Advertisement
trendingNow13107135
Hindi Newsक्रिकेटराशिद खान या एडम जम्पा.. टी20 वर्ल्ड कप के महारिकॉर्ड में दिलचस्प रेस, किसपर सजेगा ताज?

राशिद खान या एडम जम्पा.. टी20 वर्ल्ड कप के महारिकॉर्ड में दिलचस्प रेस, किसपर सजेगा ताज?

T20 World Cup 2026: टी20 वर्ल्ड कप 2026 का रोमांच चरम पर है. एक के बाद एक रिकॉर्ड टूटते नजर आ रहे हैं. हम आपको एक ऐसे रिकॉर्ड के बारे में बताने जा रहे हैं जिसमें दो स्टार खिलाड़ियों के बीच दिलचस्प रेस है. फिलहाल दोनों ही प्लेयर्स बराबरी पर पर टिके हुए हैं. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Feb 12, 2026, 04:55 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

राशिद खान या एडम जम्पा.. टी20 वर्ल्ड कप के महारिकॉर्ड में दिलचस्प रेस, किसपर सजेगा ताज?

T20 World Cup 2026: टी20 वर्ल्ड कप 2026 का रोमांच चरम पर है. एक के बाद एक रिकॉर्ड टूटते नजर आ रहे हैं. हम आपको एक ऐसे रिकॉर्ड के बारे में बताने जा रहे हैं जिसमें दो स्टार खिलाड़ियों के बीच दिलचस्प रेस है. फिलहाल दोनों ही प्लेयर्स बराबरी पर पर टिके हुए हैं. ये दोनों एडम जम्पा और राशिद खान ने हैं. दोनों के ही आंकड़े टी20 फॉर्मेट में शानदार रहे हैं जिसके चलते अब टी20 वर्ल्ड कप के रिकॉर्ड्स में भी जंग छिड़ चुकी है. 

जम्पा ने हासिल की उपलब्धि

एडम जम्पा ने पाकिस्तान के पूर्व ऑलराउंडर शाहिद अफरीदी को पीछे छोड़कर T20 वर्ल्ड कप में दूसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज के तौर पर बड़ी उपलब्धि हासिल की. उन्होंने स्पिनर ने कोलंबो में आयरलैंड के खिलाफ अपनी टीम के ICC T20 वर्ल्ड कप कैंपेन के पहले मैच के दौरान चार्ट में यह बढ़त हासिल की. ​​183 रन के डिफेंस के दौरान, उन्होंने शानदार चार विकेट लिए और मैच के आखिर में चार ओवर में 4/23 के आंकड़े हासिल किए.

Add Zee News as a Preferred Source

रेस में राशिद खान

टी20 वर्ल्ड कप इतिहास के टॉप विकेट टेकर की रेस में राशिद खान भी हैं जिन्होंने अभी तक 25 मैच में 40 विकेट दर्ज किए हैं. वहीं, एडम जम्पा ने यही आंकड़ा 22 मैच में हासिल किया है. इस लिस्ट में नंबर-1 पर शाकिब अल हसन हैं जिन्होंने 43 मैच में 50 विकेट झटके हैं. वहीं, दूसरे नंबर पर वानिंदु हसरंगा हैं जो महज 20 मैच में 40 के आंकड़े पर हैं. लेकिन वह टी20 वर्ल्ड कप 2026 का हिस्सा होकर भी इस रेस से बदकिस्मती से बाहर हो गए. 

ये भी पढे़ं.. महामुकाबले से पहले बाबर हुए जबरदस्त ट्रोलिंग का शिकार, पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने कहा

वानिंदु हसंरगा वर्ल्ड कप से बाहर

हसरंगा टी20 वर्ल्ड कप 2026 में महज एक ही मैच खेलकर पूरे टूर्नामेंट से चोट के चलते बाहर हो गए हैं. उन्होंने इस वर्ल्ड कप में 3 विकेट हासिल किए थे. अब राशिद खान और एडम जम्पा में देखना होगा कि कौन पहले टी20 वर्ल्ड कप इतिहास का टॉप विकेट टेकर बनता है और कितने मैच में बचे हुए 10 विकेट लेने में कामयाब होता है. हालांकि, इस उपलब्धि के लिए दोनों की टीमों को सेमीफाइनल तक का सफर तय करना होगा. 

About the Author
author img
Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

T20 World Cup 2026

Trending news

राहुल गांधी पर बरसे हरदीप पुरी, कहा- फ्रेमवर्क पढ़ा होता तो गधा बनने से बच जाते
Hardeep Singh Puri
राहुल गांधी पर बरसे हरदीप पुरी, कहा- फ्रेमवर्क पढ़ा होता तो गधा बनने से बच जाते
कैमरा-मोबाइल ले जाना मना है फिर महिला ने भवन के अंदर का कैसे बना लिया वीडियो?
mata vaishno devi bhawan video
कैमरा-मोबाइल ले जाना मना है फिर महिला ने भवन के अंदर का कैसे बना लिया वीडियो?
बुक लिखने से पहले लेनी होगी इजाजत,नरवणे की किताब पर बवाल के बीच एक्शन में मोदी सरकार
General MM Naravane
बुक लिखने से पहले लेनी होगी इजाजत,नरवणे की किताब पर बवाल के बीच एक्शन में मोदी सरकार
वोट नहीं दिया तो जनता से वापस मांग लिए कुकर-पैसे; नेता की इस हरकत ने चौंकाया
Telangana Municipal Elections
वोट नहीं दिया तो जनता से वापस मांग लिए कुकर-पैसे; नेता की इस हरकत ने चौंकाया
मैं BJP को देता हूं चुनौती..राहुल गांधी के खिलाफ प्रिविलेज मोशन पर बोले KC वेणुगोपाल
Rahul Gandhi
मैं BJP को देता हूं चुनौती..राहुल गांधी के खिलाफ प्रिविलेज मोशन पर बोले KC वेणुगोपाल
गृह मंत्रालय के नए निर्देश पर जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष ने जताया एतराज
MHA guidelines national song
गृह मंत्रालय के नए निर्देश पर जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष ने जताया एतराज
कुर्सी की खींचतान के बीच दिल्ली पहुंचे शिवकुमार, 'तीसरे मोर्चे' की बैठक के बाद हलचल
DK Shivakumar
कुर्सी की खींचतान के बीच दिल्ली पहुंचे शिवकुमार, 'तीसरे मोर्चे' की बैठक के बाद हलचल
स्पीकर चैंबर में हंगामा? रिजिजू का बड़ा आरोप- 20-25 कांग्रेस सांसदों ने की बदसलूकी
Kiren Rijiju Statement
स्पीकर चैंबर में हंगामा? रिजिजू का बड़ा आरोप- 20-25 कांग्रेस सांसदों ने की बदसलूकी
आप कुछ ज्यादा पढ़ रहे... वांगचुक पर सुप्रीम कोर्ट में चीन-पाकिस्तान का जिक्र क्यों?
Sonam Wangchuk
आप कुछ ज्यादा पढ़ रहे... वांगचुक पर सुप्रीम कोर्ट में चीन-पाकिस्तान का जिक्र क्यों?
Bharat Bandh: ओडिशा, केरल, पश्चिम बंगाल और... देशभर में क्या है भारत बंद का माहौल?
Bharat Bandh
Bharat Bandh: ओडिशा, केरल, पश्चिम बंगाल और... देशभर में क्या है भारत बंद का माहौल?