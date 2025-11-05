Advertisement
trendingNow12990097
Hindi Newsक्रिकेट

टी20 नहीं वनडे में नंबर 1, दुनिया का ये घातक गेंदबाज बना बल्लेबाजों का काल, क्रिकेट जगत में मचा हड़कंप

टी20 क्रिकेट को क्रिकेट का सबसे रोमांचक फॉर्मेट माना गया है. लोग इस फॉर्मेट को खूब इंजॉय करे हैं. इस फॉर्मेट में रोजाना नए-नए रिकॉर्ड स्थापित होते रहते हैं. ऐसे में आज हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसे खिलाड़ी के बारे मे जो कि वनडे क्रिकेट के नंबर 1 गेंदबाज बन चुका है.

 

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Nov 05, 2025, 07:16 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Rashid khan
Rashid khan

टी20 क्रिकेट को क्रिकेट का सबसे रोमांचक फॉर्मेट माना गया है. लोग इस फॉर्मेट को खूब इंजॉय करे हैं. इस फॉर्मेट में रोजाना नए-नए रिकॉर्ड स्थापित होते रहते हैं. कई बार बल्लेबाज गेंदबाज पर कहर बनकर टूट पड़ते हैं. तो कई बार अपनी खूंखार गेंदबाजी के दम पर मैच का पासा पलट कर रख देते हैं.  टी20 क्रिकेट की बात होती है, तो केवल बल्लेबाजों की बात होती है, लेकिन क्रिकेट के इस फॉर्मेट में बल्लेबाजों का चलना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी गेंदबाजों का चलना है. ऐसे में आज हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसे खिलाड़ी के बारे मे जो कि वनडे क्रिकेट के नंबर 1 गेंदबाज बन चुका है.

राशिद खान

अफगानिस्तान के फिरकी गेंदबाज राशिद खान कुछ ही दिनों पहले टी20I के नंबर 1 गेंदबाज बने थे. हालांकि, फिलहाल वह टी20 रैंकिंग में तीसरे पायदान पर जा चुके हैं. हालांकि, गौरतलब है कि राशिद खान अब वनडे फॉर्मेट के नंबर 1  गेंदबाज बन चुके हैं. राशिद अफगानिस्तान क्रिकेट इतिहास के बेहतरीन खिलाड़ियों में से एक हैं. उन्होंने जो कारनामे किए हैं वह शायद ही कोई कर पाएगा. राशिद अब 710 रेटिंग के साथ वनडे क्रिकेट के नंबर 1 गेंदबाज हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

टी 20 में नंबर 3

राशिद खान एशिया कप के दौरान टी20 इंटरनेशनल के नंबर 1 गेंदबाज बने थे. वह अपनी धारदार गेंदबाजी के साथ-साथ बल्लेबाजी के लिए भी जाने जाते हैं. वहीं, अगर बात करें उनके टी20I में रैंकिंग की तो वह फिलहाल तीसरे पायदान पर खिसक चुके हैं. राशिद अब भारत के वरुण चक्रवर्ती और अकेले हुसैन के बाद नंबर 3 पर हैं.  राशिद 701 रेटिंग के साथ 3 नंबर पर काबिज हैं.

राशिद खान का वनडे करियर

राशिद ने अपने वनडे करियर की शुरुआत साल 2015 में की थी. उन्होंने अपने करियर में अभी तक 117 मैचों की 109 पारियों में 210 विकेट लेने का कारनामा किया है. इस दौरान उनकी गेंदबाजी इकोनॉमी 4.20 की रही है. वहीं, बात अगर करें उनके सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन की तो वह 7/18 का रहा है. राशिद ने अपने वनडे करियर के दौरान 4 बार 6 विकेट हॉल और 6 बार 5 विकेट हॉल लेने का कारनामा किया है.

ये भी पढ़ें: कप्तान भी, रन मशीन भी! टी20I में इस खिलाड़ी का रिकॉर्ड अटूट, आसपास भी नहीं कोई

About the Author
author img
Abhay Tiwari

अभय तिवारी जी न्यूज़ में बतौर स्पोर्ट्स राइटर कार्यरत हैं, उन्हें क्रिकेट की अच्छी समझ है, वो खेल से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बातों पर पैनी नज़र रखते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

Rashid Khan

Trending news

J-K के स्कूलों में वंदे मातरम अनिवार्य करने पर घमासान, मुस्लिम बोले- ये गैर इस्लामिक
Vande Mataram
J-K के स्कूलों में वंदे मातरम अनिवार्य करने पर घमासान, मुस्लिम बोले- ये गैर इस्लामिक
'स्वयंभू बाबा' के जाल में फंसा IT इंजीनियर, करोड़ों का लगा चूना, 7 सालों तक चला खेल
Pune News
'स्वयंभू बाबा' के जाल में फंसा IT इंजीनियर, करोड़ों का लगा चूना, 7 सालों तक चला खेल
दिल्ली में प्रदूषण का तांडव, कई इलाकों में हालात 'गंभीर', चीन बोला- हम मदद को तैयार
Delhi air pollution
दिल्ली में प्रदूषण का तांडव, कई इलाकों में हालात 'गंभीर', चीन बोला- हम मदद को तैयार
शिवसेना नेता संजय राउत मुंबई के फोर्टिस अस्पताल में भर्ती, अचानक बिगड़ी थी तबियत
Sanjay Raut
शिवसेना नेता संजय राउत मुंबई के फोर्टिस अस्पताल में भर्ती, अचानक बिगड़ी थी तबियत
'उन्होंने बर्बाद कर दी सड़कें...', बेंगलुरु के पैचवर्क की उड़ी धज्जियां, छिड़ी बहस
bengaluru news
'उन्होंने बर्बाद कर दी सड़कें...', बेंगलुरु के पैचवर्क की उड़ी धज्जियां, छिड़ी बहस
गुहार लगाता रहा किसान, अफसरों के कान पर नहीं रेंगी जूं; पेट्रोल छिड़ककर खुद को जलाया
farmer died
गुहार लगाता रहा किसान, अफसरों के कान पर नहीं रेंगी जूं; पेट्रोल छिड़ककर खुद को जलाया
नई दिल्ली पहुंची मंगोलिया में फंसी एयर इंडिया की फ्लाइट, सुरक्षित लैंड हुए यात्री
AIR INDIA
नई दिल्ली पहुंची मंगोलिया में फंसी एयर इंडिया की फ्लाइट, सुरक्षित लैंड हुए यात्री
2004 में हमें भी एग्जिट पोल जिता रहे थे लेकिन...राहुल के 'H बम' पर BJP का पलटवार
Kiren Rijiju
2004 में हमें भी एग्जिट पोल जिता रहे थे लेकिन...राहुल के 'H बम' पर BJP का पलटवार
'न बंटो, न कटो, सब साथ रहो...', अबू आजमी ने क्यों कहा- कांग्रेस खत्म हो गई है?
Abu Azmi
'न बंटो, न कटो, सब साथ रहो...', अबू आजमी ने क्यों कहा- कांग्रेस खत्म हो गई है?
सबरीमाला सोना घोटाले का जल्द होगा पर्दाफाश? HC ने दिया साइंटिफिक एग्जामिनेशन का आदेश
Sabarimala temple
सबरीमाला सोना घोटाले का जल्द होगा पर्दाफाश? HC ने दिया साइंटिफिक एग्जामिनेशन का आदेश