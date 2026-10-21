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आईसीसी वनडे रैंकिंग में राशिद खान का जलवा, नंबर-1 पोजीशन और मजबूत की, अबरार अहमद से 80 अंक आगे

जिम्बाब्वे के खिलाफ ट्राई सीरीज के मुकाबले में शानदार प्रदर्शन करने वाले अफगानिस्तान के स्पिन गेंदबाज राशिद खान ने गेंदबाजों की वनडे रैंकिंग में अपनी नंबर एक की पोजीशन को और मजबूत कर लिया है. टी20 इंटरनेशनल बॉलिंग रैंकिंग में भी नंबर 1 पर काबिज राशिद ने जिम्बाब्वे के खिलाफ 8 ओवर में 17 रन देकर 4 विकेट लिए थे.

Written ByRohit Raj
Published: Oct 21, 2026, 10:57 PM IST|Updated: Oct 21, 2026, 10:57 PM IST
आईसीसी वनडे रैंकिंग में राशिद खान का जलवा, नंबर-1 पोजीशन और मजबूत की, अबरार अहमद से 80 अंक आगे
Image Credit: राशिद खान.

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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