टी20 नहीं वनडे में नंबर 1, दुनिया का ये घातक गेंदबाज बना बल्लेबाजों का काल, क्रिकेट जगत में मचा हड़कंप

टी20 क्रिकेट को क्रिकेट का सबसे रोमांचक फॉर्मेट माना गया है. लोग इस फॉर्मेट को खूब इंजॉय करे हैं. इस फॉर्मेट में रोजाना नए-नए रिकॉर्ड स्थापित होते रहते हैं. कई बार बल्लेबाज गेंदबाज पर कहर बनकर टूट पड़ते हैं. तो कई बार अपनी खूंखार गेंदबाजी के दम पर मैच का पासा पलट कर रख देते हैं. टी20 क्रिकेट की बात होती है, तो केवल बल्लेबाजों की बात होती है, लेकिन क्रिकेट के इस फॉर्मेट में बल्लेबाजों का चलना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी गेंदबाजों का चलना है. ऐसे में आज हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसे खिलाड़ी के बारे मे जो कि वनडे क्रिकेट के नंबर 1 गेंदबाज बन चुका है.

राशिद खान

अफगानिस्तान के फिरकी गेंदबाज राशिद खान कुछ ही दिनों पहले टी20I के नंबर 1 गेंदबाज बने थे. हालांकि, फिलहाल वह टी20 रैंकिंग में तीसरे पायदान पर जा चुके हैं. हालांकि, गौरतलब है कि राशिद खान अब वनडे फॉर्मेट के नंबर 1 गेंदबाज बन चुके हैं. राशिद अफगानिस्तान क्रिकेट इतिहास के बेहतरीन खिलाड़ियों में से एक हैं. उन्होंने जो कारनामे किए हैं वह शायद ही कोई कर पाएगा. राशिद अब 710 रेटिंग के साथ वनडे क्रिकेट के नंबर 1 गेंदबाज हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

टी 20 में नंबर 3

राशिद खान एशिया कप के दौरान टी20 इंटरनेशनल के नंबर 1 गेंदबाज बने थे. वह अपनी धारदार गेंदबाजी के साथ-साथ बल्लेबाजी के लिए भी जाने जाते हैं. वहीं, अगर बात करें उनके टी20I में रैंकिंग की तो वह फिलहाल तीसरे पायदान पर खिसक चुके हैं. राशिद अब भारत के वरुण चक्रवर्ती और अकेले हुसैन के बाद नंबर 3 पर हैं. राशिद 701 रेटिंग के साथ 3 नंबर पर काबिज हैं.

राशिद खान का वनडे करियर

राशिद ने अपने वनडे करियर की शुरुआत साल 2015 में की थी. उन्होंने अपने करियर में अभी तक 117 मैचों की 109 पारियों में 210 विकेट लेने का कारनामा किया है. इस दौरान उनकी गेंदबाजी इकोनॉमी 4.20 की रही है. वहीं, बात अगर करें उनके सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन की तो वह 7/18 का रहा है. राशिद ने अपने वनडे करियर के दौरान 4 बार 6 विकेट हॉल और 6 बार 5 विकेट हॉल लेने का कारनामा किया है.

ये भी पढ़ें: कप्तान भी, रन मशीन भी! टी20I में इस खिलाड़ी का रिकॉर्ड अटूट, आसपास भी नहीं कोई