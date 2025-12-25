चैंपियन राशिद की नए कप्तान मारक्रम से 'महाजंग', किसकी टीम में कितना है दम? बदले की आग में धधक रही डरबन

साउथ अफ्रीका टी20 लीग का आगाज 26 दिसंबर को रोमांचक जंग के साथ होने वाला है. पिछले सीजन की चैंपियन राशिद खान की टीम इस सीजन में भी घातक नजर आ रही है. राशिद एंड कंपनी जीत के साथ आगाज करने को बेताब है, लेकिन इस बार डरबन सुपर जायंट्स को हराना इतना आसान नहीं होगा.
Trending Photos
साउथ अफ्रीका टी20 लीग का आगाज 26 दिसंबर को रोमांचक जंग के साथ होने वाला है. पिछले सीजन की चैंपियन राशिद खान की टीम इस सीजन में भी घातक नजर आ रही है. राशिद एंड कंपनी जीत के साथ आगाज करने को बेताब है, लेकिन इस बार डरबन सुपर जायंट्स को हराना इतना आसान नहीं होगा. डरबन सुपर जायंट्स ने अपनी टीम को पूरी तरह से बदल दिया है और MI केप टाउन के होमकमिंग को खराब करके पिछले क्रिसमस के ग्रिंच बनने में पूरी तरह सक्षम हैं.
नए कप्तान एडेन मारक्रम
नए कप्तान एडेन मार्करम, जिन्होंने पहले सनराइजर्स ईस्टर्न केप के साथ दो बार यह प्रतियोगिता जीती है. लांस क्लूजनर की टीम में ढेर सारा अनुभव और जीतने की मानसिकता लेकर आए हैं. सुपर जायंट्स के पास अपनी स्टार-स्टडेड टीम में शानदार खिलाड़ियों की भरमार है, जिसमें मार्करम के साथ इंग्लैंड के पूर्व T20 विश्व कप विजेता कप्तान जोस बटलर भी शामिल हैं.
केन विलियम्सन का अनुभव
बल्लेबाजी विभाग में न्यूजीलैंड के दिग्गज केन विलियमसन और पूर्व प्रोटियाज व्हाइट-बॉल बल्लेबाज हेनरिक क्लासेन के रूप में और भी अनुभव है. वेस्टइंडीज के सुनील नरेन दुर्भाग्य से अभी उपलब्ध नहीं हैं. सुपर जायंट्स ने प्रोटियाज टेस्ट हीरो साइमन हार्मर को स्पिनिंग दल को और मजबूत करने के लिए शामिल किया है. वहीं, अफगानिस्तान के मिस्ट्री गेंदबाज नूर अहमद भी शामिल हैं.
टीम पर क्या बोले मारक्रम
मारक्रम ने अपनी टीम पर कहा, 'सेटअप में वास्तव में एक अच्छा संतुलन है और हमारे पास अच्छे खिलाड़ियों का एक अच्छा समूह है. हमारे पास कुछ बहुत अच्छे ऑलराउंडर हैं, जो बटलर, क्लासेन और अन्य जैसे 2-3 विश्व स्तरीय खिलाड़ियों के साथ मिले हुए हैं. मुझे लगता है कि इसका बहुत कुछ एक टीम के रूप में अपनी ताकत और अपनी पहचान खोजने और हमें अच्छा क्रिकेट खेलने और क्रिकेट मैच जीतने का सबसे अच्छा मौका क्या देता है, इस पर निर्भर करता है, इसलिए यह स्पष्ट रूप से हमारे लिए एक नई और रोमांचक चुनौती है, जिसमें बहुत सारे नए चेहरे हैं.'
ये भी पढे़ं.. राशिद की टीम पूरी सॉलिड... SA20 से पहले कप्तान ने भरी हुंकार, कहा- सभी प्लेयर अनुभवी हैं..
दमदार है MI केपटाउन
दूसरी तरफ MI केपटाउन भी दमदार है. टीम में कगिसो रबाडा, रयान रिकेल्टन, कॉर्बिन बॉश जैसे कई सुपरस्टार हैं. साथ ही इंटरनेशनल खिलाड़ी राशिद खान, ट्रेंट बोल्ट और नए आए निकोलस पूरन जैसे प्लेयर्स इस टीम को और भी घातक बना देते हैं. पूरे सीजन इस टीम में पूरा फोकस निकोलस पूरन पर होगा जो अपने बैटिंग से गेंदबाजों को धोते दिखते हैं.