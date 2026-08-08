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राशिद खान ने गेंदबाजी से बरपाया ऐसा कहर, अकरम-शमी-बोल्ट... एक झटके में तोड़ा 6 दिग्गज गेंदबाजों का रिकॉर्ड

Rashid Khan Stats: अफगानिस्तान के स्टार स्पिनर राशिद खान ने आयरलैंड के खिलाफ दूसरे वनडे मैच में 6 विकेट लेकर इतिहास रच दिया. उन्होंने ODI में सबसे अधिक बार पंजा खोलने के मामले में छह गेंदबाजों को पीछे छोड़ दिया. जानें इस लिस्ट में टॉप पर कौन है?

Written ByRitesh Kumar
Published: Aug 08, 2026, 09:47 AM IST|Updated: Aug 08, 2026, 09:47 AM IST
राशिद खान ने गेंदबाजी से बरपाया ऐसा कहर, अकरम-शमी-बोल्ट... एक झटके में तोड़ा 6 दिग्गज गेंदबाजों का रिकॉर्ड
Image Credit: राशिद खान ने ODI में 7वीं बार पंजा खोला (@ACBofficials/X)

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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