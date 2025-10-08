Advertisement
राशिद खान ने रचा इतिहास, वनडे क्रिकेट में 'दोहरा शतक' लगाने वाले बने देश के पहले क्रिकेटर

बांग्लादेश और अफगानिस्तान के बीच खेले गए पहले वनडे मैच में स्टार ऑलराउंडर राशिद खान ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि नाम कर ली. दरअसल, राशिद खान ने अफगानिस्तान के लिए इस फॉर्मेट में ऐसा दोहरा शतक पूरा किया, जो अफगान टीम के लिए इससे पहले कोई भी नहीं कर पाया.

Written By  Shivam Upadhyay|Last Updated: Oct 08, 2025, 11:12 PM IST
राशिद खान का दोहरा शतक

राशिद खान से मैच में गजब की बॉलिंग देखने को मिली. राशिद खान ने 10 ओवर की गेंदबाजी में सिर्फ 38 रन दिए और तीन बल्लेबाजों को अपना शिकार बनाया. अफगानिस्तान के गेंदबाजों में उनका इकॉनमी रेट सबसे बेहतरीन रहा. राशिद ने 3.80 के इकॉनमी से गेंदबाजी की. मैच में एक विकेट लेते ही राशिद ने वनडे में विकेटों का दोहरा शतक पूरा कर लिया. इसके साथ ही वह अफगानिस्तान के लिए वनडे फॉर्मेट में 200 विकेट हासिल करने वाले पहले क्रिकेटर भी बन गए.

अफगानिस्तान के लिए सबसे ज्यादा वनडे विकेट

राशिद खान - 202
मोहम्मद नबी - 176
दौलत जादरान - 115
मुजीब उर रहमान - 101
गुलबदीन नायब - 74

उपलब्धि हासिल कर जाहिर की खुशी

वनडे में 200 विकेट लेने वाले देश के पहले गेंदबाज बनने पर राशिद खान ने कहा, 'मुझे बहुत गर्व है कि यह एक बड़ी उपलब्धि है और मैं अफगानिस्तान के लिए योगदान देते रहने की पूरी कोशिश करूंगा. 200 विकेट तक पहुंचने में 10 साल लग गए और मैं खुश और गौरवान्वित हूं. मुझे लगता है कि विकेट स्पिन ले रहा था, फिर भी मुझे लगता है कि यह पीछा करने के लिए एक अच्छा स्कोर है और हमें सकारात्मक क्रिकेट खेलना होगा. टॉप ऑर्डर के लिए आगे आना और अच्छी शुरुआत देना जरूरी है और यही मध्य क्रम को कुछ आजादी देता है. इस फॉर्मेट में आप अपना समय ले सकते हैं, अच्छा खेल सकते हैं और काम पूरा कर सकते हैं.'

अजमतुल्लाह ने भी झटके तीन विकेट

राशिद के अलावा अजमतुल्लाह ओमरजई ने भी तीन विकेट चटकाए. उनके अलावा गजनफर ने दी और नांगेयालिया  खरोटे ने एक विकेट लिया. बांग्लादेश के लिए टॉप रन स्कोरर रहे कप्तान मेहदी हसन मिराज, जिन्होंने 60 रन की पारी खेली. तौहीद हृदय ने 56 रन बनाए. ओपनर सैफ हसन 26 रन ही बना सके.

Shivam Upadhyay

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में करियर शुरू किया. खेलों में रुचि पत्रकारिता की पिच तक खींच लाई. अलग-अलग एंगल से खेल की खबरें कवर करने का अनुभव. जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में...और पढ़ें

Rashid KhanAfghanistan cricket

