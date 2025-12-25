Advertisement
trendingNow13053703
Hindi Newsक्रिकेटराशिद की टीम पूरी सॉलिड... SA20 से पहले कप्तान ने भरी हुंकार, कहा- सभी प्लेयर अनुभवी हैं..

राशिद की टीम पूरी सॉलिड... SA20 से पहले कप्तान ने भरी हुंकार, कहा- सभी प्लेयर अनुभवी हैं..

SA20 का आगाज 26 दिसंबर से हो जाएगा. अपने पहले मैच के लिए तैयार होते हुए कप्तान राशिद खान ने अपनी सॉलि़ड टीम पर चर्चा की. राशिद अनुभवी खिलाड़ियों पर भरोसा कर रहे हैं कि वे परिस्थितियों के हिसाब से ढल जाएंगे क्योंकि वे इस टूर्नामेंट में अपने ओवरऑल प्रदर्शन को जारी रखने की उम्मीद कर रहे हैं.

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Dec 25, 2025, 11:39 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Rashid Khan
Rashid Khan

SA20 का आगाज 26 दिसंबर से हो जाएगा. अपने पहले मैच के लिए तैयार होते हुए कप्तान राशिद खान ने अपनी सॉलि़ड टीम पर चर्चा की. राशिद अनुभवी खिलाड़ियों पर भरोसा कर रहे हैं कि वे परिस्थितियों के हिसाब से ढल जाएंगे क्योंकि वे इस टूर्नामेंट में अपने ओवरऑल प्रदर्शन को जारी रखने की उम्मीद कर रहे हैं. राशिद एंड कंपनी शुक्रवार को डरबन सुपर जायंट्स (DSG) के खिलाफ अपने पहले SA20 सीजन 4 का पहले मैच में जी के साथ आगाज करना चाहेगी. 

पिछले सीजन अजेय थी MI केपटाउन

पिछले सीजन में डिफेंडिंग चैंपियन अपने घर में पांच मैचों में अजेय रहे थे. न्यूलैंड्स राशिद की टीम के लिए जीत का किला साबित हुआ था और टीम चैंपियन बनी थी. घरेलू टीम में प्रोटियाज के कगिसो रबाडा, रयान रिकेल्टन, कॉर्बिन बॉश जैसे कई सुपरस्टार हैं, साथ ही इंटरनेशनल खिलाड़ी राशिद खान, ट्रेंट बोल्ट और नए आए निकोलस पूरन भी हैं, जो MI केप टाउन के फैंस का मनोरंजन करने के लिए तैयार हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

क्या बोले राशिद खान?

राशिद खान ने कहा, 'पिछले साल इस साल की तुलना में अधिक दबाव था, आप जानते हैं, हम लगातार दो बार सबसे नीचे आए थे और उससे ऊपर आकर ट्रॉफी जीतना हमारे लिए एक टीम के तौर पर बहुत बड़ी बात थी. मुझे लगता है कि हमने जो सही किया वह यह था कि हमने एक टीम के तौर पर मिलकर खेला, और हमने खेल के कुछ खास पलों में जिम्मेदारी ली. 

ये भी पढ़ें.. 7 महीने बाद फिर आएगी ICC ट्रॉफी! मजूमदार ने कर ली तैयारी, टीम में लगेगा वर्ल्ड कप वाला फॉर्मूला

प्लेयर्स पर की बात

उन्होंने आगे कहा, 'हर खिलाड़ी अनुभवी है और वे खुद को स्थिति और टीम की पोजीशन के हिसाब से बहुत जल्दी ढाल लेंगे. हर कोई बहुत प्रोफेशनल है, उन्होंने दुनिया भर में बहुत क्रिकेट खेला है और मुझे लगता है कि उनके लिए माहौल में ढलना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा.' विस्फोटक बल्लेबाज निकोलस पूरन पर सभी की नजरें होंगी. राशिद ने पूरन पर कहा, 'वह खेल में बहुत सारी एनर्जी लाएंगे. हम जानते हैं कि वह कितने खतरनाक और कितने अच्छे क्रिकेटर हैं. वह ऐसे इंसान हैं जो आते ही बहुत सारे छक्के लगाते हैं, आप देखेंगे. वह एनर्जी और मनोरंजन से भरपूर इंसान हैं, और मुझे यकीन है कि उन्हें यहां अपना समय बहुत पसंद आएगा.'

About the Author
author img
Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

Rashid Khan

Trending news

हिंदुओं को जलाएंगे लेकिन गाजा पर चिल्लाएंगे, भारत में फैल रहा कट्टरवाद का वायरस?
DNA
हिंदुओं को जलाएंगे लेकिन गाजा पर चिल्लाएंगे, भारत में फैल रहा कट्टरवाद का वायरस?
जल्द होगी भगोड़े विजय माल्या की भारत वापसी? मंत्री ने इशारे में कह दी बात
National News
जल्द होगी भगोड़े विजय माल्या की भारत वापसी? मंत्री ने इशारे में कह दी बात
20 साल बाद साथ आए उद्धव-राज, शरद पवार ने भी बदला पाला! अब अकेले क्या करेगी कांग्रेस?
Maharashtra politics
20 साल बाद साथ आए उद्धव-राज, शरद पवार ने भी बदला पाला! अब अकेले क्या करेगी कांग्रेस?
मैसूर में बड़ा धमाका, तेज विस्फोट से एक की मौत; कई घायल
Mysore Blast
मैसूर में बड़ा धमाका, तेज विस्फोट से एक की मौत; कई घायल
उत्तर भारत में शुरू हुआ ठंड का असली खेला, 27 दिसंबर को सर्दी दिखाएगी अपने तेवर
weather update
उत्तर भारत में शुरू हुआ ठंड का असली खेला, 27 दिसंबर को सर्दी दिखाएगी अपने तेवर
विजय हजारे ट्रॉफी से अचानक बाहर हुए वैभव सूर्यवंशी, 1 ही मैच के बाद क्यों हुए बाहर?
National News
विजय हजारे ट्रॉफी से अचानक बाहर हुए वैभव सूर्यवंशी, 1 ही मैच के बाद क्यों हुए बाहर?
क्या बांग्लादेश सच में ‘चिकन नेक’ छीन सकता है? आंकड़े बताते हैं पूरी सच्चाई
India Bangladesh News in Hindi
क्या बांग्लादेश सच में ‘चिकन नेक’ छीन सकता है? आंकड़े बताते हैं पूरी सच्चाई
BMC चुनाव से पहले मुंबई में घमासान, CM फडणवीस के जिहादी वाले बयान पर भड़की कांग्रेस
Maharashtra politics
BMC चुनाव से पहले मुंबई में घमासान, CM फडणवीस के जिहादी वाले बयान पर भड़की कांग्रेस
दीपू की हत्या का सोशल मीडिया पर जश्न मना रहे यूजर्स पर असम सरकार का चाबुक. 1 अरेस्ट
bangladesh news in hindi
दीपू की हत्या का सोशल मीडिया पर जश्न मना रहे यूजर्स पर असम सरकार का चाबुक. 1 अरेस्ट
'जिहादी मानसिकता को कुचल देंगे...' फडणवीस ने ठाकरे ब्रदर्स पर साधा निशाना
BMC elections
'जिहादी मानसिकता को कुचल देंगे...' फडणवीस ने ठाकरे ब्रदर्स पर साधा निशाना