल मेन्स U19 वनडे मैच में किसी टीम का अब तक का तीसरा सबसे बड़ा स्कोर है. इसके अलावा, 14 साल के सूर्यवंशी ने सिर्फ़ 95 गेंदों पर रिकॉर्ड तोड़ 171 रन बनाए, जिससे U19 एशिया कप में किसी भारतीय का सबसे बड़ा स्कोर टूट गया.

क्या तोड़ पाएंगे सौम्य सरकार का रिकॉर्ड?

171 के स्कोर से पहले वैभव का सबसे अच्छा स्कोर 2016 में कोलंबो में अफगानिस्तान के खिलाफ हिमांशु राणा का 130 रन था. U19 एशिया कप में एक पारी में सबसे ज़्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड बांग्लादेश के सौम्य सरकार के नाम है. उन्होंने 2012 में क़तर के खिलाफ 209 रन बनाए थे. सूर्यवंशी की नौ चौकों वाली पारी का स्ट्राइक रेट 180 था. उन्होंने 30 गेंदों में अपना अर्धशतक, सिर्फ 56 गेंदों में अपना शतक और 84 गेंदों में 150 रन बनाए. उनकी पारी में 14 धमाकेदार छक्के देखने को मिले. छक्कों के मामले में वैभव नंबर-1 पर आ गए हैं. टूर्नामेंट के इतिहास में अभी तक किसी भी बल्लेबाज ने एक पारी में इतने छक्के नहीं ठोके.