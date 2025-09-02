अफगानिस्तान के दिग्गज गेंदबाज ने विश्व क्रिकेट में लहराया परचम, टी20 क्रिकेट में तोड़ दिया सबसे बड़ा रिकॉर्ड
क्रिकेट

अफगानिस्तान के दिग्गज गेंदबाज ने विश्व क्रिकेट में लहराया परचम, टी20 क्रिकेट में तोड़ दिया सबसे बड़ा रिकॉर्ड

अफगानिस्तान के दिग्गज स्पिन बॉलर राशिद खान ने अपनी शानदार गेंदबाजी की बदौलत ऐतिहासिक कारनामा कर सबको हैरत में छोड़ दिया है. राशिद अब क्रिकेट के इस फॉर्मेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन चुके हैं.  उन्होंने ये ऐतिहासिक कारनामा यूएई के खिलाफ चल रहे ट्राई सीरीज के दौरान किया. 

Sep 02, 2025, 11:56 AM IST
Rashid Khan creates History
Rashid Khan creates History

अफगानिस्तान के दिग्गज स्पिन बॉलर राशिद खान ने अपनी शानदार गेंदबाजी की बदौलत ऐतिहासिक कारनामा कर सबको हैरत में छोड़ दिया है. राशिद अब क्रिकेट के इस फॉर्मेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन चुके हैं.  उन्होंने ये ऐतिहासिक कारनामा यूएई के खिलाफ चल रहे ट्राई सीरीज के दौरान किया. राशिद ने शारजाह में खेले जा रहे टी20 मैच में एक बार फिर ये साबित कर दिया कि वो क्यों स्पिन के महारथी कहे जाते हैं. उन्होंने ना सिर्फ अपनी टीम को शानदार गेंदबाजी के दम पर जीत दिलाई बल्कि ऐसा कारनामा कर दिया है, जो कि शायद ही अफगानिस्तान के क्रिकेट इतिहास में आज तक किसी ने किया होगा.

राशिद ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड

राशिद ने न्यूजीलैंड के टिम साउदी का रिकॉर्ड को ध्वस्त करते हुए शानदार उपलब्धि हासिल की है.  इससे पहले साउदी ने ये रिकॉर्ड  126 मैचों में 2753 गेंदों की मदद से 164 विकेट लेकर नंबर 1 पर बने हुए थे. वहीं अफगानी स्पिनर राशिद खान ने करिश्माई गेंदबाजी करते हुए सिर्फ 98 मैचों में 2240 गेंद फेंकते हुए  165 विकेट लेकर इतिहास रच दिया है. राशिद ने महज  26 साल की उम्र में ये शानदार कीर्तिमान स्थापित कर दिया है.

राशिद का ऐतिहासिक प्रदर्शन 

राशिद खान ने यूएई के बल्लेबाजों को चारों खाने चित करते हुए मात्र 4 ओवर में 21 रन देकर  3 विकेट हासिल करते ही इतिहास रच दिया. ऐसा करने वाले वे अफगानिस्तान क्रिकेट इतिहास में पहले गेंदबाज बने. यही नहीं राशिद ने अकेले दम पर मैच का पासा पलट दिया और बतौर कप्तान अपनी टीम को यूएई के खिलाफ 38 रनों से जीत दिलाई. 

राशिद का टी 20 करियर

राशिद खान ने अपने टी20 करियर की शुरुआत साल 2015 में की थी. अभी तक अपने टी 20 करियर में खेले 98 मैचों की 98 पारियों में राशिद ने 6.07 की इकोनॉमी से 165 विकेट चटकाए हैं.  इस दौरान उनका बेस्ट बॉलिंग फिर मात्र 3 रन देकर 5 विकेट का रहा है. वहीं, राशिद बल्लेबाजी करते हुए 98 मैचों में 506 रन बनाने में कामयाब रहे हैं. इस दौरान उनका उच्चतम स्कोर 48 रनों का रहा है. राशिद को ज्यादा बल्लेबाजी करने का मौका मिला नहीं है, लेकिन गेंद से उन्होंने खूब करिशमा किया है. 

