हारकर भी जीत गए राशिद खान, इस महान भारतीय गेंदबाज का रिकॉर्ड तोड़ रचा इतिहास

बांग्लादेश और अफगानिस्तान के बीच खेले गए एशिया कप के 9वें मैच में बांग्लादेश ने बाजी मारी. मैच अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में खेला गया. पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश ने 154 रन बनाए थे, जवाब में अफगानिस्तान 146 रन ही बना सकी और ये मुकाबला 8 रनों से हार गई, लेकिन इस मैच में अफगानिस्तान के दिग्गज गेंदबाज राशिद खान ने ऐतिहासिक कारनामा कर सबको चौंका दिया. उन्होंने भारत के स्टार गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार का रिकॉर्ड तोड़ दिया है.

राशिद ने रचा इतिहास

बांग्लादेश के खिलाफ राशिद खान ने 4 ओवरों में 26 रन देकर 6.50 के इकोनॉमी रेट से 2 विकेट झटके. ऐसा करते ही राशिद ने भुवनेश्वर कुमार के टी20 में सबसे ज्यादा विकेट लेने के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया. टी20 एशिया कप में सबसे ज्यादा विकेट झटकने के मामले में अब राशिद खान नंबर 1 गेंदबाज बन चुके हैं. राशिद ने इस कीर्तिमान को रचने के लिए 10 मैचों का सहारा लिया.

एशिया कप के टॉप 5 गेंदबाज

राशिद खान- 14 विकेट (अफगानिस्तान)

भुवनेश्वर कुमार- 13 विकेट (भारत)

वानिंदु हसरंगा - 12 विकेट (श्रीलंका)

अमजद जावेद - 12 विकेट (यूएई)

हार्दिक पांड्या - 12 विकेट (भारत)

राशिद का टी20 करियर

राशिद खान ने अपने टी20 करियर की शुरुआत साल 2015 में जिम्बाब्वे के खिलाफ की थी. वे मौजूदा समय में टी20 इंटरनेशनल के नंबर 1 खिलाड़ी भी हैं. राशिद ने अपने टी20 करियर में खेले 102 मैचों की 102 पारियों में 13.70 के औसत से और 6.13 की इकोनॉमी से 173 विकेट झटके हैं. इस दौरान उनका बेस्ट प्रदर्शन 5/3 का रहा है. उन्होंने 2 बार 5 विकेट हॉल पूरा करने का कारनामा भी किया है.

