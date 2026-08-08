राशिद खान ने गेंदबाजी से बरपाया ऐसा कहर, अकरम-शमी-बोल्ट... एक झटके में तोड़ा 6 दिग्गज गेंदबाजों का रिकॉर्ड

Ireland vs Afghanistan: स्टार लेग स्पिनर राशिद खान की शानदार गेंदबाजी के दम पर अफगानिस्तान ने दूसरे वनडे मैच में आयरलैंड को 92 रनों से रौंद दिया. ब्रेडी क्रिकेट क्लब में खेला गया ये मुकाबला बारिश की वजह से 47-47 ओवर का हुआ. अफगानिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए स्कोरबोर्ड पर 299 रन टांग दिए. इसके जवाब में आयरिश टीम 207 रनों पर ढेर हो गई. अफगान के स्टार स्पिनर राशिद खान के सामने आयरलैंड के बल्लेबाजों ने घुटने टेक दिए. राशिद ने 7.4 ओवर में 34 रन देकर 6 विकेट चटकाए और एक झटके में 6 दिग्गज गेंदबाजों को पीछे छोड़ दिया.
अफगानिस्तान के लिए 121 एकदिवसीय मैच खेल चुके राशिद खान अब तक इस फॉर्मेट में 7 बार 'पंजा' (फाइव विकेट हॉल) खोल चुके हैं. आयरलैंड के खिलाफ मैच में उन्होंने अपने ODI करियर का 7वां फाइफर लिया और इसके साथ ही भारत के मोहम्मद शमी, पाकिस्तान के पूर्व दिग्गज वसीम अकरम सहित कई दिग्गजों का रिकॉर्ड तोड़ दिया.
ODI क्रिकेट में राशिद खान का रिकॉर्ड शानदार रहा है. इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 121 मैचों में वो 6 बार किसी मैच में चार विकेट और 7 बार पांच विकेट ले चुके हैं. आयरलैंड की बल्लेबाजी क्रम की धज्जियां उड़ाते हुए उन्होंने एक और बड़ी उपलब्धि अपने नाम की. राशिद खान अब ODI में सबसे अधिक बार किसी मैच में 5 विकेट लेने के मामले में 7वें स्थान पर पहुंच गए हैं. उन्होंने भारत के स्टार तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी, पाकिस्तान के पूर्व महान पेसर वसीम अकरम, बांग्लादेश के मुस्तफिजुर रहमान, न्यूजीलैंड के ट्रेंट बोल्ट, साउथ अफ्रीका के पूर्व गेंदबाज लांस क्लूजनर और पाकिस्तान के पूर्व स्पिनर सकलैन मुश्ताक का रिकॉर्ड तोड़ दिया. इन सभी गेंदबाजों ने ODI में 6 बार ये कारनामा किया है.
वनडे इंटरनेशनल मैचों में सबसे अधिक बार 'पंजा' खोलने के मामले में पाकिस्तान के पूर्व दिग्गज तेज गेंदबाज वकार यूनिस अभी भी शिखर पर मौजूद हैं. उन्होंने 262 मैचों में 13 बार ये कारनामा किया था. दूसरे नंबर पर श्रीलंका के पूर्व महान स्पिनर मुथैया मुरलीधरन (10 बार) और तीसरे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया के धाकड़ पेसर मिचेल स्टार्क (9 बार) हैं. राशिद खान के पास इस लिस्ट के शिखर पर पहुंचने का मौका है, क्योंकि वो अभी 27 साल के हैं और कम से कम 4-5 साल तो इस फॉर्मेट में आसानी से खेल सकते हैं. राशिद खान ने अब तक 121 वनडे इंटरनेशनल मैचों में 19.54 की शानदार औसत से 220 विकेट चटकाए हैं. उनका बेस्ट प्रदर्शन 18 रन देकर 7 विकेट रहा है.