राशिद खान ने गेंदबाजी से बरपाया ऐसा कहर, अकरम-शमी-बोल्ट... एक झटके में तोड़ा 6 दिग्गज गेंदबाजों का रिकॉर्ड

ODI क्रिकेट में राशिद खान का रिकॉर्ड शानदार रहा है. इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 121 मैचों में वो 6 बार किसी मैच में चार विकेट और 7 बार पांच विकेट ले चुके हैं. आयरलैंड की बल्लेबाजी क्रम की धज्जियां उड़ाते हुए उन्होंने एक और बड़ी उपलब्धि अपने नाम की. राशिद खान अब ODI में सबसे अधिक बार किसी मैच में 5 विकेट लेने के मामले में 7वें स्थान पर पहुंच गए हैं. उन्होंने भारत के स्टार तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी, पाकिस्तान के पूर्व महान पेसर वसीम अकरम, बांग्लादेश के मुस्तफिजुर रहमान, न्यूजीलैंड के ट्रेंट बोल्ट, साउथ अफ्रीका के पूर्व गेंदबाज लांस क्लूजनर और पाकिस्तान के पूर्व स्पिनर सकलैन मुश्ताक का रिकॉर्ड तोड़ दिया. इन सभी गेंदबाजों ने ODI में 6 बार ये कारनामा किया है.