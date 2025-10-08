राशिद खान ने रचा इतिहास, वनडे क्रिकेट में 'दोहरा शतक' लगाने वाले बने देश के पहले क्रिकेटर

बांग्लादेश और अफगानिस्तान के बीच खेले गए पहले वनडे मैच में स्टार ऑलराउंडर राशिद खान ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि नाम कर ली. दरअसल, राशिद खान ने अफगानिस्तान के लिए इस फॉर्मेट में ऐसा दोहरा शतक पूरा किया, जो अफगान टीम के लिए इससे पहले कोई भी नहीं कर पाया. अबू धाबी के शेख जायद क्रिकेट स्टेडियम में बांग्लादेश की टीम ने पहले बैटिंग की. बांग्लादेश की पारी पूरे ओवर खेले बिना ही 221 रन पर ढेर हो गई. बांग्लादेश के बल्लेबज 48.5 ओवर ही बल्लेबाजी कर सके. इसी दौरान राशिद खान ने दोहरे शतक की अद्भुत उपलब्धि नाम की.

राशिद खान का दोहरा शतक

राशिद खान से मैच में गजब की बॉलिंग देखने को मिली. राशिद खान ने 10 ओवर की गेंदबाजी में सिर्फ 38 रन दिए और तीन बल्लेबाजों को अपना शिकार बनाया. अफगानिस्तान के गेंदबाजों में उनका इकॉनमी रेट सबसे बेहतरीन रहा. राशिद ने 3.80 के इकॉनमी से गेंदबाजी की. मैच में एक विकेट लेते ही राशिद ने वनडे में विकेटों का दोहरा शतक पूरा कर लिया. इसके साथ ही वह अफगानिस्तान के लिए वनडे फॉर्मेट में 200 विकेट हासिल करने वाले पहले क्रिकेटर भी बन गए.

अफगानिस्तान के लिए सबसे ज्यादा वनडे विकेट

राशिद खान - 202

मोहम्मद नबी - 176

दौलत जादरान - 115

मुजीब उर रहमान - 101

गुलबदीन नायब - 74

उपलब्धि हासिल कर जाहिर की खुशी

वनडे में 200 विकेट लेने वाले देश के पहले गेंदबाज बनने पर राशिद खान ने कहा, 'मुझे बहुत गर्व है कि यह एक बड़ी उपलब्धि है और मैं अफगानिस्तान के लिए योगदान देते रहने की पूरी कोशिश करूंगा. 200 विकेट तक पहुंचने में 10 साल लग गए और मैं खुश और गौरवान्वित हूं. मुझे लगता है कि विकेट स्पिन ले रहा था, फिर भी मुझे लगता है कि यह पीछा करने के लिए एक अच्छा स्कोर है और हमें सकारात्मक क्रिकेट खेलना होगा. टॉप ऑर्डर के लिए आगे आना और अच्छी शुरुआत देना जरूरी है और यही मध्य क्रम को कुछ आजादी देता है. इस फॉर्मेट में आप अपना समय ले सकते हैं, अच्छा खेल सकते हैं और काम पूरा कर सकते हैं.'

अजमतुल्लाह ने भी झटके तीन विकेट

राशिद के अलावा अजमतुल्लाह ओमरजई ने भी तीन विकेट चटकाए. उनके अलावा गजनफर ने दी और नांगेयालिया खरोटे ने एक विकेट लिया. बांग्लादेश के लिए टॉप रन स्कोरर रहे कप्तान मेहदी हसन मिराज, जिन्होंने 60 रन की पारी खेली. तौहीद हृदय ने 56 रन बनाए. ओपनर सैफ हसन 26 रन ही बना सके.